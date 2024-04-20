İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Nisan 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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20 - 26 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL
Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 89,75 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Çok Al Az Öde
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25 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
6500 Flat Tiny House 399.900 TL
VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41.990 TL
Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL
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Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL
Metal Çift Kişilik Karyola 2.799 TL
Roboom ABS Kabin Boy Valiz 529 TL
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Oyuncak Makyaj Masası Seti 179 TL
Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 349 TL
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26 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
DeLonghi Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi 12.999 TL
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
Chef's Pro Krep Tava 189 TL
Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL
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Kadın Pijama Takım 299 TL
Pilsan Sallanan Sevimli At 499 TL
ŞOK 20 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Promer 4+1 Merdiven 599 TL
Garaj Home Modern Raflı Portmanto Ayakkabılık Vestiyer 5.299 TL
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JCB Avuç Taşlama 2.090 TL
Garaj Home Modern Raflı Ayakkabılık 2.299 TL
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