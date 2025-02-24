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İlk Yarısı Sessiz Biten Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Taraftarların Yorumları

İlk Yarısı Sessiz Biten Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Taraftarların Yorumları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.02.2025 - 20:51

Milyonları ekran başına kilitleyen dev derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İki ekip de hem oyun olarak hem de skor olarak birbirine üstünlük sağlayamadı. Hakem Slovak Vincic'in kararları, sosyal medyada 45 dakikanın en çok konuşulan konusu oldu.

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Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı

Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı

55 yıl sonra ilk kez bir yabancı orta hakemin düdük çaldığı karşılaşmanın devre arasına giderken iki ekipte gol sevinci yaşayamadı. 14'te Fenerbahçe'nin attığı gol, Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. 33'te de Victor Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray penaltı bekledi, Vincic 'devam' dedi.

Osimhen, oyunun durakladığı bir bölümde yedek kulübesindeki Mert Hakan'a "sus" işareti yaptı 👇

Sloven hakem Slovak Vincic'in yönetimi sosyal medyada futbolseverlerin maça dair gündeminde kendini öne çıkardı

Sloven hakem Slovak Vincic'in yönetimi sosyal medyada futbolseverlerin maça dair gündeminde kendini öne çıkardı

Gol iptali ve hiç kart çıkmaması taraftarların eleştirisine neden oldu.

İlk 45 dakikaya gelen tepkiler 👇

İlk 45 dakikaya gelen tepkiler 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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