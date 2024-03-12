Arkadaşlarıyla WhatsApp'da Regl Grubu Kurduğunu Söyleyen Kullanıcı Yeni Bir Akımın Öncüsü Oldu
Arkadaşlarıyla WhatsApp'da Regl Grubu Kurduğunu Söyleyen Kullanıcı Yeni Bir Akımın Öncüsü Oldu
8 Mart Kadınlar Günü'nü yeni geçirdik bildiğiniz gibi. 8 Mart akşamı gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl da birbirinden renkli pankartlara ev sahipliği yaptı. Bu pankartlardan bir tanesi her yıl olduğu gibi yine 'regl mahremdir' yorumlarının gelmesine sebep oldu. Buna cevap olarak regl grubu kurduğunu söyleyen kullanıcı yeni bir akımın öncüsü oldu.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 4 gün önce ülkemizde de tüm kadınların adalet ve eşitlik istediği, çiçek olmaktan yıldığı bir gün olarak kutlandı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar 8 Mart'ta Taksim sokaklarına indiler ve Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiler.
Tabii yine bu pankartlar her yıl olduğu gibi aşamadığımız bazı konuları gün yüzüne çıkarttı. Şaşmayan konumuz elbette ki regl.
"Regl mahremdir" diyen X kullanıcısı, hiç beklemediği cevaplarla karşılaşmış olsa gerek...
Buna karşı paylaşımı gören Dae isimli kullanıcı da kız arkadaşlarıyla kurmuş olduğu regl grubunu paylaşarak "Mahremi yedik öldü" dedi.
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Bu paylaşımı görenler durur mu, onlar da başladı grup açıp paylaşmaya!
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Son olarak "mahrem" yorumunun altına gelen bir fotoğrafı daha bırakalım. Açıklama olarak da "Bazen insan sadece susmayı bilmeli... Benim ne haddime, ben kimim ki diyebilmeli..." yazıyor. E tabii anlayana.
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