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İlker Kaleli Sırf Sevgilisi Sıla'yı Mutlu Edebilmek İçin Milyonlar Harcayarak Evini Yenilemeye Karar Verdi

İlker Kaleli Sırf Sevgilisi Sıla'yı Mutlu Edebilmek İçin Milyonlar Harcayarak Evini Yenilemeye Karar Verdi

Sıla Gençoğlu İlker Kaleli
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.04.2024 - 15:12

Şarkıları ve sesiyle hepimizi yerden yere sürükleyen ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli uzun süredir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Gözlerden uzak bir ilişki tercih eden çift birlikte yaşadıkları evi daha da iyi hale getirmek istemiş. Sevgilisi mutlu olsun diye kesenin ağzını açan İlker Kaleli, evini tadilata soktu!

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İlker Kaleli ve Sıla yaklaşık üç yıldır dolu dizgin romantik bir aşkın içinde.

İlker Kaleli ve Sıla yaklaşık üç yıldır dolu dizgin romantik bir aşkın içinde.

Sosyal medyada hesapları üzerinden sık sık birlikte pozlarını paylaşan çiftin romantiklik seviyesi her seferinde daha da artıyor.

Hatta romantizm konusunda yarışıyorlar bile diyebiliriz. Ancak ilişkilerini pek göz önünde yaşamaktan hoşlanmıyorlar.

Hatta romantizm konusunda yarışıyorlar bile diyebiliriz. Ancak ilişkilerini pek göz önünde yaşamaktan hoşlanmıyorlar.

Yine de biriktirdikleri anıları paylaşmaktan çekinmiyorlar.

Şarkılar üzerinde bile birlikte çalışmaya başlayan ikili aşklarını her alanda pekiştiriyor.

Şarkılar üzerinde bile birlikte çalışmaya başlayan ikili aşklarını her alanda pekiştiriyor.

İlker Kaleli'nin bestelediği 'Metelik' şarkısını Sıla seslendirmişti. Çift yaptıkları işten oldukça memnun kalmıştı. Hatta Sıla, sevgilisi İlker Kaleli'yi bir konserinde sahneye çağırmıştı.

Evlilik konusunda düşünceleri merak edilen çift bu konuyu aralarında konuşmadıklarını dile getirmişti.

Evlilik konusunda düşünceleri merak edilen çift bu konuyu aralarında konuşmadıklarını dile getirmişti.

Sıla, yaptığı bir açıklamada 'Aramızda konuştuğumuz şey değil, seviyeli, saygılı ve mutlu bir hayatımız var. Böyle çok iyiyiz. Akış içinde hayat iyidir. Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. En önemlisi, ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuz.' ifadelerine yer vermişti.

Birlikte yaşayan çiftten yeni bir haber geldi. İlker Kaleli sevgilisini mutlu etmek için evini tadilata sokmuş.

Birlikte yaşayan çiftten yeni bir haber geldi. İlker Kaleli sevgilisini mutlu etmek için evini tadilata sokmuş.

Posta'nın haberine göre İlker Kaleli, Sıla ile birlikte yaşadıkları evi düzenlemek için bir iç mimarla anlaşma sağlamış.

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Söylenenlere göre ev tamamen Sıla'nın zevkine göre yenilenecekmiş. İlker Kaleli de bunun için keseyi epey açmış!

Söylenenlere göre ev tamamen Sıla'nın zevkine göre yenilenecekmiş. İlker Kaleli de bunun için keseyi epey açmış!

İddialara göre evin masrafı eşyalarla birlikte 2 milyon TL'ye kadar yaklaşmış.

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