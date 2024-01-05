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BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 9 - 12 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Türk Kahve Makinesi Geliyor! 9 - 12 Ocak 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
05.01.2024 - 10:56

12 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL

  • TCL 43' Android Tv 8.999 TL

  • Dijitsu 55' UHD WebOS Tv 9.999 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 3.399 TL

  • HDMI Kablo 3m 79 TL

  • Polosmart FS73 Soundbar 499 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

  • Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL

  • Dijitsu Çelik Kettle 1.8 Litre 299 TL

  • Gaz Lambası 119 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL

  • 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199 TL

  • 2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 999 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 249 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

  • Katlanır Ayaklı Desenli Masa 399 TL

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Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 169 TL

Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 169 TL

  • Kamuflaj Yelek 299 TL

  • Balık Kavrama Aparatı 59 TL

  • Balıkçı Pensesi 99 TL

  • Balıkçı Makası 59 TL

  • Fosfor 10'lu 39,50 TL

  • Sahte Balık Klipsi 10'lu 39,50 TL

  • Sahte Balık 34,50 TL

  • Sahte Balık 22 gr 59 TL

  • Sahte Balık 20 gr 49 TL

  • Zoka 10 gr 5'li 34,50 TL

  • Zoka 8 gr 5'li 29,50 TL

  • Sahte Silikon Yem 39,50 TL

  • Olta Misinası 200m 69 TL

  • Balıkçı Çizme 199 TL

  • Kamuflaj Su İticili Eldiven 109 TL

  • Polarlı Haki Bere 49,50 TL

  • Kamuflaj Boyunluk 46,50 TL

  • Kamuflaj Kesik Parmak Eldiven 54 TL

  • Tuval 30x40 cm 59 TL

  • Tuval 25x35 cm 49 TL

  • Fırça Seti 3'lü 29,50 TL

  • Akrilik Boya 32,50 TL

  • Puzzle Yapıştırıcısı 250 ml 32,50 TL

  • Koli Bandı 14,50 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL

  • Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 279 TL

  • Cem Pankek Tavası 26 cm 229 TL

  • Cem Tava 20 cm 249 TL

  • Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL

  • Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL

  • LAV Line Sürahi 1200 cc 55 TL

  • LAV Elis Kase 215 cc 11 TL

  • LAV Elis Kase 320 cc 12 TL

  • LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 69 TL

  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 21,50 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 29,50 TL

  • Bonera Desenli Emaye Kupa 550 ml 89 TL

  • Dekoratif Çay Tabağı 6'lı 24,50 TL

  • Stormax Bölmeli Organizer Kutu 79 TL

  • Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 109 TL

  • Yumurta Saklama Kabı 15'li 24,50 TL

  • 4 Parça Bambu Servis Gereçleri 29,50 TL

  • 3 Çekmeceli Kutu / Organizer 39,50 TL

  • Bölmeli Dikiş Kutusu 79 TL

  • Kaşık Seti 4'lü 17,50 TL

  • Sıcak Su Torbası 65 TL

  • Patates Dilimleyici 12,50 TL

  • Bölmeli Organizer 29,50 TL

  • Telefon Tutucu 6 TL

Kadın Kot Görünümlü Termal Tayt 109 TL

Kadın Kot Görünümlü Termal Tayt 109 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 155 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 115 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 49,50 TL

  • Tv Şalı 130x170 cm 79 TL

  • Çocuk Kot Görünümlü Termal Tayt 95 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 179 TL

  • Erkek Trekking Bot 459 TL

  • Çocuk Welsoft Bisiklet Yaka Sweat 89 TL

  • Çocuk Welsoft Eşofman Altı 89 TL

  • Casilli Kasın Termal Çorap 85 TL

  • Çocuk Çizme 199 TL

  • Kadın Tüylü Terlik 129 TL

  • Kız - Erkek Çocuk Ev Botu 99 TL

  • Çocuk Bot 249 TL

  • Kadın Terlik 44,50 TL

  • Erkek Terlik 49,50 TL

  • Kadın Fitilli Pantolon 65 TL

  • Ev İçi Örme Patik 26,50 TL

  • Dikiş Seti 10'lu 89 TL

  • Makara 2'li 79 TL

  • Lastik Çeşitleri 34,50 TL

  • Dikiş İpi 5'li 55 TL

  • Şiş 10,50 TL

  • Dikiş İpliği 34,50 TL

  • Dantel İpliği 32,50 TL

  • Yazma İpliği 7,50 TL

  • Baskılı Minder 49,50 TL

  • Fantezi Masa Örtüsü 69 TL

  • Banyo Paspas Seti 2'li 219 TL

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