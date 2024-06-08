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İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.06.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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8 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 16,50 TL

Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 16,50 TL
onedio.com

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 99,75 TL

  • Ülker Çokokrem 500 gr 59,90 TL

  • Eti Browni Patisserie Çikolata Dolgulu Kek 165 gr 37,50 TL

  • Eti Sos Bom 50 gr 12,50 TL

  • Eti Browni 48 gr 12,50 TL

  • Ati Patisserie 27,5 gr 12,50 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 95 TL

  • Karton Bardak 25'li 13,50 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 34,95 TL

  • ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 69,90 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 75 TL

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 18,95 TL

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 18,95 TL
onedio.com

  • Birşah Süt 1 Litre 22 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 139 TL

  • Kebir / Sürmeli / Kaanlar Tereyağı 500 gr 159,50 TL

  • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 139,50 TL

  • Ekici Top / Çubuk Peynir 250 gr 82,50 TL

  • Muratbey Topi / Burgu Peynir 200 gr 82,50 TL

  • Torku Krempare Sürülebilir Taze Peynir 450 gr 79,50 TL

  • Murtabey Lor Peyniri 500 gr 59,50 TL

  • Ezine Çiftliği Lor Peyniri 500 gr 52,50 TL

1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
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10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
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  • Orkid Platinum Hijyenik Ped 24'lü 89,90 TL

  • Hasata Yerli Pilavlık Pirinç Trakya 1 Kg 39,90 TL

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13 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL
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  • JVC 65' 4K UHD QLED Android Tv 26.999 TL

  • Toshiba 58' Ultra HD Android Tv 14.999 TL

  • JVC 43' Full HD Android Tv 8.999 TL

  • ONVO 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

  • Vestel V Tab Z1A Tablet 3.299 TL

  • Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL

Sizin için hazırladığımız en çok tercih edilen televizyon modellerine buradan göz atmayı unutmayın!

SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL
onedio.com

  • Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3.999 TL

  • SEG Bulaşık Makinesi 9.799 TL

Sizin için seçtiğimiz en çok tercih edilen çamaşır makinesi modelleri burada.

En çok tercih edilen buzdolabı modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL
onedio.com

  • Homend Mixfresh Smoothie Belnder 1.199 TL

  • Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahve Makinesi 1.099 TL

  • Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 1.199 TL

  • Kiwi Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 279 TL

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL

  • Kiwi Şarjlı Pencere ve Yüzey Temizleyici 699 TL

  • Goldmaster Body Tıraş Makinesi 649 TL

  • Goldmaster Ruby Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 399 TL

  • Flavel Çay Makinesi 899 TL

  • Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL

  • Kiwi Ayak Masaj Aleti 699 TL

  • Schwartz Dikiş Makinesi 399 TL

En beğenilen Türk kahvesi makineleri burada.

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Revolt RSX3 125cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL

Revolt RSX3 125cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL
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Taç Bella Basık Döküm Tencere 26 cm 599 TL

Taç Bella Basık Döküm Tencere 26 cm 599 TL
onedio.com

  • Taç Bella Döküm Derin Tencere 24 cm 599 TL

  • Taç Bella Döküm Tava 26 cm 399 TL

Kanatlı Kurutmalık 249 TL

Kanatlı Kurutmalık 249 TL
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  • Ütü Masası 449 TL

  • Elmas Kirli Çamaşır Sepeti 249 TL

  • Elmas Sele Sepet 119 TL

  • Elmas Mandal Sepeti 32,50 TL

  • Piknik Seti 31 Parça 109 TL

  • PP Makyaj Çantası 249 TL

  • Kabin Boy PP Valiz 569 TL

  • Orta Boy PP Valiz 669 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 769 TL

  • Juno ABS Küçük Boy Valiz 499 TL

  • Juno ABS Orta Boy Valiz 599 TL

  • Juno ABS Büyük Boy Valiz 699 TL

Güneşlik Perde 199 TL

Güneşlik Perde 199 TL
onedio.com

Masa Takımı 4.599 TL

Masa Takımı 4.599 TL
onedio.com

  • Ruum Store Vega Konsol Varna Meşe 2.399 TL

  • Rumm Store Slot Yan Sehpa 429 TL

  • Üç Kişilik Kanepe 6.390 TL

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Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL
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  • Hobi Koltuk 229 TL

  • Örgü Tabure 85 TL

  • Casio Erkek Kol Saati Çeşitleri 899 TL

12 V Akülü Araba 6.599 TL

12 V Akülü Araba 6.599 TL
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14 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört 279 TL

Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört 279 TL
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  • Erkek Hambez Pantolon 169 TL

  • Erkek Comfort Ayakkabı 299 TL

  • Erkek Kol Saati ve Bileklik Set 239 TL

  • Erkek Çanta 149 TL

  • Erkek Deri Kemer 179 TL

  • Erkek Mekanizmalı Deri Cüzdan 299 TL

  • Erkek Deri Cüzdan 299 TL

  • Erkek Spor Tişört 189 TL

  • Erkek Spor Şort 139 TL

  • Kep Şapka 85 TL

  • Oval Mısır Kovası 2000 ml 15 TL

  • Oval Çerezlik 500 ml 10 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 34,50 TL

  • Masa Maçı Oyunu 229 TL

Babalar günü ürünleri ve yaza özel indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL

Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
onedio.com

  • Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.999 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 799 TL

  • Kumtel Ayaklı Vantilatör 699 TL

  • S10 Vacuum Mop Pro Clenaer Akıllı Robot 9.999 TL

  • Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi 4.999 TL

  • Philips Süpürge 4.799 TL

  • Fakir Sport Blender ve Sürahi 1.299 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.099 TL

  • Erinöz 5 Parça Rimini Oturma Grubu 8.999 TL

  • Relax Çelik Termos 750 ml 279 TL

  • Relax Çelik Termos 2 Litre 399 TL

  • Nibras Koltuk 199 TL

  • Peçko Tütsülük Palosanto Set 139 TL

  • Gaz Lambası 329 TL

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bahçe ve balkon mobilyalarında yer alan indirimler burada.

APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL

APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL
onedio.com

  • KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

  • Corby Çocuk Elektrikli Motosiklet 10.999 TL

  • HP Victus i5 Gaming Laptop 25.999 TL

  • Crealty 3D Yazıcı 19.999 TL

  • Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL

  • TCL 12.000 BTU Klima 18.999 TL

  • TCL 18.000 BTU Klima 29.999 TL

  • Polosmart Smart Tartı 329 TL

  • Geske Yüz Temizleme Fırçası 2.999 TL

  • Retro Tıraş Makinesi 299 TL

  • Uygulama Kontrollü Gece Lambası 799 TL

En çok tercih edilen elektrikli bisikletlere buradan göz atmayı unutmayın.

Sizin için hazırladığımız en çok tercih edilen klima modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Çocuk Sandalyesi 119 TL

Çocuk Sandalyesi 119 TL
onedio.com

  • Barbie Peri Bebek 199 TL

  • Pelüş Sevimli Bebek 219 TL

Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 259 TL

Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike 259 TL
onedio.com

  • Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike 229 TL

  • Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 109 TL

  • Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Brode Perde 140x260 cm 169 TL

  • Blackout Süet Fon Perde 399 TL

  • Tül Perde 145x250 cm 89 TL

  • Esem Erkek Sandalet 199 TL

  • Kadın Taşlı Terlik 99 TL

  • Kadın Tek Toka Terlik 99 TL

  • Kadın Çift Toka Terlik 159 TL

  • Erkek Çift Toka Terlik 169 TL

  • Kadın Çapraz Terlik 99 TL

  • Kadın Taş Desenli Terlik 99 TL

  • Kadın Gold Terlik 99 TL

  • Argesta Kadın / Erkek Eva Sandalet 125 TL

  • Argesta Çocuk Eva Sandalet 99 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

LG 65'' Smart 4K Ultra HD HDR LED TV 33.499 TL

LG 65'' Smart 4K Ultra HD HDR LED TV 33.499 TL
onedio.com

  • LG 55'' UHD Smart TV 19.999 TL

  • LG 50'' Ultra HD Smart TV 17.999 TL

  • TCL 43'' Full HD Smart TV 7.999 TL

  • TCL 55'' 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL

En çok televizyon modellerine buradan göz atmayı unutmayın!

Berlin Karnıyarık Tencere 499 TL

Berlin Karnıyarık Tencere 499 TL
onedio.com

  • Kapaklı Kavurma Sacı 32 cm 319 TL

  • Çelik Saplı Ahşap Servis Gereçleri 35 TL

  • Cem Pankek Tavası 279 TL

  • Cem Tava 20 cm 289 TL

  • Kelepçeli Kek Kalıbı 199 TL

  • Ahşap Kulplu Metal Tepsi 115 TL

  • Metal Ekmek Kutusu 125 TL

  • Toprak Porsiyonluk Güveç 6'lı 65 TL

  • Toprak Güveç Tencere 79 TL

  • Şeffa 5 Bölmeli Organizer 49 TL

  • Bıçak Bileyici 159 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 35 TL

  • Buzdolabı Organizeri 49 TL

  • Kum Saati Turşuluk / Zeytinlik 45 TL

  • Parex Basic Trend Temizlik Seti 189 TL

  • Silikon Kapak Seti 6'lı 99 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 99 TL
onedio.com

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 89 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 69 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 52 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 49 TL

  • LAV Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 79 TL

  • LAV Kapaklı Sürahi 1400 cc 89 TL

  • LAV Vega Büyük Kase 2165 cc 85 TL

  • LAV Vega Kase 215 cc 15 TL

  • Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 185 TL

  • Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 169 TL

  • Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 179 TL

  • Paşabahçe Villa Patisserie Kapaklı Servis Kasesi 139 TL

  • Colorina Cam Kahvaltı Seti 349 TL

  • Colorina Tatlı 6'lı 119 TL

  • Kütahya Porselen Rölfeyli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 279 TL

  • Glass in love Cam Vazo 139 TL

ŞOK 8 - 15 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL
onedio.com

  • Braun 6in1 Erkek Bakım Kiti 1.099 TL, 

  • Mikado Wireless Şarj RGB Işıklı Speaker 599 TL, 

  • Asonic W 900 Ultra Akıllı Saat 399 TL,

  • Petrix Şarjlı Led Masa Lambası 249 T,

  • Slazenger Kadın / Erkek Modal Kumaş Şort 259 TL,

  • Slazenger Erkek Modal Kumaş T-Shirt 229 TL, 

  • Slazenger Erkek Terlik 199 TL, 

  • Slazenger Erkek T-Shirt 229 TL, 

  • Erkek Kapalı Terlik / Sandalet 139 TL ,

  • Erkek Çift Bant Terlik 139 TL,

  • Olta Seti 749 TL, Balıkçı Taburesi 79,95 TL, 

  • 1 litre Sippro Mug 299 TL, 

  • 20 litre Buzzy Termos 599 TL, 

  • 750 ml Paslanmaz Çelik Termos 399 TL, 

  • 500 ml Çelik Termos 199 TL,

  • Kutulu Kemer 64,95 TL,

  • Erkek Boxer 64,95 TL, 

  • 2'li Erkek Bambu Sneaker Çorap 2'li 49,95 TL, 

  • 2'li Erkek Görünmez Babet Çorabı 39,95 TL, 

  • 2'li Kadın Bambu Sneaker Çorap 49,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli; 

  • 200 ml Privacy Kadın / Erkek Deodorant Çeşitleri 80 TL, 

  • 1500 ml Cif Krem 57 TL, 

  • 350 gram Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 99 TL,

  • 700 ml Ace Ultra Çamaşır Sulu Sprey Çeşitleri 52 TL

  • 170 gram Ülker Albeni Krabiyem 27 TL

Karcher buharlı makineler için buraya tıklayın.

Babalar günü ürünleri ve yaza özel indirimler için şöyle alalım.

Fırsat aydınlatma ürünlerini burada bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Elektronik;

Elektronik;
onedio.com

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

Solar güneş panelleri burada.

PS5 oyun konsolu da burada.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

onedio.com

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

Tekstil ürünleri;

Tekstil ürünleri;
onedio.com
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