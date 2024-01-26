BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 30 Ocak - 2 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 30 Ocak - 2 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
2 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL
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Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL
Büyük Boy Çaydanlık 499 TL
Paşabahçe Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL
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