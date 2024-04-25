İlker Kaleli Sırf Sevgilisi Sıla'yı Mutlu Edebilmek İçin Milyonlar Harcayarak Evini Yenilemeye Karar Verdi
İlker Kaleli Sırf Sevgilisi Sıla'yı Mutlu Edebilmek İçin Milyonlar Harcayarak Evini Yenilemeye Karar Verdi
Şarkıları ve sesiyle hepimizi yerden yere sürükleyen ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli uzun süredir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Gözlerden uzak bir ilişki tercih eden çift birlikte yaşadıkları evi daha da iyi hale getirmek istemiş. Sevgilisi mutlu olsun diye kesenin ağzını açan İlker Kaleli, evini tadilata soktu!
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İlker Kaleli ve Sıla yaklaşık üç yıldır dolu dizgin romantik bir aşkın içinde.
Hatta romantizm konusunda yarışıyorlar bile diyebiliriz. Ancak ilişkilerini pek göz önünde yaşamaktan hoşlanmıyorlar.
Şarkılar üzerinde bile birlikte çalışmaya başlayan ikili aşklarını her alanda pekiştiriyor.
Evlilik konusunda düşünceleri merak edilen çift bu konuyu aralarında konuşmadıklarını dile getirmişti.
Birlikte yaşayan çiftten yeni bir haber geldi. İlker Kaleli sevgilisini mutlu etmek için evini tadilata sokmuş.
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Söylenenlere göre ev tamamen Sıla'nın zevkine göre yenilenecekmiş. İlker Kaleli de bunun için keseyi epey açmış!
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