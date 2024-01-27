İndirim Günleri Başlıyor! 27 Ocak - 2 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 27 Ocak - 2 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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27 Ocak - 2 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 160 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
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1 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 20.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 26.990 TL
Kiwi Mikrodalga Fırın 2.199 TL
Dikdörtgen Borcam Tepsi 3800 cc 149 TL
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Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 29,90 TL
Puflu Köşe Koltuk 9.990 TL
Oyuncak çeşitleri;
Kapüşonlu Süpersoft Takım 279 TL
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2 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL
Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL
Büyük Boy Çaydanlık 499 TL
Paşabahçe Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL
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ŞOK 27 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Fonksiyonel Bebek Beşiği 1.849 TL
Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.209 TL
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