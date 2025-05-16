İnci Taneleri Sezon Finaliyle Ekrana Damga Vurdu: Azem'i Kim Kaçırdı?
İnci Taneleri 15 Mayıs perşembe akşamı sezon finali ile ekrana geldi. İzleyicisine kısa bir ara ile veda eden dizi muhteşem bir bölüm sundu. Sezon finalinde olmayan kalmadı. Azem kaçırıldı, daha neler oldu neler! İşte son bölümden önemli detaylar...
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Ekrana kilitlenip İnci Taneleri izledik.
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Yeni sezon çok daha heyecanlı olacağa benziyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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