İlk Yarısı Sessiz Biten Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Taraftarların Yorumları

Milyonları ekran başına kilitleyen dev derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İki ekip de hem oyun olarak hem de skor olarak birbirine üstünlük sağlayamadı. Hakem Slovak Vincic'in kararları, sosyal medyada 45 dakikanın en çok konuşulan konusu oldu.