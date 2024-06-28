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İnsanların Anında İlişkilerini Sonlandırmalarına Sebep Olmuş 16 Şok Edici Olay

İnsanların Anında İlişkilerini Sonlandırmalarına Sebep Olmuş 16 Şok Edici Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 21:01

İlişkiler her zaman beklediğimiz gibi ilerleyemeyebilir ve farklı farklı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bugünkü içeriğimizde yaşadıkları olaydan sonra ilişkilerini anında bitirmiş 16 kişinin hikayelerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Evlilik günümüzde beni yalnız bıraktı ve arkadaşları ile takılmaya gitti. Düğünümüzde aldığımız bütün hediyeleri tek başıma eve götürmek zorunda kaldım..."

1. "Evlilik günümüzde beni yalnız bıraktı ve arkadaşları ile takılmaya gitti. Düğünümüzde aldığımız bütün hediyeleri tek başıma eve götürmek zorunda kaldım..."

2. "Belimi kırmıştım ve yatakta yatmak zorundaydım."

'Bütün parasını beni ödediğim tatilimizi iptal etmemiz gerektiği için bana kızmıştı...'

3. "11 yıl boyunca kızını ben büyütmüş olsam ve tek baba figürü olmuş olsam da, kavga ederken o çocuğun babası sen değilsin demişti..."

4. "Aslında birçok şeydi..."

'Örneğin, bulaşıkları yıkamayı unutursam bana kızardı ama kendisi hiçbir zaman bulaşık yıkamazdı. Ya da, tuvaleti kirletirsem bana kızardı ama kendisi kirlettiğinde hiçbir şey yokmuş gibi davranırdı.'

5. "Uzun süre boyunca durumumuz kötüydü."

5. "Uzun süre boyunca durumumuz kötüydü."

'İlk defa hediye alacak kadar paramız olduğunda, yılbaşında birbirimize hediye almayı teklif ettim ve o da kabul etti. Ben onun için en sevdiği karakterler olan 10 adet çorap aldım ve her birini tek tek hediye paketine sardım. Oysa bana evimizde duran birkaç fotoğraf çerçevesini ve saçma eşyayı paketleyip hediye olarak verdi...'

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6. "Ben kanser tedavisi olmaya gitmişken onun beni aldattığını öğrendim."

7. "Daha çıkmayalı birkaç hafta olmuştu ki, bana Ay'ın bir devlet projesi olduğunu ve projeksiyon cihazı ile yansıtıldığını söyledi."

7. "Daha çıkmayalı birkaç hafta olmuştu ki, bana Ay'ın bir devlet projesi olduğunu ve projeksiyon cihazı ile yansıtıldığını söyledi."

8. "2 yıldır beraberdik ama ailesine hala benden bahsetmemişti..."

9. "Film izlerken annemin mesajına cevap verdim diye telefonumu alıp duvara atmıştı."

9. "Film izlerken annemin mesajına cevap verdim diye telefonumu alıp duvara atmıştı."

10. "Özür dilemenin bir zayıflık olduğunu düşündüğünü ve özür dilemeye inanmadığını söylemişti."

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11. "Kilo vermek için sigara içmemi tavsiye etmişti."

11. "Kilo vermek için sigara içmemi tavsiye etmişti."

12. "Annesi oğlunun zor birisi olduğunu daha ilk günden söylemişti ama ben dinlemedim."

12. "Annesi oğlunun zor birisi olduğunu daha ilk günden söylemişti ama ben dinlemedim."

'Yıllarca boşuna zamanımı harcadım ve sonra pişman oldum.'

13. "Daha önce tacize uğradığımı söylediğimde tacizcinin neden böyle bir şey yaptığını da anlamamız gerektiğini söylemişti."

'Ertesi gün ilişkinin sonuna geldik :)'

14. "Tatilimizin ilk gününde kovis kapmıştım ve ateşler içerisinde yatıyordum."

'Sarhoş olup tatilimi mahvettiğine inanamıyorum demişti.'

15. "Arabamın anahtarlarını saklardı ve onun istediklerini yapasıya kadar geri vermezdi..."

15. "Arabamın anahtarlarını saklardı ve onun istediklerini yapasıya kadar geri vermezdi..."
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16. "Yıl dönümümüzde sevdiği takımın maçı var diye beni ekmiş ve maç izlemişti..."

16. "Yıl dönümümüzde sevdiği takımın maçı var diye beni ekmiş ve maç izlemişti..."

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