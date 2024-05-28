İnsanların Evlerini Temiz Tutmak İçin Kullandıkları 15 Basit Yöntem
İnsanların Evlerini Temiz Tutmak İçin Kullandıkları 15 Basit Yöntem
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde farklı yaşlardan ve hayatlardan insanların evlerini temiz tutmak için kullandıkları yöntemlere bakıyor olacağız. Sizin de kullandığınız bir yöntem varsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Gün içerisinde evini küçük miktarlarda ama düzenli olarak temizlemek çok yardımcı oluyor."
2. "Evindeki eşyaların sayısını azaltırsan temizleyecek çok eşyan da olmaz. Böylece evini çok daha temiz tutabilirsin."
3. "Biz profosyonel temizlikçi tutuyoruz ve haftalık olarak evi temizliyorlar."
4. "Haftanın 3 gününü farklı işler için ayırman gerekiyor."
5. "Evi baştan toplu tutman gerekiyor. Her eşyanın belirli bir yeri olmalı ve o eşya ile işin bitince yerine bırakman gerekiyor."
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6. "Her odaya minik çöp kutuları koydum ve böylece ailemdekiler çöplerini kutusuna atıyor."
7. "Toplanması gereken eşyaları geçici olarak koyduğum bir kutum var."
8. "Gün içerisine 10'ar dakikalık zamanlar koyuyorum ve o sırada sadece evi toplamakla uğraşıyorum."
9. "Paraya kıydım ve robot süpürgelerden aldım."
10. "Küçük çocuklarım olmasından faydalanıyorum ve her etrafı temizlediklerinde onlara harçlık veriyorum."
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11. "Yemek pişirirken beklemem gereken zamanlarda (suyun kaynaması ya da yemeğin pişmesi) bir yandan bulaşıkları yıkıyorum."
12. "Ne zaman bir odadan çıkacak olsam aynı anda bir eşyayı topluyorum ya da temizliyorum."
13. "Odamı temizlemeden evden çıkmamayı bir alışkanlık haline getirdim."
14. "Bütün yapmam gereken her şey önceden planlı ve bildirim geldiğinde kalkıp yapıyorum."
15. "Evden çalışıyoruz ve bu yüzden her yarım saate bir çalan alarmımız var. Alarm her çaldığında küçük bir temizlik yapmış oluyoruz ve böylece ev temiz kalıyor."
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