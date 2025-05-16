İnci Taneleri Sezon Finaliyle Ekrana Damga Vurdu: Azem'i Kim Kaçırdı?

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem başrolünde yer aldığı İnci Taneleri, sezon finalinde izleyiciyi ekrana kilitledi. Azem ve Dilber birlikte geçirecekleri özel bir gece için hazırlık yaparken, Azem gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Otelin önünde Azem’i bekleyen Dilber, onun arabasının kapısının açık olduğunu görünce panik yaşadı. Final sahnesinde Azem’in elleri bağlı şekilde bir sandalyeye oturtulmuş hali ekrana geldi ve 'Azem’i kim kaçırdı?' sorusu akılları kurcaladı.