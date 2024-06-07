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8-14 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 8-14 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.06.2024 - 16:54

8 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Haziran 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 16,50 TL

Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr 16,50 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 99,75 TL

  • Ülker Çokokrem 500 gr 59,90 TL

  • Eti Browni Patisserie Çikolata Dolgulu Kek 165 gr 37,50 TL

  • Eti Sos Bom 50 gr 12,50 TL

  • Eti Browni 48 gr 12,50 TL

  • Ati Patisserie 27,5 gr 12,50 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 95 TL

  • Karton Bardak 25'li 13,50 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 34,95 TL

  • ABC Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 69,90 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 75 TL

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 18,95 TL

Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 18,95 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 22 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 139 TL

  • Kebir / Sürmeli / Kaanlar Tereyağı 500 gr 159,50 TL

  • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 139,50 TL

  • Ekici Top / Çubuk Peynir 250 gr 82,50 TL

  • Muratbey Topi / Burgu Peynir 200 gr 82,50 TL

  • Torku Krempare Sürülebilir Taze Peynir 450 gr 79,50 TL

  • Murtabey Lor Peyniri 500 gr 59,50 TL

  • Ezine Çiftliği Lor Peyniri 500 gr 52,50 TL

1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Orkid Platinum Hijyenik Ped 24'lü 89,90 TL

  • Hasata Yerli Pilavlık Pirinç Trakya 1 Kg 39,90 TL

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