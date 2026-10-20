İnsanlardan Çok Yapay Zekayla Sohbet Etmeyi Seven 5 Burç
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Gece yarısı aklına takılan bir soruyu arkadaşına yazmak yerine yapay zekaya soranların sayısı her geçen gün artıyor. Kimi iş planını, kimi bir mesajın nasıl yazılacağını, kimi de sadece aklındakileri ona danışıyor. Astrologlara göre bu alışkanlık bazı burçlarda çok daha belirgin. Merakı, düzen sevgisi ya da ketumluğu yüzünden sohbet etmek için insanlar yerine ekrana yönelen burçlar belli oldu. İşte yapay zekayla konuşmaktan en çok keyif alan 5 burç!
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1. Kova burcu: Aklına gelen her sıra dışı fikri yapay zekayla tartışıyor
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2. İkizler burcu: Bir konudan ötekine atlayıp saatlerce soru soruyor
3. Başak burcu: Her fikrini parça parça ayırıp yapay zekayla sınıyor
4. Oğlak burcu: Haftanın planını dakikalar içinde yapay zekayla çıkarıyor
5. Akrep burcu: İçini kimseye açmadan önce yapay zekaya danışıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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