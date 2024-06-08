İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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8 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 16,50 TL
Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 18,95 TL
1 Alana 1 Bedava
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
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13 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL
SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL
Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL
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Revolt RSX3 125cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL
Taç Bella Basık Döküm Tencere 26 cm 599 TL
Kanatlı Kurutmalık 249 TL
Güneşlik Perde 199 TL
Masa Takımı 4.599 TL
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Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL
12 V Akülü Araba 6.599 TL
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14 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört 279 TL
Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL
Çocuk Sandalyesi 119 TL
Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 259 TL
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LG 65'' Smart 4K Ultra HD HDR LED TV 33.499 TL
Berlin Karnıyarık Tencere 499 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL
ŞOK 8 - 15 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL
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Elektronik;
Tekstil ürünleri;
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