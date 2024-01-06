İndirim Günleri Başlıyor! 6 Ocak - 13 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 6 Ocak - 13 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Ocak 2024 - 13 Ocak 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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6 Ocak - 12 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 99,50 TL
10 TL üstü alışverişlerde;
Çok Al Az Öde:
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11 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 18.499 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL
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TAÇ Bella Döküm Basık Tencere 499 TL
APEC 49.4 CC Benzinli Moped 28.990 TL
Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL
4+1 Merdiven 479 TL
Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 649 TL
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12 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL
Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 169 TL
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Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL
Kadın Kot Görünümlü Termal Tayt 109 TL
ŞOK 6 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Singer Tiftik Makinesi 249 TL
Simfer 34 L Midi/mini Fırın 1.399 TL
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Sintia Gardırop 5.999 TL
Astro Mutfak Beyaz Erik Asp Modüllü 5.999 TL
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