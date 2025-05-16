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İnci Taneleri Sezon Finaliyle Ekrana Damga Vurdu: Azem'i Kim Kaçırdı?

İnci Taneleri Sezon Finaliyle Ekrana Damga Vurdu: Azem'i Kim Kaçırdı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.05.2025 - 12:13

İnci Taneleri 15 Mayıs perşembe akşamı sezon finali ile ekrana geldi. İzleyicisine kısa bir ara ile veda eden dizi muhteşem bir bölüm sundu. Sezon finalinde olmayan kalmadı. Azem kaçırıldı, daha neler oldu neler! İşte son bölümden önemli detaylar...

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Ekrana kilitlenip İnci Taneleri izledik.

Ekrana kilitlenip İnci Taneleri izledik.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem başrolünde yer aldığı İnci Taneleri, sezon finalinde izleyiciyi ekrana kilitledi. Azem ve Dilber birlikte geçirecekleri özel bir gece için hazırlık yaparken, Azem gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Otelin önünde Azem’i bekleyen Dilber, onun arabasının kapısının açık olduğunu görünce panik yaşadı. Final sahnesinde Azem’in elleri bağlı şekilde bir sandalyeye oturtulmuş hali ekrana geldi ve 'Azem’i kim kaçırdı?' sorusu akılları kurcaladı.

Yeni sezon çok daha heyecanlı olacağa benziyor.

Yeni sezon çok daha heyecanlı olacağa benziyor.

Bölümde diğer karakterlerin de hayatı karıştı. Aleyna, polisin Reyyaz’a karşı büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu itiraf etti. Nehir, babasıyla arasını düzeltmeye çalışırken Özgür’den kan vermesini istedi. Kamuran ise Yıldız’a yıllar önce sakladığı bir ses kaydıyla gözdağı verdi. Sezon finali entrikalar, tehditler ve cevapsız sorularla izleyiciyi yeni sezona merakla beklemeye bıraktı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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