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İndirim Günleri Başlıyor! 24 Şubat - 1 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 24 Şubat - 1 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
24.02.2024 - 11:02

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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24 Şubat - 1 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 139 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 139 TL
onedio.com

  • Keyfe Dibek Kahvesi 200 gr 36,90 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 135 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Pastırma 80 gr 79 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 139 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 99 TL

  • Peynes Lor Peyniri 500 gr 29 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 109 TL

  • Eker Sade Kefir 1 Litre 37,50 TL

  • Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre 39 TL

  • Ahir Tulum Peyniri 450 gr 114,50 TL

  • Yumoş Sprey Çeşitleri 450 ml 49,50 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 66 TL

  • Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 59 TL

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10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
onedio.com

  • Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 66,90 TL 

  • Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 960 ml 39,90 TL

Çok Al Az Öde!

Çok Al Az Öde!
onedio.com
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29 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.900 TL

ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.900 TL
onedio.com

Toshiba 70'' Ultra HD 4K Smart Led TV 26.999 TL

Toshiba 70'' Ultra HD 4K Smart Led TV 26.999 TL
onedio.com

  • Onvo 65'' Ultra HD WEBOS 2.0 LED Tv 16.999 TL

  • Philips 55'' UHD Smart LED Tv 21.999 TL

  • Toshiba 55'' Ultra HD Android TV 14.999 TL

  • Reeder S19 Max 4/128 GB Cep Telefonu 3.999 TL

  • GoSmart TWS 15 Bluetooth Kulaklık/ Powerbank 239 TL

  • Piranha Bluetooth Speaker 249 TL

  • Seldur 15 W Led Ampul 44.90 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
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  • Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL

  • SEG Buzdolabı 8.999 TL

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Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL
onedio.com

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL

  • Homend Royaltea 1741H Çelik Çay Makinesi 1.499 TL

  • Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü 439 TL

  • Kiwi Tost Makinesi 1.399 TL

  • Aprilla Erkek Bakım Seti 439 TL

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 399 TL

  • Oral-B Easy Clean Diş Fırçası 699 TL

  • Oral-B Cross Action Yedek Başlık 6'lı 499 TL

  • Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 599 TL

  • Aprilla Tıraş Makinesi 239 TL

Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 59,90 TL

Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 59,90 TL
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  • Frech Press 99,90 TL

  • Cam Motivasyon Matarası Çeşitleri 59,90 TL

  • Karma Ahşap Ürünler 29,90 TL

Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL

Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL
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  • Hascevher Tava ve Sahan Seti 449 TL

  • Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı 229 TL

  • Süzgeç 3'lü 139 TL

  • Katlanabilir Rende 64,90 TL

  • Oval Kaydırmaz Tepsi 49,90 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.199 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.199 TL
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  • Masa Takımı 4.999 TL

Piranha Darbeli Matkap 499 TL

Piranha Darbeli Matkap 499 TL
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  • Piranha Avuç Taşlama 499 TL

  • Piranha Dekupaj Testere 499 TL

  • Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 549 TL

  • 14'' Takım Çantası 89,90 TL

  • Şarjlı Vidalama 55 Parça 399 TL

  • Piranha Oto Cam Sileceği 39,90 TL

  • Araç için -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 49,90 TL

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Oyuncak Çeşitleri;

Oyuncak Çeşitleri;
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Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 179 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 179 TL
onedio.com

  • Pamuklu Tv Battaniyesi 129 TL

  • Büyük Boy ABS Valiz 729 TL

  • Orta Boy ABS Valiz 629 TL

  • Kabin Boy ABS Valiz 529 TL

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ŞOK 24 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL

Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 185 TL 

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 165 TL 

  • Koltuk Örtüsü 119 TL 

  • Kapı Önü Paspası 59,95 TL

  • Kadın / Erkek 4'lü Sneaker Çorabı 49,95 TL 

  • Spor Tayt 79,95 TL 

  • Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL 

  • Kadın Süpersoft Alt 199 TL 

  • Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL

  • Uzay Seti Hamur Kutusu 79,95 TL 

  • Uzay Kapsülü 129 TL 

  • Uzay Mekik ve Jipi 299 TL

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Araba 249 TL 

  • Havalı Futbol Topu 119 TL 

  • Metal Araba Serisi 99,95 TL 

  • Aksesuarlı Bebek Manav Seti 219 TL

  • Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL 

  • Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL 

  • Lisanslı 50 Parça Puzzle 39,95 TL 

  • Adım Adım Çizelim Kitap Çeşitleri 22,95 TL

Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL

Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL
onedio.com

  • Altus 1000 Devir Çamaşır Makinesi 10.799 TL

  • Altus 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 9.499 TL

  • Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 24.599 TL

  • Karcher SV 7 Buharlı Temizlik Robotu 24.999 TL

  • Philips Dijital Pompalı Su Arıtma Cihazı 7.299 TL

  • Karcher VC 4 Cordless Myhome Dikey Şarjlı Süpürge 7.999 TL

  • Karcher FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi 15.499 TL

  • Karcher VC 2 700 W Toz Torbalı Süpürge 5.399 TL

  • Karcher VC 3 700 W Toz Torbasız Süpürge 5.399 TL

  • Xiaomi Redmi 12 128 GB 8 GB 7.599 TL

  • Tefal Titanyum 1X XL Derin Tencere 24 cm 999 TL

Evier Granit Evye 3.299 TL

Evier Granit Evye 3.299 TL
onedio.com

  • Evier Granit Evye Asos 3.699 TL

  • Evier Granit Evye Nero XXL 3.399 TL

  • Evier Granit Evye Myra 3.599 TL

  • Evier Granit Evye NERO 3.399 TL

  • Fly 3 Yollu Su Arıtıcı Çıkışlı Evye Batarya 1.649 TL

  • Fly Milano Banyo Batarya 849 TL

  • Fly Evye Batarya Siyah 40'lık 629 TL

  • Fly Hill Robot Duş Seti 999 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

1 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

👇
onedio.com

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
onedio.com

  • Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.499 TL

  • Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL

  • Range Çay Makinesi 999 TL

  • Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

  • Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL

  • Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

  • Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL

  • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL

  • Everest Kablosuz Mouse 99 TL

  • Skyjet MK25 20' Elektrikli Bisiklet 12.999 TL

Colorina Pasta Servis Seti 249 TL

Colorina Pasta Servis Seti 249 TL
onedio.com

  • Çay Tabağı 6'lı 109 TL

  • İki Katlı Kurabiyelik 159 TL

  • Cam Kase 3'lü 75 TL

  • Ayaklı Kek Tabağı 149 TL

  • Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 99 TL

  • Altın Rimli Cam Kayık Tabak 139 TL

  • Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 89 TL

  • Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 139 TL

  • Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 107,50 TL

  • Okyanus Gold Askılı Fincanlı / Kağıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL

  • Orkide Saksısı 1,6 Litre 39,50 TL

  • Altın Renkli Metal Saksı 109 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 499 TL

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 499 TL
onedio.com

  • Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL

  • Kütahya Porselen Sufle Kabı 27,50 TL

  • Kütahya Porselen Kase 85 TL

  • Chef's Pro Wok Tava 28 cm 219 TL

  • Chef's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL

  • Amboss Ezme Tava 26 cm 359 TL

  • Amboss Kek Kalıbı 26 cm 239 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL

  • Glass in love Borosilikat Fincan 3'lü 89 TL

  • Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre 89 TL

  • Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml 99 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 30,50 TL

  • Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü 189 TL

  • Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 189 TL

  • Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml 99 TL

  • Bal Kovanozu 49,50 TL

  • Büyük Kesme Panosu 49,50 TL

  • Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 49,50 TL

  • Matara 530 ml 85 TL

  • Kapaklı Silikon Buzluk 26,50 TL

  • Cook Love Gıda Saklama Poşeti 12'li 65 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 400 ml 16,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre 21,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre 31,50 TL

İş Araçları 99 TL

İş Araçları 99 TL
onedio.com

  • 3 Boyutlu Hikaye Kitapları 34,50 TL

  • Motosiklet 59 TL

  • Süpürge 99 TL

  • Polis Seti 149 TL

Kadın / Erkek Pijama Takımı 219 TL

Kadın / Erkek Pijama Takımı 219 TL
onedio.com

  • Kadın / Erkek Eşofman Altı 99 TL

  • Kız - Erkek Spor Ayakkabı 259 TL

  • Letoon Kadın Ayakkabı 369 TL

  • Naturalove Simli Küçük Boy Sepet 65 TL

  • Naturalove Simli Peçetelik 7,50 TL

  • Naturalove Simli Amerikan Servis 65 TL

  • Naturalove Simli Bardak Altlığı 10,50 TL

  • Peluş Çanta 219 TL

  • Kol Çanta 149 TL

  • Cüzdan 95 TL

  • Havlu Saç Bonesi 39,50 TL

  • Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 299 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 365 TL

  • Baskılı Masa Örtüsü 79 TL

  • Baskılı Mindr 44,50 TL

  • Bebek Nevresim Seti 169 TL

  • Bebek Penye Lastikli Çarşaf 85 TL

  • Anne Sütü Saklama Poşeti 29,50 TL

  • Wee Mini Cam Alıştırma Bardağı 30 ml 44,50 TL

  • Baskılı Dolgulu Kırlent 39,50 TL

  • Tekli Bebek Body 42,50 TL

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