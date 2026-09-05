İnsan Beynini Anlamanın Anahtarı Sineklerde Olabilir: Tüm Sinir Sistemi Haritalandı
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Bilim insanları, erkek meyve sineğinin beynindeki ve merkezi sinir sistemindeki bağlantıları hücresel ölçekte haritaladı. Yapay zeka yardımıyla hazırlanan üç boyutlu harita, 166 binden fazla nöron ile yaklaşık 125 milyon sinaptik bağlantıyı içeriyor. Erkek ve dişi sineklerin beyinlerini ilk kez ayrıntılı biçimde karşılaştıran araştırmacılar; kur yapma, saldırganlık ve kanatlarla çıkarılan “aşk şarkısı” gibi davranışların ardındaki sinir devrelerini belirledi.
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Yapay zeka 66 parçadan üç boyutlu sinir haritası çıkardı
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İnsan davranışını doğrudan açıklamıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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