onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
İlkokul Seviyesindeki Türkiye Cumhuriyeti Testinde 13/13 Yapabilecek misin?

İlkokul Seviyesindeki Türkiye Cumhuriyeti Testinde 13/13 Yapabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
31.01.2025 - 14:31

Bir zamanlar okul sıralarında öğrendiğimiz, belki de birçoğumuzun unuttuğu o değerli bilgileri hatırlamaya ne dersin? İşte karşında, ilkokul seviyesindeki Türkiye Cumhuriyeti tarihini ölçebileceğin bir test. Peki, bu testte 13 sorunun tamamını doğru yanıtlayabilecek misin?

Haydiiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte kurulmuştur?

1. Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte kurulmuştur?

2. Türkiye'nin ilk kadın pilotu kimdir?

2. Türkiye'nin ilk kadın pilotu kimdir?

3. 1934 yılında, Türk kadınına hangi hak tanınmıştır?

3. 1934 yılında, Türk kadınına hangi hak tanınmıştır?

4. Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan ilk yerli otomobilin adı nedir?

4. Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan ilk yerli otomobilin adı nedir?

5. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesinin adı nedir?

5. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesinin adı nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi kaç gün sürmüştür?

6. 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi kaç gün sürmüştür?

7. Hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

7. Hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?

8. Kurtuluş Savaşı'na katılanlara ne madalyası verilir?

8. Kurtuluş Savaşı'na katılanlara ne madalyası verilir?

9. Cumhuriyet tipi yönetim anlayışında egemenlik kimin elindedir?

9. Cumhuriyet tipi yönetim anlayışında egemenlik kimin elindedir?

10. Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç parolası nedir?

10. Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç parolası nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Türkiye Cumhuriyeti'nde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" hangi tarihte kutlanır?

11. Türkiye Cumhuriyeti'nde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" hangi tarihte kutlanır?

12. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı kimdir?

12. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı kimdir?

13. Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimde yapılan en önemli devrimlerden biri olan "Harf Devrimi" hangi yıl yapılmıştır?

13. Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimde yapılan en önemli devrimlerden biri olan "Harf Devrimi" hangi yıl yapılmıştır?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın