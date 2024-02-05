"İnci Taneleri" Dizisindeki Dilber Karakteriyle Dillerden Düşmeyen Hazar Ergüçlü Bakın Nasıl Ünlü Olmuş?
"İnci Taneleri" Dizisindeki Dilber Karakteriyle Dillerden Düşmeyen Hazar Ergüçlü Bakın Nasıl Ünlü Olmuş?
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/hXv_ie...
'İnci Taneleri' dizisiyle son günlerde gündem olan Hazar Ergüçlü, nasıl ünlü olduğunu Beyaz Show'a anlatmış. Bizler de arşivlere inerek Hazar Ergüçlü'nün kariyerinin nasıl başladığını araştırdık. Detaylar içeriğimizde...
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"İnci Taneleri" dizisiyle son günlerin en çok konuşulan ünlülerinden bir tanesi şüphesiz Hazar Ergüçlü oldu.
Dizi başlamadan önce fragmanındaki dansıyla çok konuşulan ünlü isim, oyunculuk konusunda büyük beğeni topluyor.
Tabii yalnızca "İnci Taneleri" de değil, aynı zamanda "Kuzey Güney", "Medcezir" ve "Yüksek Sosyete" gibi unutamadığımız projelerde de performansıyla akıllara kazındı.
Arşivlere indiğimizde ise Hazar Ergüçlü'nün Beyaz Show'a katıldığı bölümde nasıl ünlü olduğunu anlattığı videoya denk geldik.
Kıbrıslı oyuncu, 16 yaşındayken Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na katılmış. "Gölgeler Suretler" filminin çekimleri için Kıbrıs'ta olan Derviş Zaim ile de orada tanışmış.
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Gelin bir de Ergüçlü'nün ağzından o hikayeyi dinleyelim...
Bakalım Ergüçlü performansıyla başka hangi projelerde devleşecek...
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