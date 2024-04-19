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20 - 26 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 20 - 26 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
19.04.2024 - 17:28

20 - 26 Nisan 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Nisan 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 189 TL

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 249 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 92,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 109 TL

  • Doğuş Demlik Poşet Siyah Çay Çeşitleri 100'lü 69,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 500 gr 69,50 TL

  • Torku Helva Çeşitleri 500 gr 69 TL

  • Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 250 gr 149,90 TL

  • Waea Ton Balığı 2x160 gr 69,50 TL

  • Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9,90 TL

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 89,75 TL

Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 89,75 TL

  • Dalan Banyo Sabunu Çeşitleri 79,90 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 79 TL

  • Signal White yistem Diş Macunu 75 ml 44,50 TL

  • ABC Toz Deterjan 8 Kg 219 TL

  • Yumooş Sprey Çeşitleri 450 ml 74,75 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 39,95 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 49,50 TL

  • Inflame Led Ampul 9W 24,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 239 TL 

  • Torku Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 gr 91,50 TL

Çok Al Az Öde

Çok Al Az Öde

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