"İnci Taneleri" Dizisindeki Dilber Karakteriyle Dillerden Düşmeyen Hazar Ergüçlü Bakın Nasıl Ünlü Olmuş?

'İnci Taneleri' dizisiyle son günlerde gündem olan Hazar Ergüçlü, nasıl ünlü olduğunu Beyaz Show'a anlatmış. Bizler de arşivlere inerek Hazar Ergüçlü'nün kariyerinin nasıl başladığını araştırdık. Detaylar içeriğimizde...