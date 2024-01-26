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BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 30 Ocak - 2 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 30 Ocak - 2 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
26.01.2024 - 10:16

2 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

  • TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

  • Dijitsu 65' UHD WebOS Tv 14.799 TL

  • Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.299 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL

  • Range Çay Makinesi 899 TL

  • Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL

  • Fakir Lucku Dik Süpürge 999 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

  • Kumtel FastFryer 1.599 TL

  • Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

  • Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL

  • Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL

Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL

  • Hafıza Oyunu Bul Çevir 79 TL

  • Oyuncak Bebek 149 TL

  • Manyetik Kutu Oyunları 49,50 TL

  • Karanlıkta Parlayan Yıldızlar 44,50 TL

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Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL

Kaşmir Halı 120x180 cm 799 TL

  • Tek Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 249 TL

  • Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 299 TL

  • Kadın Terlik 44,50 TL

  • Erkek Terlik 49,50 TL

  • Fermuarlı Mont 199 TL

  • Çocuk Anaokulu Ayakkabısı 119 TL

  • Kadın Lüks Eldiven 140 TL

  • Kadın Çilek Desenli Pijama Takımı 229 TL

  • Çilek Desenli Mutfak Önlüğü 55 TL

  • Çilek Desenli Kadın Terlik 59 TL

  • Waffle Kurulama Bezi 44,50 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 40 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL

  • Nakışlı Havlu Set 65 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

  • İkili Banyo Paspas Seti 169 TL

Büyük Boy Çaydanlık 499 TL

Büyük Boy Çaydanlık 499 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 39,50 TL

  • Kapaklı Taşıma Saplı Kek / Börek Fanusu 49,50 TL

  • Çırpıcı Set 2'li 34,50 TL

  • Amboss 4 Parça Renkli Karıştırma Kabı 355 TL

  • Rakle Ölçü Bardağı 300 cc 21,50 TL

  • Benante Kavanoz 1200 ml 259 TL

  • Benante Şekerlik 350 ml 129 TL

  • Benante Fırın Kabı 239 TL

  • Benante Kupa 350 ml 119 TL

  • Benante Demlik 850 ml 239 TL

  • Cook Love Gold Uzun Tatlı Kaşığı 6'lı 179 TL

  • Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 99 TL

  • Sos ve Saklama Şişesi 700 ml 16,50 TL

  • Silikon Ürünler 29,50 TL

  • Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 21,50 TL

  • Kağıt Muffin / Sufle Kabı 21,50 TL

Paşabahçe Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL

Paşabahçe Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL

  • Paşabahçe Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 139 TL

  • Paşabahçe Estrella Kase 6'lı 109 TL

  • Paşabahçe Estrella 2540 cc 55 TL

  • Paşabahçe Elsiya Çay Bardağı 6'lı 119 TL

  • Paşabahçe Estrella Pasta Tabağı 6'lı 139 TL

  • Borcam Sufle Kabı / Kase 23,50 TL

  • Mehtap Pankek Tavası 189 TL

  • Naturalove 2 Katlı Akasya Kurabiyelik 249 TL

  • Naturalove Bambu Döner Tabla 149 TL

  • Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa 32,50 TL

  • LAV Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 45 TL

  • LAV Diamond Meşrubat Bardağı 3'lğ 55 TL

  • Kapaklı Leğen 55 TL

  • Şeffaf Kahvaltılık Saklama Kabı 29,50 TL

  • Desenli Yuvarlak Metal Kutu 46,50 TL

  • Desenli Metal Tepsi 39,50 TL

  • Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 179 TL

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