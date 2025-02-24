İlk Yarısı Sessiz Biten Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Taraftarların Yorumları
İlk Yarısı Sessiz Biten Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Taraftarların Yorumları
Milyonları ekran başına kilitleyen dev derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İki ekip de hem oyun olarak hem de skor olarak birbirine üstünlük sağlayamadı. Hakem Slovak Vincic'in kararları, sosyal medyada 45 dakikanın en çok konuşulan konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osimhen, oyunun durakladığı bir bölümde yedek kulübesindeki Mert Hakan'a "sus" işareti yaptı 👇
Sloven hakem Slovak Vincic'in yönetimi sosyal medyada futbolseverlerin maça dair gündeminde kendini öne çıkardı
İlk 45 dakikaya gelen tepkiler 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın