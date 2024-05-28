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İnsanların Evlerini Temiz Tutmak İçin Kullandıkları 15 Basit Yöntem

İnsanların Evlerini Temiz Tutmak İçin Kullandıkları 15 Basit Yöntem

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 21:01

Bugünkü içeriğimizde farklı yaşlardan ve hayatlardan insanların evlerini temiz tutmak için kullandıkları yöntemlere bakıyor olacağız. Sizin de kullandığınız bir yöntem varsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Gün içerisinde evini küçük miktarlarda ama düzenli olarak temizlemek çok yardımcı oluyor."

2. "Evindeki eşyaların sayısını azaltırsan temizleyecek çok eşyan da olmaz. Böylece evini çok daha temiz tutabilirsin."

2. "Evindeki eşyaların sayısını azaltırsan temizleyecek çok eşyan da olmaz. Böylece evini çok daha temiz tutabilirsin."

3. "Biz profosyonel temizlikçi tutuyoruz ve haftalık olarak evi temizliyorlar."

3. "Biz profosyonel temizlikçi tutuyoruz ve haftalık olarak evi temizliyorlar."

'Özellikle meşgul bir hayatınız varsa en iyisi bu olabilir.'

4. "Haftanın 3 gününü farklı işler için ayırman gerekiyor."

'Bir gün süpürge, bir gün vilada ve bir gün banyo temizliği.'

5. "Evi baştan toplu tutman gerekiyor. Her eşyanın belirli bir yeri olmalı ve o eşya ile işin bitince yerine bırakman gerekiyor."

5. "Evi baştan toplu tutman gerekiyor. Her eşyanın belirli bir yeri olmalı ve o eşya ile işin bitince yerine bırakman gerekiyor."

'Böyle olursa hem evin fazla dağılmaz hem de daha kolay temiz tutarsın.'

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6. "Her odaya minik çöp kutuları koydum ve böylece ailemdekiler çöplerini kutusuna atıyor."

6. "Her odaya minik çöp kutuları koydum ve böylece ailemdekiler çöplerini kutusuna atıyor."

7. "Toplanması gereken eşyaları geçici olarak koyduğum bir kutum var."

7. "Toplanması gereken eşyaları geçici olarak koyduğum bir kutum var."

'Günde bir kez o kutuyu topluyorum ve böylece evim dağılmamış oluyor.'

8. "Gün içerisine 10'ar dakikalık zamanlar koyuyorum ve o sırada sadece evi toplamakla uğraşıyorum."

'Hem bilgisiyardan kalkmak için bir bahane oluyor hem de etrafı toplamama yardımcı oluyor.'

9. "Paraya kıydım ve robot süpürgelerden aldım."

9. "Paraya kıydım ve robot süpürgelerden aldım."

'Benim yerime o hallediyor her şeyi.'

10. "Küçük çocuklarım olmasından faydalanıyorum ve her etrafı temizlediklerinde onlara harçlık veriyorum."

'Zaten her türlü harçlık vermem gerektiği için bir yandan sorumlu olmayı da öğreniyorlar.'

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11. "Yemek pişirirken beklemem gereken zamanlarda (suyun kaynaması ya da yemeğin pişmesi) bir yandan bulaşıkları yıkıyorum."

11. "Yemek pişirirken beklemem gereken zamanlarda (suyun kaynaması ya da yemeğin pişmesi) bir yandan bulaşıkları yıkıyorum."

'Ya da etrafı topluyorum. Böylece etraf dağılmıyor.'

12. "Ne zaman bir odadan çıkacak olsam aynı anda bir eşyayı topluyorum ya da temizliyorum."

12. "Ne zaman bir odadan çıkacak olsam aynı anda bir eşyayı topluyorum ya da temizliyorum."

13. "Odamı temizlemeden evden çıkmamayı bir alışkanlık haline getirdim."

13. "Odamı temizlemeden evden çıkmamayı bir alışkanlık haline getirdim."

'Çünkü eve gelince odam dağınık olursa etrafı daha da kirletiyorum.'

14. "Bütün yapmam gereken her şey önceden planlı ve bildirim geldiğinde kalkıp yapıyorum."

14. "Bütün yapmam gereken her şey önceden planlı ve bildirim geldiğinde kalkıp yapıyorum."

'Bütün süreci otamatik hale getirmek benim için büyük bir kolaylık oldu.'

15. "Evden çalışıyoruz ve bu yüzden her yarım saate bir çalan alarmımız var. Alarm her çaldığında küçük bir temizlik yapmış oluyoruz ve böylece ev temiz kalıyor."

15. "Evden çalışıyoruz ve bu yüzden her yarım saate bir çalan alarmımız var. Alarm her çaldığında küçük bir temizlik yapmış oluyoruz ve böylece ev temiz kalıyor."

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