BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 9 - 12 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 9 - 12 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
12 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL
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Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 169 TL
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL
Kadın Kot Görünümlü Termal Tayt 109 TL
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