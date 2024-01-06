Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 6 Ocak - 13 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 6 Ocak - 13 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
06.01.2024 - 09:31

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Ocak 2024 - 13 Ocak 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

6 Ocak - 12 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 99,50 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 99,50 TL
onedio.com

  • Birşah Yarım yağlı Süt 1 Litre 19,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 59,50 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 119 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 137,50 TL

  • Yöremce İri Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 44,50 TL

  • Kaanlar Kolot Peyniri 500 gr 89 TL

  • Kebir Kolot Peyniri 500 gr 89 TL

  • Piliç Büfe Salam 850 gr 48 TL

  • Piliç Büfe Salam 800 gr 45 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 TL

  • Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 gr 28,90 TL

  • Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı / Eti Ahenk Gurme Sütlü Çikolatalı Gofret 50 gr 6,95 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml 67,90 TL

  • Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 399 TL

  • Ariel Toz Deterjan 4 Kg 189 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;
onedio.com

  • Doğuş Karadeniz Demlik poşet Çay 100'lü 52,50 TL 

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 10x31,5 gr 49,90 TL

Çok Al Az Öde:

Çok Al Az Öde:
onedio.com

👇

👇
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
onedio.com

11 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 18.499 TL

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 18.499 TL
onedio.com

  • Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

  • HI-LEVEL 65' UHD Smart Led Tv 14.799 TL

  • ONVO 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 3.499 TL

  • Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL

  • HiKING A43 Cep Telefonu 4.599 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL
onedio.com
  • SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.499 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL
onedio.com

  • Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL

  • Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL

  • Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL

  • Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge 1.099 TL

  • Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL

  • Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249 TL

  • Kiwi Çubuk El Blender'ı 289 TL

  • Aprilla Ayak Masaj Aleti 499 TL

  • Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 219 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 179 TL

  • Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 45 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

TAÇ Bella Döküm Basık Tencere 499 TL

TAÇ Bella Döküm Basık Tencere 499 TL
onedio.com

  • TAÇ Bella Döküm Derin Tencere 499 TL

  • TAÇ Bella Döküm Tava 329 TL

  • 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 249 TL

  • LAV Renkli Meşrubat Bardağı 22,50 TL

  • Stoneware Renkli Kase 27,50 TL

  • Stoneware Renkli Kupa 27,90 TL

  • Paşabahçe Petite Servis Tabağı 49,90 TL

  • Paşabahçe Kilitli Saklama Kabı 109 TL

  • Paşabahçe Tereyağlık 44,90 TL

  • Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL

  • Paşabahçe Salata Kasesi 49,90 TL

  • Mini Metal El Aletleri 24,90 TL

  • Oval Kaydırmaz Tepsi 34,90 TL

  • Cam Motivasyon Matarası 500 ml 32,50 TL

APEC 49.4 CC Benzinli Moped 28.990 TL

APEC 49.4 CC Benzinli Moped 28.990 TL
onedio.com

Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL

Vega 6 Kişilik Masa Takımı 4.990 TL
onedio.com

4+1 Merdiven 479 TL

4+1 Merdiven 479 TL
onedio.com

  • Piranha Avuç Taşlama 459 TL

  • Piranha 110 Parça Hobi Seti 499 TL

  • Piranha Darbeli Matkap 459 TL

  • Aprilla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 229 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 459 TL

  • Piranha Pil Ölçüm Cihazı 69,90 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 649 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 649 TL
onedio.com

  • Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 399 TL

  • Süblime Baskılı Kurdelalı Peçete 19,90 TL

  • Nakışlı mutfak Peçetesi 16,90 TL

  • Çift Kişilik Süpersoft Battaniye 279 TL

  • Bay Ottoman Eşofman Altı 149 TL

  • Bay Ekose Uzun Kollu Pijama Takımı 189 TL

  • Bayan Desenli Süpersoft Takım 199 TL

  • Bay / Bayan Eşofman Altı 149 TL

  • Kız Çocuk Süpersoft Pijama Takımı 169 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

12 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
onedio.com

  • TCL 43' Android Tv 8.999 TL

  • Dijitsu 55' UHD WebOS Tv 9.999 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.399 TL

  • HDMI Kablo 3m 79 TL

  • Polosmart FS73 Soundbar 499 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

  • Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL

  • Dijitsu Çelik Kettle 1.8 Litre 299 TL

  • Gaz Lambası 119 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL
onedio.com

  • 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL

  • 2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 999 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 249 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

  • Katlanır Ayaklı Desenli Masa 399 TL

Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 169 TL

Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 169 TL
onedio.com

  • Kamuflaj Yelek 299 TL

  • Balık Kavrama Aparatı 59 TL

  • Balıkçı Pensesi 99 TL

  • Balıkçı Makası 59 TL

  • Fosfor 10'lu 39,50 TL

  • Sahte Balık Klipsi 10'lu 39,50 TL

  • Sahte Balık 34,50 TL

  • Sahte Balık 22 gr 59 TL

  • Sahte Balık 20 gr 49 TL

  • Zoka 10 gr 5'li 34,50 TL

  • Zoka 8 gr 5'li 29,50 TL

  • Sahte Silikon Yem 39,50 TL

  • Olta Misinası 200m 69 TL

  • Balıkçı Çizme 199 TL

  • Kamuflaj Su İticili Eldiven 109 TL

  • Polarlı Haki Bere 49,50 TL

  • Kamuflaj Boyunluk 46,50 TL

  • Kamuflaj Kesik Parmak Eldiven 54 TL

  • Tuval 30x40 cm 59 TL

  • Tuval 25x35 cm 49 TL

  • Fırça Seti 3'lü 29,50 TL

  • Akrilik Boya 32,50 TL

  • Puzzle Yapıştırıcısı 250 ml 32,50 TL

  • Koli Bandı 14,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL
onedio.com

  • Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 279 TL

  • Cem Pankek Tavası 26 cm 229 TL

  • Cem Tava 20 cm 249 TL

  • Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL

  • Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL

  • LAV Line Sürahi 1200 cc 55 TL

  • LAV Elis Kase 215 cc 11 TL

  • LAV Elis Kase 320 cc 12 TL

  • LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 69 TL

  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 21,50 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 29,50 TL

  • Bonera Desenli Emaye Kupa 550 ml 89 TL

  • Dekoratif Çay Tabağı 6'lı 24,50 TL

  • Stormax Bölmeli Organizer Kutu 79 TL

  • Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 109 TL

  • Yumurta Saklama Kabı 15'li 24,50 TL

  • 4 Parça Bambu Servis Gereçleri 29,50 TL

  • 3 Çekmeceli Kutu / Organizer 39,50 TL

  • Bölmeli Dikiş Kutusu 79 TL

  • Kaşık Seti 4'lü 17,50 TL

  • Sıcak Su Torbası 65 TL

  • Patates Dilimleyici 12,50 TL

  • Bölmeli Organizer 29,50 TL

  • Telefon Tutucu 6 TL

Kadın Kot Görünümlü Termal Tayt 109 TL

Kadın Kot Görünümlü Termal Tayt 109 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 155 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 115 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 49,50 TL

  • Tv Şalı 130x170 cm 79 TL

  • Çocuk Kot Görünümlü Termal Tayt 95 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 179 TL

  • Erkek Trekking Bot 459 TL

  • Çocuk Welsoft Bisiklet Yaka Sweat 89 TL

  • Çocuk Welsoft Eşofman Altı 89 TL

  • Casilli Kasın Termal Çorap 85 TL

  • Çocuk Çizme 199 TL

  • Kadın Tüylü Terlik 129 TL

  • Kız - Erkek Çocuk Ev Botu 99 TL

  • Çocuk Bot 249 TL

  • Kadın Terlik 44,50 TL

  • Erkek Terlik 49,50 TL

  • Kadın Fitilli Pantolon 65 TL

  • Ev İçi Örme Patik 26,50 TL

  • Dikiş Seti 10'lu 89 TL

  • Makara 2'li 79 TL

  • Lastik Çeşitleri 34,50 TL

  • Dikiş İpi 5'li 55 TL

  • Şiş 10,50 TL

  • Dikiş İpliği 34,50 TL

  • Dantel İpliği 32,50 TL

  • Yazma İpliği 7,50 TL

  • Baskılı Minder 49,50 TL

  • Fantezi Masa Örtüsü 69 TL

  • Banyo Paspas Seti 2'li 219 TL

ŞOK 6 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Singer Tiftik Makinesi 249 TL

Singer Tiftik Makinesi 249 TL
onedio.com

  • Kadın Polar Alt 129 TL 

  • Erkek Oduncu Gömlek 175 TL

  • Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL 

  • Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL

  • Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL 

  • Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL 

  • 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL 

  • Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL 

  • Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL

  • Oyuncak Vinç 179 TL 

  • Şef Hamburger Seti 99,95 TL 

  • Tamir Seti 59,95 TL 

  • Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL 

  • Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL 

  • Mini Kamyon 49,95 TL

  • Uçak Garajım 249 TL 

  • Uçak Evim 249 TL

Simfer 34 L Midi/mini Fırın 1.399 TL

Simfer 34 L Midi/mini Fırın 1.399 TL
onedio.com

  • Simfer 20 L Mekanik Mikrodalga Fırın 1.799 TL

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 12.699 TL

  • Simfer Gusto 6 Dilim Tost Makinesi 1.559 TL

  • Altus AL 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.299 TL

  • Electrolux 10 Kg Kurutmalı  Çamaşır Makinesi 23.449 TL

  • Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.499 TL

  • Hoover 9 Kg Çamaşır Makinrsi 10.599 TL

  • DemirDöküm Atromix P24 Hermetik Yoğuşmalı Kombi 17.399 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sintia Gardırop 5.999 TL

Sintia Gardırop 5.999 TL
onedio.com

  • Blanco Gardırop 2.499 TL

  • Sintia Şifonyer 1.799 TL

  • Hero Komodin 799 TL

  • Sintia Komodin 729 TL

  • Harley Tel Sepetli Çok Amaçlı Dolap 929 TL

  • Aysu Ahşap Tezgah Üstü Organizer 159 TL

  • Elegance Dresuar 599 TL

Astro Mutfak Beyaz Erik Asp Modüllü 5.999 TL

Astro Mutfak Beyaz Erik Asp Modüllü 5.999 TL
onedio.com

  • Elison Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 999 TL

  • Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 2.899 TL

  • Rosalie Çok Amaçlı Konsol 2.499 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?