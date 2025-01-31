İlkokul Seviyesindeki Türkiye Cumhuriyeti Testinde 13/13 Yapabilecek misin?
İlkokul Seviyesindeki Türkiye Cumhuriyeti Testinde 13/13 Yapabilecek misin?
Bir zamanlar okul sıralarında öğrendiğimiz, belki de birçoğumuzun unuttuğu o değerli bilgileri hatırlamaya ne dersin? İşte karşında, ilkokul seviyesindeki Türkiye Cumhuriyeti tarihini ölçebileceğin bir test. Peki, bu testte 13 sorunun tamamını doğru yanıtlayabilecek misin?
Haydiiii!
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1. Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte kurulmuştur?
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2. Türkiye'nin ilk kadın pilotu kimdir?
3. 1934 yılında, Türk kadınına hangi hak tanınmıştır?
4. Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan ilk yerli otomobilin adı nedir?
5. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesinin adı nedir?
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6. 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi kaç gün sürmüştür?
7. Hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
8. Kurtuluş Savaşı'na katılanlara ne madalyası verilir?
9. Cumhuriyet tipi yönetim anlayışında egemenlik kimin elindedir?
10. Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç parolası nedir?
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11. Türkiye Cumhuriyeti'nde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" hangi tarihte kutlanır?
12. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı kimdir?
13. Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimde yapılan en önemli devrimlerden biri olan "Harf Devrimi" hangi yıl yapılmıştır?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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