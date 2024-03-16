İnsanların Normal Gördükleri Ancak Aşırı Kaba Olan Davranışlarını Paylaşan 19 Kişi
İnsanların Normal Gördükleri Ancak Aşırı Kaba Olan Davranışlarını Paylaşan 19 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Toplum içinde uymamız gereken kurallar var ancak bu kurallar bazı kişiler tarafından uygulanmıyor. Birçok kaba davranışlarını 'normal' görüyorlar. Bu tarz insanların yaptıkları hareketlerden örnekleri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kalabalık bir yürüyen merdivenden inip, direkt etrafa bakmak...Dört beş adım yürüdükten sonra da bakabilirsin!"
2. "Alışveriş arabasını başkalarının geçmesini engelleyecek şekilde, koridorun ortasında bırakmak."
3. "Hamile bir kadının karnına dokunmak..."
4. "Birinin fiziksel görünümü hakkında o istemeden tavsiyede bulunmak."
5. "Çocuğu olmayan birine 'Neden çocuk yapmıyorsunuz? diye sormak."
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6. "Neden bu kadar sessizsin? sorusu kadar beni rahatsız eden bir şey yok."
7. "Birine 'Çok zayıf görünüyorsun' demek her zaman bir iltifat içermiyor."
8. "Güvenli olmadığını bildiğim halde neden mahallemden taşınmadığımı soruyorlar. Param olsa yapardım!"
9. "İnsanlar sürekli anneme onun 'gerçek çocuğu' olup olmadığımı sorardı. O sarışın ben esmer olduğum için. Çok kabalar!"
10. "Kronik hastalığım var ve insanlar 'En azından kanser değilsin' diyor. Hayır ama bu hayatımın geri kalanını birlikte yaşamak zorunda olduğum bir durum."
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11. "Alınma ama...diye başlayan cümlelerin devamı çoğu zaman saldırgan olur."
12. "Yüzünü asma gülümse diyen kişiler sinirimi bozuyor. Bana sürekli gülümsememi söyleyen bir iş arkadaşım vardı ve bu konuyu bir yöneticimle konuşmak zorunda kaldım."
13. "Yediğim yemekler hakkında olumsuz yorum yapan insanların amacını anlamıyorum."
14. "Değer verdiğiniz biri öldüğünde 'kaderi böyleymiş' gibi cümleler kuran birçok insan var. Bence uygunsuz bir cümle."
15. "Çok yorgun görünüyorsun."
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16. "Seni ciddi bir ilişkide düşünemiyorum."
17. "Bebeği olan birine tavsiye vermek ve bebeğine dokunmak..."
18. "Arabayı sürekli uzun farları açık bir şekilde kullamak."
19. "Hamile olmadığın halde, bebeği ne zaman doğuracağının sorulması..."
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