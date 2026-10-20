İnsanlardan Çok Yapay Zekayla Sohbet Etmeyi Seven 5 Burç

22 Ocak-19 Şubat arasında doğan Kovalar listenin açık ara zirvesinde. Yeniliğe ve teknolojiye en meraklı burç olarak bilinen Kova, alışılmışın dışındaki fikirlerin peşinden koşmayı seviyor. Gece yarısı aklına düşen bir iş fikrini, yarım kalmış bir projeyi ya da 'Şöyle bir şey olsa nasıl olur?' sorusunu saatlerce yapay zekayla evirip çevirebiliyor.

Kova için bu sohbetlerin en sevdiği yanı, karşısındakinin hiçbir fikri 'saçma' diye geri çevirmemesi. Beyin fırtınasını sınırsız bir oyun alanına çeviren bu burç, yeni çıkan bir uygulamayı herkesten önce deneyip nasıl çalıştığını kurcalamayı da ihmal etmiyor.