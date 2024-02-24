İndirim Günleri Başlıyor! 24 Şubat - 1 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 24 Şubat - 1 Mart Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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24 Şubat - 1 Mart 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 139 TL
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10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
Çok Al Az Öde!
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29 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.900 TL
Toshiba 70'' Ultra HD 4K Smart Led TV 26.999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL
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Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 59,90 TL
Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.199 TL
Piranha Darbeli Matkap 499 TL
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Oyuncak Çeşitleri;
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 179 TL
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ŞOK 24 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL
Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi 17.999 TL
Evier Granit Evye 3.299 TL
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1 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
Colorina Pasta Servis Seti 249 TL
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Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 499 TL
İş Araçları 99 TL
Kadın / Erkek Pijama Takımı 219 TL
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