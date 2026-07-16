İngiltere Maçı Sonrası Viral Olan Görüntü: Arjantinli Yıldızlar, Pickford'ın Sırrını Çözdü
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Dünya Kupası'nda İngiltere'yi eleyerek finale yükselen Arjantin Milli Takımı oyuncuları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada İngiliz kaleci Jordan Pickford'a ait çok çarpıcı bir detay yakaladı. Tüm penaltı stratejilerinin adım adım yazılı olduğu bir su şişesini bulan futbolcuların o anları kameralara yansıdı.
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Dünya Kupası yarı finale mücadelesinde Arjantin, rakibi İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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