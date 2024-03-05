İlk Ülke Oldu! Fransız Cumhurbaşkanı Macron Kürtaj Hakkının Anayasayla Koruma Altına Alındığını İlan Etti
İlk Ülke Oldu! Fransız Cumhurbaşkanı Macron Kürtaj Hakkının Anayasayla Koruma Altına Alındığını İlan Etti
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/03/04/fr...
Kürtaj hakkını 1975'ten bu yana yasal olarak koruma altına alan Fransa, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin tarihi bir karar aldı. Fransız meclisi, kürtaj hakkının anayasada yer almasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Detaylar içerikte!
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Dünyada pek çok ülkede kadınların istenmeyen gebelik durumunda kürtaj olabilme hakkı yasal olarak mevcut değil. Yasal olarak kürtaj hakkına sahip olsalar bile bu yasa, anayasada korunmadığı için zorluklar yaşanabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Fransa'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Independent'in aktardığına göre 1975 yılından beri kürtaj hakkının yasal olduğu Fransa, bu hakkı anayasal güvence altına aldı.
Fransız Kongre üyeleri, kürtaj hakkının Fransız Anayasası'nda yer almasına dair tek maddelik yasa tasarısını 72'ye karşı 780 oyla kabul etti. Euronews'te yer alan habere göre kürtaj yasasının anayasa tarafından güvence altına alınmasıyla bir kadının kürtaj yaptırma hakkının elinden alınamayacağı garantilenmiş oldu.
Seçim vaatleri arasında kürtaj hakkının Fransız Anayasası ile korunması bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X üzerinden bir paylaşım yaptı.
Emmanuel Macron yaptığı paylaşımda,
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2 ay önce başbakanlık görevine gelen Gabriel Attal da yasanın kabulüne ilişkin bir mesaj paylaştı. Attal sözlerinde Fransa'nın dünyaya tarihi bir mesaj verdiğini söyledi ve "kendi bedenleri üzerinde söz söyleme hakkının sadece kadınlarda olduğunu" dile getirdi.
Fransa'da kadınlar hamileliğin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyordu. Son yasa tasarısı da meclisten geçince Fransa "kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke" oldu. Fransa'nın sembolik binası Eyfel Kulesi'ne ise "Benim bedenim, benim tercihim" yazısı yansıtıldı.
Ancak ülkede karara tepki gösterenler de oldu. Katolik Aileler Birliği Başkanı Pascale Moriniere kürtaj hakkını yenilgi olarak nitelendirdi. Moriniere, "Bu yasa hem kadınlar için hem de doğmamış çocuklar için bir yenilgi" ifadesini kullandı.
Ulusal Birlik Partisi lideri aşırı sağcı Marine Le Pen ise "Kürtaj hakkı ülkede zaten yasayla koruma altında. Macron bu yasayı tarihi bir zafer olarak gösterip abartıyor" dedi.
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