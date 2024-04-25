İlker Kaleli Sırf Sevgilisi Sıla'yı Mutlu Edebilmek İçin Milyonlar Harcayarak Evini Yenilemeye Karar Verdi

Sıla, yaptığı bir açıklamada 'Aramızda konuştuğumuz şey değil, seviyeli, saygılı ve mutlu bir hayatımız var. Böyle çok iyiyiz. Akış içinde hayat iyidir. Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. En önemlisi, ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuz.' ifadelerine yer vermişti.