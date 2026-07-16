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İngiltere Maçı Sonrası Viral Olan Görüntü: Arjantinli Yıldızlar, Pickford'ın Sırrını Çözdü

etiket İngiltere Maçı Sonrası Viral Olan Görüntü: Arjantinli Yıldızlar, Pickford'ın Sırrını Çözdü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 09:51 Son Güncelleme: 16.07.2026 - 09:57
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Dünya Kupası'nda İngiltere'yi eleyerek finale yükselen Arjantin Milli Takımı oyuncuları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada İngiliz kaleci Jordan Pickford'a ait çok çarpıcı bir detay yakaladı. Tüm penaltı stratejilerinin adım adım yazılı olduğu bir su şişesini bulan futbolcuların o anları kameralara yansıdı.

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Dünya Kupası yarı finale mücadelesinde Arjantin, rakibi İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Dünya Kupası yarı finale mücadelesinde Arjantin, rakibi İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Ancak bu dev heyecanın ardından yeşil sahada yaşananlar, en az maçın skoru kadar konuşulacak tarihi bir ana sahne oldu. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte saha içinde toplanan Arjantinli yıldızlar, İngiltere'nin tecrübeli file bekçisi Jordan Pickford'ın kullandığı su şişesini fark etti. Bu nesne sıradan bir içecek şişesi olmaktan çok uzaktı; üzerinde Arjantinli oyuncuların olası bir seri penaltı atışında topu hangi köşeye göndereceklerine ve kalecinin nasıl hamle yapması gerektiğine dair detaylı bir kopya kağıdı yapıştırılmıştı.

O anlarda kaydedilen karelerde, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının şişenin etrafında toplanarak bu taktiksel notları büyük bir dikkatle inceledikleri görülüyor. Şişenin üzerindeki özel bantta, Arjantin kadrosundaki her bir oyuncunun ismi ve penaltı atarken hangi köşeyi tercih ettiklerine dair 'sola atlar, sağda bekle' gibi kritik yönlendirmeler yer alıyor. İngiliz ekibi maçı penaltılara taşıyamadan sahadan yenilgiyle ayrılmış olsa da, teknik ekibin hazırladığı bu gizli analiz listesi Güney Amerikalı oyuncular arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Zorlu doksan dakikanın ardından ortaya çıkan bu stratejik detay, modern futbolun arka planındaki analitik zekayı gözler önüne sererek turnuvanın en çok paylaşılan anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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