Arkadaşlarıyla WhatsApp'da Regl Grubu Kurduğunu Söyleyen Kullanıcı Yeni Bir Akımın Öncüsü Oldu

8 Mart Kadınlar Günü'nü yeni geçirdik bildiğiniz gibi. 8 Mart akşamı gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl da birbirinden renkli pankartlara ev sahipliği yaptı. Bu pankartlardan bir tanesi her yıl olduğu gibi yine 'regl mahremdir' yorumlarının gelmesine sebep oldu. Buna cevap olarak regl grubu kurduğunu söyleyen kullanıcı yeni bir akımın öncüsü oldu.