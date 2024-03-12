Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Arkadaşlarıyla WhatsApp'da Regl Grubu Kurduğunu Söyleyen Kullanıcı Yeni Bir Akımın Öncüsü Oldu

Arkadaşlarıyla WhatsApp'da Regl Grubu Kurduğunu Söyleyen Kullanıcı Yeni Bir Akımın Öncüsü Oldu

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.03.2024 - 14:42

8 Mart Kadınlar Günü'nü yeni geçirdik bildiğiniz gibi. 8 Mart akşamı gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl da birbirinden renkli pankartlara ev sahipliği yaptı. Bu pankartlardan bir tanesi her yıl olduğu gibi yine 'regl mahremdir' yorumlarının gelmesine sebep oldu. Buna cevap olarak regl grubu kurduğunu söyleyen kullanıcı yeni bir akımın öncüsü oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 4 gün önce ülkemizde de tüm kadınların adalet ve eşitlik istediği, çiçek olmaktan yıldığı bir gün olarak kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 4 gün önce ülkemizde de tüm kadınların adalet ve eşitlik istediği, çiçek olmaktan yıldığı bir gün olarak kutlandı.

Sosyal medya Kadınlar Günü paylaşımlarıyla dolarken, yine akıllarımıza 'Sadece 1 gün mü kadınız?' sorusu geldi. Kadınların çiçek olduğunu söylemeye devam edenlere ise gerekli cevaplar verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar 8 Mart'ta Taksim sokaklarına indiler ve Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiler.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar 8 Mart'ta Taksim sokaklarına indiler ve Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiler.

Ellerinde birbirinden güzel ve renkli pankartlarıyla sloganlarını atarak, Taksim'i boylu boyunca yürüdüler. Geceye pankartlar damgasını vururken, sosyal medya fotoğraflarla adeta renklendi.

Tabii yine bu pankartlar her yıl olduğu gibi aşamadığımız bazı konuları gün yüzüne çıkarttı. Şaşmayan konumuz elbette ki regl.

Tabii yine bu pankartlar her yıl olduğu gibi aşamadığımız bazı konuları gün yüzüne çıkarttı. Şaşmayan konumuz elbette ki regl.

'Regl kanından değil, elindeki kandan utan' yazan pankartı tutan bir kadının fotoğrafına önce çirkin olduğu ithamında bulunan, ardından 'mahrem' algısı yaratan erkek kullanıcıların tepkilerine karşın kadınlar yeni bir hareket başlattı.

"Regl mahremdir" diyen X kullanıcısı, hiç beklemediği cevaplarla karşılaşmış olsa gerek...

"Regl mahremdir" diyen X kullanıcısı, hiç beklemediği cevaplarla karşılaşmış olsa gerek...
twitter.com

Kimileri paylaşımın altında kullanıcıya regle dair bilgiler verirken, kimileri 'her ay buraya yazacağım' diyerek tepki gösterdi.

Buna karşı paylaşımı gören Dae isimli kullanıcı da kız arkadaşlarıyla kurmuş olduğu regl grubunu paylaşarak "Mahremi yedik öldü" dedi.

Buna karşı paylaşımı gören Dae isimli kullanıcı da kız arkadaşlarıyla kurmuş olduğu regl grubunu paylaşarak "Mahremi yedik öldü" dedi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu paylaşımı görenler durur mu, onlar da başladı grup açıp paylaşmaya!

Bu paylaşımı görenler durur mu, onlar da başladı grup açıp paylaşmaya!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Son olarak "mahrem" yorumunun altına gelen bir fotoğrafı daha bırakalım. Açıklama olarak da "Bazen insan sadece susmayı bilmeli... Benim ne haddime, ben kimim ki diyebilmeli..." yazıyor. E tabii anlayana.

Son olarak "mahrem" yorumunun altına gelen bir fotoğrafı daha bırakalım. Açıklama olarak da "Bazen insan sadece susmayı bilmeli... Benim ne haddime, ben kimim ki diyebilmeli..." yazıyor. E tabii anlayana.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?