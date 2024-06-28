İnsanların Anında İlişkilerini Sonlandırmalarına Sebep Olmuş 16 Şok Edici Olay
İnsanların Anında İlişkilerini Sonlandırmalarına Sebep Olmuş 16 Şok Edici Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İlişkiler her zaman beklediğimiz gibi ilerleyemeyebilir ve farklı farklı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bugünkü içeriğimizde yaşadıkları olaydan sonra ilişkilerini anında bitirmiş 16 kişinin hikayelerine bakacağız.
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1. "Evlilik günümüzde beni yalnız bıraktı ve arkadaşları ile takılmaya gitti. Düğünümüzde aldığımız bütün hediyeleri tek başıma eve götürmek zorunda kaldım..."
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2. "Belimi kırmıştım ve yatakta yatmak zorundaydım."
3. "11 yıl boyunca kızını ben büyütmüş olsam ve tek baba figürü olmuş olsam da, kavga ederken o çocuğun babası sen değilsin demişti..."
4. "Aslında birçok şeydi..."
5. "Uzun süre boyunca durumumuz kötüydü."
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6. "Ben kanser tedavisi olmaya gitmişken onun beni aldattığını öğrendim."
7. "Daha çıkmayalı birkaç hafta olmuştu ki, bana Ay'ın bir devlet projesi olduğunu ve projeksiyon cihazı ile yansıtıldığını söyledi."
8. "2 yıldır beraberdik ama ailesine hala benden bahsetmemişti..."
9. "Film izlerken annemin mesajına cevap verdim diye telefonumu alıp duvara atmıştı."
10. "Özür dilemenin bir zayıflık olduğunu düşündüğünü ve özür dilemeye inanmadığını söylemişti."
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11. "Kilo vermek için sigara içmemi tavsiye etmişti."
12. "Annesi oğlunun zor birisi olduğunu daha ilk günden söylemişti ama ben dinlemedim."
13. "Daha önce tacize uğradığımı söylediğimde tacizcinin neden böyle bir şey yaptığını da anlamamız gerektiğini söylemişti."
14. "Tatilimizin ilk gününde kovis kapmıştım ve ateşler içerisinde yatıyordum."
15. "Arabamın anahtarlarını saklardı ve onun istediklerini yapasıya kadar geri vermezdi..."
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16. "Yıl dönümümüzde sevdiği takımın maçı var diye beni ekmiş ve maç izlemişti..."
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