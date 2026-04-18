İndirim Günleri Başlıyor! 18 - 24 Nisan Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.04.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

18 - 24 Nisan 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 339 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 32,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 125 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 139,50 TL

  • Sushida Dondurlmuş California Sushi 140 gr 135 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 119 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 179 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 73,50 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 57 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Nar / Bor / Doğuş Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 30 TL

  • Berona Makarna 500 gr 21,50 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 259 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos 300 gr 44 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 135 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 139,50 TL

  • Cocopops Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 580 gr 109,50 TL

  • Tadım Bol Tuzlu Ay Çekirdeği 180 gr 45 TL

  • Tadım Tuzlu Ay Çekirdeği 180 gr 45 TL

  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 214,90 TL

  • Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 439 TL

  • Nimet Kurabiye 500 gr 67,50 TL

  • Dondurulmuş Çikolatalı Pasta 650 gr 175 TL

  • Ariel Toz Deterjan 4 Kg 239 TL

  • Head&Shoulders Şampuan 330 ml 134 TL

  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 104 TL

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 99,50 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Torku Bütün Fındıklı Çikolata 70 gr 55 TL 

  • Torku Sütlü / Bitter Çikolata 60 gr 35 TL

  • Bingo Sıvı Deterjan 2 Litre 119 TL 

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 79,50 TL

Freedo Dondurma Çeşitleri

Tazenin Yıldızları

Salon Bitkileri 279 TL

23 Nisan 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 55" İç Mekan 400 Nits İndoor Led Ekran 45.999 TL

  • Philips 65' 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 38.999 TL

  • Philips 55' 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 28.999 TL

  • Samsung 50' QLED Tv 28.999 TL

Mipo M26 Cep Telefonu 5.999 TL

  • JBL Tune Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 1.899 TL

  • Piranha Bluetooth Kablosuz Çocuk Kulaklık 499 TL

  • Xiaomi Extender Pro Wi-Fi Güçlendirici 799 TL

Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL

  • Goodwest Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL

  • SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 14.799 TL

Kiwi Cam Temizleme Robotu 4.599 TL

  • Pierre Cardin Çelik Kettle 699 TL

  • Sinbo Türk Kahvesi Makinesi 329 TL

  • Kiwi Dikiş Makinesi 2.799 TL

  • Powertech Tıraş Makinesi 1.499 TL

  • Pierre Cardin Waffle Makinesi 1.099 TL

  • Kiwi Dik Ütü 1.099 TL

  • Powertech Saç Kurutma Makinesi 899 TL

  • Sinbo Şarjlı El Süpürgesi 799 TL

  • Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 2.099 TL

Revolt RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

  • Volta YIDE SEO3 MAX Elektrikli Moped 39.990 TL

  • Revolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

  • Volta VT5 PRO 3 Tekerlekli Moped 89.990 TL

Sinek Öldürücü 289 TL

  • Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL

  • Alüminyum El Feneri 249 TL

  • Solar Şık Duvar Aydınlatma 349 TL

  • Solar Sensörlü Projektör 799 TL

4+1 Merdiven 899 TL

  • 7 Parça Banyo Seti 999 TL

  • Metaltex Tuvalet Kağıtlığı / Askılı Banyo Rafı 199 TL

  • Vakumlu Silikon Fırça 69,50 TL

  • Vakumlu Poşet Seti 3'lü 149 TL

  • Askılı Vakumlu Hurç 99,50 TL

  • Yapay Ağaç Çeşitleri 109 TL

  • Pazar Arabası 449 TL

  • Makyaj Aynası 179 TL

  • Organizer Sepet 3'lü 115 TL

  • Çekmece İçi Düzenleyici 4'lü 99,50 TL

  • Range Oyuncu Koltuğu 3.999 TL

  • Sosluklu Beslenme Kabı 99,50 TL

Triathlon Sayaçlı Atlama İpi 99,50 TL

  • Triathlon Atlama İpi 129 TL

  • Triathlon Spor Eldiveni 199 TL

  • Triathlon Parmak ve Bilek Egzersiz Aleti 149 TL

  • Yarım Denge Topu 999 TL

  • Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin 1.999 TL

  • Triathlon Karın Kası Geliştirici Ems Cihazı 399 TL

  • 9 Tekerlekli Selülit Giderici Sıkılaştırıcı Masaj Rulosu 199 TL

  • Çok Fonksiyonlu Egzersiz Tahtası 1.499 TL

  • Triathlon Top Şişirme Pompası 99,50 TL

  • Triathlon Futbol / Voleybol Topu 249 TL

  • Masa Tenisi Raketi 2'li 159 TL

  • Triathlon Egzersiz Direnç Yayı 249 TL

  • Dart Seti 299 TL

Çocuk Süngerli Kaymaz Taban Dijital Halı 349 TL

  • Sisal Yolluk 80x300 cm 1.399 TL

  • Sisal Halı 120x180 cm 1.199 TL

  • Sisal Yolluk 80x150 cm 699 TL

  • Pamuklu Desenli Halı 120x180 cm 899 TL

  • Pamuklu Desenli Halı 60x150 cm 549 TL

  • Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL

  • Çocuk Punch Kırlent Kılıfı 169 TL

  • Kadın Bikini Külot 3'lü 119 TL

  • Gecelik Elbise 299 TL

15 Jant Bisiklet 2.999 TL

  • Demir Bisiklet Ön Sepet 299 TL

  • Çıngırak Bisiklet Zili 44,50 TL

  • 15 Jant Bisiklet 2.999 TL

  • Bisiklet Çantası 349 TL

  • Bisiklet Egzozu 549 TL

  • Suluk Kafesi 54 TL

  • Bisiklet Kilidi 169 TL

  • Bisiklet Elciği 99 TL

Bambun Porselen 10 Parça Kahvaltı Takımı 699 TL

  • Desenli Opal Tabak Çeşitleri 59,50 TL

  • English Home Porselen Fincan Takımı 2'li 239 TL

  • Porselen Çay Tabağı 6'lı 299 TL

  • Keramika Seramik Kupa 89,50 TL

  • Rakle Gravürlü Su Bardağı 2'li 159 TL

  • Paşabahçe Generation Kase 109 TL

  • LAV Tokyo Saklama Kabı 600 cc 74,50 TL

  • LAV Tokyo Saklama Kabı 880 cc 99,50 TL

  • LAV Tokyo Saklama Kabı 1500 cc 129 TL

  • LAV Tokyo Saklama Kabı 2600 cc 189 TL

  • Vip Ahmet Ayaklı Kek Fanusu 299 TL

  • Kulplu Cam Kavanoz 99,50 TL

  • Plastik Süzgeç 29,50 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 2'li 79,50 TL

  • Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı Seti 220 TL

  • Organizer Sepet 79,50 TL

  • Limon Sıkacağı 24,50 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 99,50 TL

  • Badya 59 TL

  • Vip Ahmet Folyo ve Streç Film Kesici 59,50 TL

  • Dikdörtgen Kahvaltılık 6'lı 149 TL

  • Plastik Bardak 400 ml 19,50 TL

  • Plastik Kase 520 ml 19,50 TL

  • Plastik Tabak 29,50 TL

  • Plastik Kase 84,50 TL

Magly Manyetik Yapı Blokları 36 Parça Oyun Seti 899 TL

  • Oyuncak Elektrikli Süpürge 379 TL

  • 53 Parça İtfaiye İstasyon Seti 329 TL

  • Oyuncak Temizlik Seti 189 TL

24 Nisan 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • FujiPlus 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • Dijitsu 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

  • TCL 43' Full HD Qled Android Tv 14.900 TL

  • TCL 32' Full HD Qled Android Tv 8.990 TL

  • TCL 9.000 BTU Portatif Klima 11.750 TL

  • Omix 01 Icon Cep Telefonu 10.900 TL

  • Omix 01 Neo Cep Telefonu 8.450 TL

  • Polosmart 40.000 mAh Powerbank 1.790 TL

  • Polosmart Kablosuz Hoparlör 590 TL

  • Askılı Mini Hoparlör 599 TL

North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL

  • North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL

  • North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL

  • North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL

  • North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL

  • North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL

  • North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL

  • North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL

  • High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL

  • North Pacific 12 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 19.990 TL

  • File Tente Kamp Sineklik 2.599 TL

Katlanabilir Kamp Masası 799 TL

  • North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL

  • Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL

  • Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL

  • Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL

  • Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL

  • Şişme Yastık 129 TL

  • North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL

  • Katlanabilir Kampet 2.999 TL

  • Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL

  • Cibinlikli Hamak 899 TL

  • Hamak 579 TL

  • Kamp Eşya Taşıma Arabası 5.799 TL

  • Uyku Tulumu 899 TL

  • Kamp Hasırı 499 TL

  • Kamp ve Duş Giyinme Kabini 1.199 TL

İndirimli kamp malzemelerine buradan göz atabilirsiniz.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL

  • Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2,3 Litre 2.990 TL

  • Orcamp Kartuş Tüp 115 TL

  • Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

  • Gaz Kartuşu 159 TL

  • 6 Kanatlı Rüzgarlık 439 TL

  • Pro Seramik Portatif Ocak 1.399 TL

  • Emaye Demlik 679 TL

  • Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL

  • Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL

  • Kamp İkili Sefer Tası 749 TL

  • Çelik Termos 829 TL

  • North Pacific Pipetli Termos 590 TL

  • Proware Kamp Sofra Seti 229 TL

  • Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL

  • Kamp Pişirme Öncesi Yemek Hazırlama Seti 249 TL

  • Mounty Paslanmaz Çelik Bardak 219 TL

  • Mounty Ahşap Kamp Kupası 199 TL

  • Proware Katlanabilir Portatif Kamp Mangalı 1.190 TL

  • North Pacific Çanta Olabilen Piknik Matı 549 TL

  • Mounty Çanta Formlu Piknik Matı 249 TL

  • Mounty Katlanır Su Sebili 319 TL

  • Proware Standlı Çelik Kupa Seti 4'lü 749 TL

  • Kamp Bıçağı 749 TL

  • Kağıt Tabak 10'lu 26 TL

  • Kağıt Bardak 20'li 22 TL

İndirimli Stanley termos modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Çekici Balta ve Alet Seti 1.150 TL

  • North Pacific Profesyonel Dürbün 1.559 TL

  • Proware 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

  • Pilli Kafa Lambası 259 TL

  • Karabinalı Mıknatıslı Aydınlatma 149 TL

  • Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

  • Proware Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL

  • Proware Kamp Lambası 199 TL

  • Kamp Asılabilir Sinek Öldürücü 559 TL

  • Asılabilir Kamp Işığı 249 TL

  • Ledli El Feneri 79 TL

  • Proware Alüminyum El Feneri 259 TL

  • Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

  • Proware Telsiz Seti 2'li 1.499 TL

  • Katlanır El Testeresi 159 TL

  • Proware Kamp Baltası ve Testere Seti 990 TL

  • Proware Fonksiyonel Kamp Baltası 449 TL

  • Çok Amaçlı Kamp El Aleti 499 TL

  • Kamp / Deniz Üst Değiştirme Havlusu 699 TL

  • Çok Amaçlı Bandana 99 TL

  • Böcek Kene Koruyucu Ayak Bileği Tozluğu 349 TL

  • Organizer Çanta 259 TL

İndirimli kamp malzemelerine buradan göz atabilirsiniz.

Proware Makaralı Renkli Şerit Aydınlatma 679 TL

  • North Pacific Çadır İpi 20m 0,4 cm 99 TL

  • North Pacific Çadır İpi 10m 1 cm 199 TL

  • North Pacific Halat 15m 399 TL

  • Mounty Çok Amaçlı Gergi Lastiği 159 TL

  • North Pacific Çok Amaçlı Gergi Lastiği 129 TL

  • Proware Çadır Kazığı 149 TL

  • Mounty Karabina Seti 119 TL

  • Çamaşır Askısı 12'li 159 TL

  • Portatif Katlanır Askı Seti 3'lü 129 TL

  • Proware Sapan 299 TL

  • Proware Katlanabilir Portatif Tuvalet 999 TL

  • Proware Kamp Duş Seti 1.299 TL

  • Mounty Solar Isınan Katlanır Su Torbası 279 TL

  • Proware Katllanır Su Bidonu 179 TL

  • Proware Kamp Bardak Tutucu 129 TL

  • North Pacific Outdoor Dijital Kol Saati 599 TL

  • Oyuncak Top 69 TL

  • Proware Güneş Enerjili Elektrik Güç Ünitesi 1.299 TL

  • Termo Piknik Çantası 25 Litre 199 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 25 Litre 419 TL

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 179 TL

  • Termo Piknik Çantası 8 Litre 159 TL

  • Termo Piknik Çantası 4 Litre 139 TL

Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 369 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 129 TL

  • Glass in love Ayaklı Cam Kase / Tatlı Tabağı 3'lü 219 TL

  • Glass in love Cam Şekerlik / Sunumluk 119 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 25 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 30 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL

  • Bulaşıklık 109 TL

  • Buzluk Çeşitleri 45 TL

  • Plastik ürün Çeşitleri 30 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 49 TL

  • Telefon Tutucu 15 TL

ŞOK 18 Nisan 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Asonic Mini Su Pompası 199 TL

  • Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 599 TL 

  • Braun Multquick 5 Vario El Blender 1.799 TL 

  • Aprilla Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL 

  • Fakir Liscio Smart Buhar Jeneratörlü Ütü 5.999 TL

  • Arzum Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

  • Kiwi 2’si 1 Arada Şarjlı Mikser ve Doğrayıcı 599 TL 

  • Piranha Araba Figürlü Bluetooth Hoparlör 529 TL 

  • Emsan Quick Cam Su Isıtıcı 999 TL 

  • Altus Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL 

  • Nilson Tekli Akım Korumalı Fiş Priz 399 TL 

Ledilet Şemsiye Tasarımlı Ampul 349 TL

  • Plastik Kollu Sandalye 299 TL 

  • Tabure 129 TL 

  • Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL 

  • Masa Çeşitleri 849 TL 

  • Yapay Çiçek 75 TL 

  • Elit Rattan Desen Sehpa 249 TL 

  • 10 litre Çiçek Toprağı 49,50 TL

İndirimli bahçe ve balkon ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

