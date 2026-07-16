İngiltere Maçı Sonrası Viral Olan Görüntü: Arjantinli Yıldızlar, Pickford'ın Sırrını Çözdü

Ancak bu dev heyecanın ardından yeşil sahada yaşananlar, en az maçın skoru kadar konuşulacak tarihi bir ana sahne oldu. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte saha içinde toplanan Arjantinli yıldızlar, İngiltere'nin tecrübeli file bekçisi Jordan Pickford'ın kullandığı su şişesini fark etti. Bu nesne sıradan bir içecek şişesi olmaktan çok uzaktı; üzerinde Arjantinli oyuncuların olası bir seri penaltı atışında topu hangi köşeye göndereceklerine ve kalecinin nasıl hamle yapması gerektiğine dair detaylı bir kopya kağıdı yapıştırılmıştı.

O anlarda kaydedilen karelerde, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının şişenin etrafında toplanarak bu taktiksel notları büyük bir dikkatle inceledikleri görülüyor. Şişenin üzerindeki özel bantta, Arjantin kadrosundaki her bir oyuncunun ismi ve penaltı atarken hangi köşeyi tercih ettiklerine dair 'sola atlar, sağda bekle' gibi kritik yönlendirmeler yer alıyor. İngiliz ekibi maçı penaltılara taşıyamadan sahadan yenilgiyle ayrılmış olsa da, teknik ekibin hazırladığı bu gizli analiz listesi Güney Amerikalı oyuncular arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Zorlu doksan dakikanın ardından ortaya çıkan bu stratejik detay, modern futbolun arka planındaki analitik zekayı gözler önüne sererek turnuvanın en çok paylaşılan anlarından biri olarak kayıtlara geçti.