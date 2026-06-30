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İmkansız İş İlanlarından NATO Zirvesi Hazırlıklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İmkansız İş İlanlarından NATO Zirvesi Hazırlıklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2026 - 18:06
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Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftanın ikinci günü kimler paylaşımlarıyla güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Genel olarak gündem bu.

Genel olarak gündem bu.
twitter.com

Sıkıntı...

Klas hareket.

Klas hareket.
twitter.com

Çeviri özelliğine halen daha şaşırıyoruz.

Çeviri özelliğine halen daha şaşırıyoruz.
twitter.com
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En azından dürüst.

En azından dürüst.
twitter.com

Biraz da futbol...

Biraz da futbol...
twitter.com

Talihsiz bir şaka...

Talihsiz bir şaka...
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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