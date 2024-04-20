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İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 20 - 26 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
20.04.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 26 Nisan 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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20 - 26 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL
onedio.com

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 189 TL

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 249 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 92,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 109 TL

  • Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 100'lü 69,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 500 gr 69,50 TL

  • Torku Helva Çeşitleri 500 gr 69 TL

  • Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 250 gr 149,90 TL

  • Waea Ton Balığı 2x160 gr 69,50 TL

  • Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9,90 TL

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 89,75 TL

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 89,75 TL
onedio.com

  • Dalan Banyo Sabunu Çeşitleri 79,90 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 79 TL

  • Signal White yistem Diş Macunu 75 ml 44,50 TL

  • ABC Toz Deterjan 8 Kg 219 TL

  • Yumooş Sprey Çeşitleri 450 ml 74,75 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 39,95 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 49,50 TL

  • Inflame Led Ampul 9W 24,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 239 TL 

  • Torku Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 gr 91,50 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde
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25 Nisan 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

6500 Flat Tiny House 399.900 TL

6500 Flat Tiny House 399.900 TL
onedio.com

VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41.990 TL

VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41.990 TL
onedio.com

Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL

Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL
onedio.com

  • JVC 50' UHD Smart Led Tv 12.999 TL

  • Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

  • Hikıng A41 Cep Telefonu 3.999 TL

  • Piranha MagSafe Powerbank 399 TL

  • Bluetooth Kulaklık 239 TL

HP bilgisayarların fiyatları düştü! İndirimdeki modelleri görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL

Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL
onedio.com

  • SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

  • SEG Buzdolabı 7.399 TL

  • SEG Çamaşır Makinesi 12 kg 13.499 TL

  • Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL

Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL
onedio.com

  • Flavel Çay Makinesi 999 TL

  • Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL

  • Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL

  • Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL

  • Arzum Dikey Süpürge 999 TL

  • Aprilla Apilatör 359 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL

  • Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

  • Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL

En çok tercih edilen çay makinelerini de sizin için buraya topladım.

En sevilen Türk kahvesi makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL
onedio.com

  • Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL

  • Desenli Cam Sürahi 54,90 TL

  • Borcam Çok Amaçlı Kase 89,90 TL

  • Ice Ville Dondurmalık 19,90 TL

  • Paşabahçe Tokio Reçellik 6'lı 79,90 TL

  • Kütahya Porselen Kase 34,90 TL

  • Kütahya Porselen Yemek Tabağı 79,90 TL

  • Kütahya Porselen Pasta Tabağı 39,90 TL

  • Tavuk Parçalama Aparatı 59,90 TL

  • Pipetli Çelik Çocuk Matarası 149 TL

  • Borosilikat Kupa 3'lü 69,90 TL

  • Plastik Karma Ürünler 49,90 TL

  • Tuzluk 6,90 TL

Karaca sofra ve mutfak ürünlerindeki indirimli ürünlere de buradan göz atmayı unutmayın.

Metal Çift Kişilik Karyola 2.799 TL

Metal Çift Kişilik Karyola 2.799 TL
onedio.com

  • Metal Tek Kişilik Karyola 1.999 TL

  • Balance Bonel Yaylı Yatak 3.699 TL

  • Legend Lux Torba Yaylı Yatak 5.199 TL

  • Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL

  • Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL

Roboom ABS Kabin Boy Valiz 529 TL

Roboom ABS Kabin Boy Valiz 529 TL
onedio.com

  • Roboom ABS Orta Boy Valiz 629 TL

  • Roboom ABS Büyük Boy Valiz 729 TL

  • Düzenleyici Kutu Çeşitleri 14.90 TL

  • Ahşap Görünümlü Plastik Askı 3'lü 32.50 TL

  • Bayan Yüksek Taban Sandalet 89,90 TL

  • Bay Çift Tokalı Sandalet 89,90 TL

  • Triathlon Egzersiz Tekerleği 179 TL

  • Triathlon Kelebek Kol ve Bacak Çalıştırıcı 129 TL

  • Pilates Topu 20 cm 39,90 TL

  • Pawmas Bentonit Marsilya Sabunu Kokulu Kedi Kumu 10 L 99,90 TL

  • Pawpas Bentonit Bebek Pudra Kokulu Kedi Kumu 10 L 99,90 TL

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Oyuncak Makyaj Masası Seti 179 TL

Oyuncak Makyaj Masası Seti 179 TL
onedio.com

  • Oyuncak Meyve Kesme Kartela 99,90 TL

  • Oyuncak Kamyon 179 TL

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 349 TL

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 349 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 459 TL

  • Pamuklu Desenli Halı 329 TL

  • Pamuklu Desenli Halı 499 TL

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Finish, Vanish, AirWick ve ev temizlik ürünlerinde yer alan fırsatları sizin için buraya bıraktım.

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Avantajlı fiyatlarıyla öne çıkan süpermarket ürünleri de burada.

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26 Nisan 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

DeLonghi Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi 12.999 TL

DeLonghi Tam Otomatik Espresso Kahve Makinesi 12.999 TL
onedio.com
  • Fakir Luminoso Smart 9.999 TL

Kahve makinelerinde yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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Süpermarket ürünlerindeki fırsatları kaçırmak istemiyorsanız sizi buraya alalım.

Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL

Dijitsu 50" DG 22000 UHD Google Tv 10.999 TL
onedio.com

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Televizyon 4.199 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

  • Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL

  • Polosmart HDMI Kablo 89 TL

  • Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 349 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
onedio.com

  • BIXL Regnum Örgü Koltuk Orijinal 499 TL

  • BIXL Nirvana Rattan Koltuk Eko 399 TL

  • BIXL Bambu Koltuk Eko 399 TL

  • Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 2.999 TL

  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 89 TL

  • Kumtel 5.5 Litre Dijital Yağsız Fritöz 2.099 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

  • Dienni 2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabı Dolabı Beyaz 1.199 TL

  • Relax Çelik Termos 399 TL

  • House Pratik Elektornik Su Pompası 109 TL

Seçili küçük ev aletlerindeki indirimleri sizin için buraya bıraktım.

Chef's Pro Krep Tava 189 TL

Chef's Pro Krep Tava 189 TL
onedio.com

  • Benante Desenli Seramik Pizza Tabağı 109 TL

  • Benante Çelik Pipet 55 TL

  • Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti 99 TL

  • Cam Kurabiyelik 199 TL

  • Lav Boyalı Artemis Meşrubat Bardağı 27,50 TL

  • Glass in Love Cam Kupa Seti 6'lı 99 TL

  • Lav Artemis Şekerlik 55 TL

  • Lav Artemis Kase 17,50 TL

  • Metal Sepet 179 TL

  • Askı Rayı 129 TL

  • Colorina Saklama Kabı 59 TL

  • Colorina Saklama Kabı 39 TL

  • Colorina Saklama Kabı 3'lü 65 TL

  • Kek/Börek Taşıma Kabı 55 TL

  • Mısır Kovalı Pipetli Bardak 47,50 TL

  • Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 16,50 TL

  • Hobby Lİfe Desenli Kahve Bardağı 12,50 TL

  • Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL

  • Casilda Home Mini Ütü Masası 219 TL

  • Kadın Ayakkabı Kutusu 37,50 TL

  • Erkek Ayakkabı Kutusu 47,50 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 59 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 49 TL

  • Plastik Raf Ünitesi 219 TL

  • Okyanus Home Bisküvi Kapaklı Saklama Kabı 5 TL

Mutfak ürünlerindeki tüm fırsatlar sizin için burada.

Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL

Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL
onedio.com

  • Hobby Life Çamaşır Selesi 99 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL

  • Üçgen Köşelik 109 TL

  • Çok Amaçlı Organizer Sepet 429 TL

  • Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 109 TL

  • Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 419 TL

  • Çöp Kovası 419 TL

  • Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL

  • Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 179 TL

  • Okyanus Home Banyo Seti 549 TL

  • Benante Balık Figürlü Fırçalık 99 TL

  • Benante Balık Figürlü Sıvı Sabunluk 99 TL

  • Kapı Arkası Askılık 99 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 19,50 TL

  • Mob Yedek Paspas Ucu 26,50 TL

  • 2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 149 TL

  • Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 39,50 TL

  • Organizer Çeşitleri 34,50 TL

  • Okyanus Home Derin Organizer 34,50 TL

  • Mandal Çeşitleri 23,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 15 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadın Pijama Takım 299 TL

Kadın Pijama Takım 299 TL
onedio.com

  • Kadın Viskon Pantolon 149 TL

  • Erkek Eşofman Altı 145 TL

  • Erkek Kot Pantolon 289 TL

  • Kadın Kot Pantolon 289 TL

  • Babyco Tekli Bebek Body 45,50 TL

  • Ağız Mendili 4'lü 25,50 TL

  • Jakarlı Banyo Havlusu Seti 2'li 149 TL

  • Casilda Home Banyo Paspas Seti 229 TL

  • Ayak Havlusu 49,50 TL

  • Maisonette El Havlusu 24,50 TL

  • Maisonette Yüz Havlusu 55 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 235 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 175 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Baskılı Minder 49,50 TL

  • Northpacific Sporcu Destek Ürünleri 50 TL

Ev yaşam ürünlerinin en çok tercih edilen ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Pilsan Sallanan Sevimli At 499 TL

Pilsan Sallanan Sevimli At 499 TL
onedio.com

  • Baby Clementoni Mama Sandalyesi Oyuncağı Direksiyon 349 TL

  • Baby Clementoni Çekçek Köpek 399 TL

  • Pilsan Bultaklı İlk Arabam 299 TL

Çocukların sevineceği birbirinden muhteşem ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 20 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Promer 4+1 Merdiven 599 TL

Promer 4+1 Merdiven 599 TL
onedio.com

  • Bienwood Bie Ahşap Plastik 3 Raflı Düzenleyici 249 TL

  • Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 199 TL 

  • Ahşap 3 Katlı Raf 129 TL 

  • Nilson Akım Korumalı USB Typce + C Fiş Priz 139 TL 

  • Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz 139 TL

  • Akım Korumalı Priz 99,95 TL 

  • Masajlı Duş Başlığı Seti 119 TL 

  • Fonksiyonlu Krom El Duşu 79,95 TL 

  • Turbo Pervaneli Krom El Duşu 79,95 TL 

  • Komütatör 34,95 TL 

  • Topraklı Priz 34,95 TL 

  • Anahtar 34,95 TL

  • Luiza 3+1 Merdiven 499 TL

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 349 TL 

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL

  • Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL

  • Şerit Metre 199 TL 

  • 280 ml Akrilik Mastik 39,95 TL 

  • 280 gram Şeffaf Silikon 79,95 TL 

  • İç Cephe Rulosu 99,95 TL 

  • Kalorifer Rulosu 39,95 TL 

  • Fırça No:2,5 39,95 TL 

  • Fırça No:2 34,95 TL 

  • Fırça No:3 44,95 TL

  • Çelik Pense 179 TL

  • Maskeleme Bandı 29,95 TL 

  • Elektrik Bandı 12,95 TL

  • Plastik Silikon Tabancası 59,95 TL

  • Paketleme Bandı 26,95 TL 

  • Japon Yapıştıırıcı 29,95 TL 

  • WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 119 TL

Yapı marketin en çok tercih edilen ürünlerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Garaj Home Modern Raflı Portmanto Ayakkabılık Vestiyer 5.299 TL

Garaj Home Modern Raflı Portmanto Ayakkabılık Vestiyer 5.299 TL
onedio.com

  • Modern Raflı Portmanto Vestiyer 2.049 TL

  • Raflı TV Sehpası 1.499 TL

  • Modern Aynalı Ayakkabılık 1.799 TL

  • 4 Raflı Ayakkabılık Çok Amaçlı Dolap 1.899 TL

  • Modern Raflı Ayakkabılık 2.149 TL 

Mobilyalardaki muhteşem indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

JCB Avuç Taşlama 2.090 TL

JCB Avuç Taşlama 2.090 TL
onedio.com

  • JCB 12V 2.0AH Çift Akülü Matkap 3.490 TL

  • JCB 18V 2.0 Ah. Çift Akülü Kömürsüz Darbeli Matkap 5.990 TL

  • JCB Sunta Kesme 5.190 TL

  • JCB Darbeli Matkap 1.990 TL

  • JCB SDS Plus Kırıcı Delici 4.690 TL

En çok tercih edilen matkaplara buradan göz atabilirsiniz.

Garaj Home Modern Raflı Ayakkabılık 2.299 TL

Garaj Home Modern Raflı Ayakkabılık 2.299 TL
onedio.com

  • Modern Aynalı Raflı Ayakkabılık Vestiyer 5.099 TL

  • Raflı TV Sehpası 1.599 TL

  • Modern Raflı Portmanto Vestiyer 2.199 TL

  • 4 Raflı Ayakkabılık Çok Amaçlı Dolap Soho 1.899 TL

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