İnsanların Artık Yaşlandıklarını Anlamalarına Sebep Olan Bazı İşaretler Sizi de Düşündürecek
İnsanların Artık Yaşlandıklarını Anlamalarına Sebep Olan Bazı İşaretler Sizi de Düşündürecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimiz yaşlanmak istemiyoruz ve hatta mümkünse hep genç kalmak istiyoruz. Buna rağmen, zamanla doğal olarak herkes yaşlanıyor. Bugün, insanların yaşlandıklarını fark etmelerine sebep olmuş 16 göstergeye bakacağız.
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1. "Neredeyse her zaman yorgun hissediyor olmam olabilir."
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2. "Çevremde benden yaşlı çok fazla insan kalmamış olması."
3. "Telefonumda ötmelerinden kuşları tanımlayan bir uygulama var ve mahallemdeki kuşları tanımak için kullanıyorum."
4. "Seslerden nefret etmeye başladım ve sessizliği her şeyden çok seviyorum."
5. "Genellikle benden genç iş arkadaşlarım neyden bahsediyor hiçbir fikrim olmuyor."
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6. "Birisi ne zaman beni telefonu ile çekse ve fotoğrafımı gösterse, hep bana bakan bir yaşlı teyze görmüş gibi hissediyorum."
7. "Yıllar sonra çocukluk evimi ziyaret etmeye gittiğimde, 'buralar hep dutluktu' diyebildim..."
8. "Bezini temizlediğim yeğenim 41 yaşına girmiş ve çocuğu 13 yaşında..."
9. "Birisiyle konuşurken seni anneleri ile karşılaştırıyorlarsa..."
10. "Hangi mevsim olursa olsun, sokak lambaları açılmadan eve dönmek istiyorum."
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11. "Vücudum ses çıkarmadan kıpırdayamaz hale geldim. Eklemlerim kıtlıyor, gaz çıkarıyorum veya başka şeyler oluyor. Bir ninja olarak günlerim sona erdi!"
12. "Akşam 9'u yatağa gitmek için mükemmel bir zaman olarak görüyorum."
13. "İnsanlara, 'ben senin yaşındayken...' demeye başladım."
14. "Bara gitmektense cumartesi günleri evimi temizleyi tercih ederim."
15. "İnsanlar kaç yaşındasın diye sorduklarında tahmin etmelerini istiyorum ve bu tahmin oyunundan çok zevk alıyorum."
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16. "Bütün arkadaşlarım artık büyükanne ve büyükbaba olmuş...."
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