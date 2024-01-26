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27 Ocak - 2 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 27 Ocak - 2 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
26.01.2024 - 16:52

27 Ocak - 2 Şubat 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Ocak 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 160 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 160 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 99,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 105 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 185 TL

  • Ofçay Hazine Çay 1 Kg 125 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 116,50 TL

  • Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 127,50 TL

  • Toz Şeker 5 Kg 144,90 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 53 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 139,50 TL

  • Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 159 TL

  • Fairy Platinum Hijyen Limon Kokulu Bulaşık Deterjanı 500 ml 49,50 TL

  • Fairy Power Sprey 500 ml 74 TL

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 360 ml 69,90 TL

  • Sensodyne Extra Beyazlık Diş Macunu 75 ml 69,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Selpak Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 74,90 TL 

  • Ülker Coco Star Hindistan Cevizli ve Bisküvili Çikolata 273 gr 49,90 TL

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