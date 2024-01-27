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İndirim Günleri Başlıyor! 27 Ocak - 2 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 27 Ocak - 2 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
27.01.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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27 Ocak - 2 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 160 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 160 TL
onedio.com

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 99,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 105 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 185 TL

  • Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 116,50 TL

  • Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

  • Toz Şeker 5 Kg 144,90 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 53 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 139,50 TL

  • Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 159 TL

  • Fairy Platinum Hijyen Limon Kokulu Bulaşık Deterjanı 500 ml 49,50 TL

  • Fairy Power Sprey 500 ml 74 TL

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 69,90 TL

  • Sensodyne Extra Beyazlık Diş Macunu 75 ml 69,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Selpak Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 74,90 TL 

  • Ülker Coco Star Hindistan Cevizli ve Bisküvili Çikolata 273 gr 49,90 TL

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1 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

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Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 20.999 TL

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 20.999 TL
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  • Toshiba 58' Ultra HD Android Tv 16.999 TL

  • Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL

  • HI-LEVEL 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

  • Reeder S19 Max Cep Telefonu 2.599 TL

  • Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

  • GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL

  • Piranha Full HD PC Kamera 109 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
onedio.com

  • SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL

  • SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 26.990 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 26.990 TL
onedio.com

  • 14' Takım Çantası 89,90 TL

  • Piranha Oto Cam Sileceği 39,90 TL

Kiwi Mikrodalga Fırın 2.199 TL

Kiwi Mikrodalga Fırın 2.199 TL
onedio.com

  • Kiwi Çay Makinesi 599 TL

  • Kiwi Mug'lı Filtre Kahve Makinesi 549 TL

  • Kiwi Yumurta Pişirici 299 TL

  • Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 549 TL

  • Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL

  • Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

  • Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL

  • Goldmaster Merkür Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 279 TL

  • Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti 379 TL

  • Aprilla Erkek Bakım Seti 399 TL

Dikdörtgen Borcam Tepsi 3800 cc 149 TL

Dikdörtgen Borcam Tepsi 3800 cc 149 TL
onedio.com

  • Cam Kapaklı Kare Borcam 2600 cc 179 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 109 TL

  • Paşabahçe Tatlı Kasesi 2'li 54,90 TL

  • Paşabahçe Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 179 TL

  • Ayaklı Cam Meyvelik 99,90 TL

  • Reçel Kavanozu 6'lı 49,90 TL

  • Desenli Seramik Pasta Tabağı 19,90 TL

  • Cam Saklama Kabı 18,50 TL

  • Porselen Sufle Kabı 22,50 TL

  • Cam Motivasyon Matarası 39,90 TL

  • Kılıflı Cam Mug 89,90 TL

  • Borosilikat Kaşıklı Baharatlık Seti 2'li 89,90 TL

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Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 29,90 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 29,90 TL
onedio.com

  • Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 22,90 TL

  • Nehir Servis Gereçleri 99,90 TL

  • Nehir Çay Kaşığı 14,90 TL

  • 5 Buçaklı Manuel Doğrayıcı 99,90 TL

  • Shaker Matara 740 cc 19,90 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 3'lü 49,90 TL

  • Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 32,50 TL

  • Katlanır Ürünler Mix 27,50 TL

  • Kare ve yuvarlak Sığ Kase 29,90 TL

  • Benekli Kase 49,90 TL

  • Mısır Kovası 14,90 TL

  • Karma Tepsi Çeşitleri 49,90 TL

Puflu Köşe Koltuk 9.990 TL

Puflu Köşe Koltuk 9.990 TL
onedio.com

Oyuncak çeşitleri;

Oyuncak çeşitleri;
onedio.com

Kapüşonlu Süpersoft Takım 279 TL

Kapüşonlu Süpersoft Takım 279 TL
onedio.com

  • Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300 cm 349 TL

  • Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 120x180 cm 279 TL

  • Keçeli Ütü Masası Kılıfı 59,90 TL

  • Bulaşık Altlığı 19,90 TL

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onedio.com
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2 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

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onedio.com

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
onedio.com

  • TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

  • Dijitsu 65' UHD WebOS Tv 14.799 TL

  • Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.299 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL

  • Range Çay Makinesi 899 TL

  • Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL

  • Fakir Lucku Dik Süpürge 999 TL

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Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
onedio.com

  • Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

  • Kumtel FastFryer 1.599 TL

  • Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

  • Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL

Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL
onedio.com

  • Hafıza Oyunu Bul Çevir 79 TL

  • Oyuncak Bebek 149 TL

  • Manyetik Kutu Oyunları 49,50 TL

  • Karanlıkta Parlayan Yıldızlar 44,50 TL

Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL

Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 249 TL

  • Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 299 TL

  • Kadın Terlik 44,50 TL

  • Erkek Terlik 49,50 TL

  • Fermuarlı Mont 199 TL

  • Çocuk Anaokulu Ayakkabısı 119 TL

  • Kadın Lüks Eldiven 140 TL

  • Kadın Çilek Desenli Pijama Takımı 229 TL

  • Çilek Desenli Mutfak Önlüğü 55 TL

  • Çilek Desenli Kadın Terlik 59 TL

  • Waffle Kurulama Bezi 44,50 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 40 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL

  • Nakışlı Havlu Set 65 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

  • İkili Banyo Paspas Seti 169 TL

Büyük Boy Çaydanlık 499 TL

Büyük Boy Çaydanlık 499 TL
onedio.com

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 39,50 TL

  • Kapaklı Taşıma Saplı Kek / Börek Fanusu 49,50 TL

  • Çırpıcı Set 2'li 34,50 TL

  • Amboss 4 Parça Renkli Karıştırma Kabı 355 TL

  • Rakle Ölçü Bardağı 300 cc 21,50 TL

  • Benante Kavanoz 1200 ml 259 TL

  • Benante Şekerlik 350 ml 129 TL

  • Benante Fırın Kabı 239 TL

  • Benante Kupa 350 ml 119 TL

  • Benante Demlik 850 ml 239 TL

  • Cook Love Gold Uzun Tatlı Kaşığı 6'lı 179 TL

  • Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 99 TL

  • Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 16,50 TL

  • Silikon Ürünler 29,50 TL

  • Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 21,50 TL

  • Kağıt Muffin / Sufle Kabı 21,50 TL

Paşabahçe Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL

Paşabahçe Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL

  • Paşabahçe Estrella Kase 6'lı 109 TL

  • Paşabahçe Estrella 2540 cc 55 TL

  • Paşabahçe Elsiya Çay Bardağı 6'lı 119 TL

  • Paşabahçe Estrella Pasta Tabağı 6'lı 139 TL

  • Borcam Sufle Kabı / Kase 23,50 TL

  • Mehtap Pankek Tavası 189 TL

  • Naturalove 2 Katlı Akasya Kurabiyelik 249 TL

  • Naturalove Bambu Döner Tabla 149 TL

  • Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa 32,50 TL

  • LAV Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 45 TL

  • LAV Diamond Meşrubat Bardağı 3'lğ 55 TL

  • Kapaklı Leğen 55 TL

  • Şeffaf Kahvaltılık Saklama Kabı 29,50 TL

  • Desenli Yuvarlak Metal Kutu 46,50 TL

  • Desenli Metal Tepsi 39,50 TL

  • Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 179 TL

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ŞOK 27 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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  • Maxi Boy Baskılı Hurç 49,95 TL 

  • Mega Boy Baskılı Hurç 54,95 TL

  • Maxi Boy Baza Altı Hurç 49,95 TL 

  • Mega Boy Baza Altı Baskılı Hurç 54,95 TL 

  • Mega Boy Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 89,95 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL 

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 69,95 TL 

  • Metaltex Dolap İçi Düzenleyici Raf 89,95 TL 

  • Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 89,95 TL 

  • Metaltex Raf Altı Sepeti 89,95 TL 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL 

  • 9'lu Slim Elbise Askısı 42,95 TL

  • Gokidy Minkie Bebek 59,95 TL 

  • Melisa'nın Arabası 149 TL 

  • Minkie Bebek Parti Seti 59,95 TL

  • At Bakım Seti 69,95 TL 

  • SökTak İş Makineleri 69,95 TL

  • Robota Dönüşen İş Makinesi 99,95 TL 

  • Dozer 59,95 TL 

  • Mini İş Makinesi Çeşitleri 39,95 TL  

  • Metal Neşeli Arabalar 79,95 TL

Fonksiyonel Bebek Beşiği 1.849 TL

Fonksiyonel Bebek Beşiği 1.849 TL
onedio.com

  • Yum Masa + Yum Sandalye 1 Adet 859 TL

  • Yum Masa + Yum Sandalye 2 Adet 1.139 TL

  • Yum Konsol Marbella Kiraz / Beyaz 1.149 TL

  • Oyuncak Dolabı Organizer 799 TL

  • 3 Kapaklı Gardırop 2.699 TL

  • Çekmeceli Ekmeklik 999 TL

  • Estine Çalışma Koltuğu 1.999 TL

  • Çok Amaçlı DOlap 1.399 TL

  • Çalışma Masası 1.399 TL

Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.209 TL

Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.209 TL
onedio.com

  • Raks Mika 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.579 TL

  • Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL

  • Havit Pro Kulaklık 779 TL

  • Havit Prime Onyx Dlp Projeksiyon 7.899 TL

  • Havit Prime Opal Projeksiyon 2.999 TL

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