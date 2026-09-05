İnsan Beynini Anlamanın Anahtarı Sineklerde Olabilir: Tüm Sinir Sistemi Haritalandı

Howard Hughes Tıp Enstitüsüne bağlı Janelia Araştırma Kampüsü öncülüğünde yürütülen çalışma için erkek meyve sineğinin beyni 66 parçaya ayrıldı ve her bölüm elektron mikroskobuyla defalarca görüntülendi.

Bilgisayarlar ve yapay zeka, milyonlarca iki boyutlu görüntüyü birleştirerek sinir hücrelerinin üç boyutlu yapılarını oluşturdu. İnsan uzmanlar tarafından kontrol edilen harita; merkezi beyni, görmeyle ilgili optik lobları ve omuriliğe benzer görev üstlenen karın sinir kordonunu kapsıyor.

Cell dergisinde yayımlanan çalışmaya göre erkek ve dişi meyve sineklerinin sinir hücrelerinin yaklaşık yüzde 95’i ortak özelliklere sahip. Kalan küçük bölüm ise davranışlarda büyük farklılıklar yaratabiliyor.

Erkeklerde hareket eden dişiyi izlemeyi kolaylaştıran ek sinir uzantıları, saldırganlıkla bağlantılı daha yoğun devreler ve kanatları titreştirerek kur şarkısı çıkarmalarını sağlayan özel bağlantılar bulunuyor. Daha önce bu davranışlarla ilişkilendirilen iki gen biliniyordu ancak genlerin beynin bağlantılarını nasıl değiştirdiği ilk kez ayrıntılı biçimde görülebildi.