Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
6 Ocak - 12 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 6 Ocak - 12 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
05.01.2024 - 18:11

6 Ocak - 12 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 Ocak 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 99,50 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 99,50 TL

  • Birşah Yarım yağlı Süt 1 Litre 19,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 59,50 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 119 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 137,50 TL

  • Yöremce İri Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 44,50 TL

  • Kaanlar Kolot Peyniri 500 gr 89 TL

  • Kebir Kolot Peyniri 500 gr 89 TL

  • Piliç Büfe Salam 850 gr 48 TL

  • Piliç Büfe Salam 800 gr 45 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 31,50 TL

  • Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 gr 28,90 TL

  • Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı / Eti Ahenk Gurme Sütlü Çikolatalı Gofret 50 gr 6,95 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml 67,90 TL

  • Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 399 TL

  • Ariel Toz Deterjan 4 Kg 189 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;

  • Doğuş Karadeniz Demlik poşet Çay 100'lü 52,50 TL 

  • Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 10x31,5 gr 49,90 TL

Çok Al Az Öde:

Çok Al Az Öde:

👇

👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?