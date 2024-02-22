Meclisten Geçti: İtalya ile Arnavutluk, Adriyatik'te Göçmen Kampı Kurulması İçin Anlaşmaya Vardı
Meclisten Geçti: İtalya ile Arnavutluk, Adriyatik'te Göçmen Kampı Kurulması İçin Anlaşmaya Vardı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Avrupa Birliği, ortak bir göç politikası için çalışmalarını sürdürürken üye devletler düzensiz göçmen meselelerinde kendi farklı politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle AB'ye üye olan ülkelerin aşırı sağcı hükümetleri göç konusunda daha sert adımlar atabiliyor.
Sıradaki haberimiz Balkan ülkesi Arnavutluk'tan. Arnavutluk, ülkede göç merkezlerinin kurulması için İtalya ile bir göç anlaşması imzaladı. Anlaşma, Arnavutluk parlamentosu tarafından onaylandı.
NTV'nin aktardığı habere göre İtalya, Adriyatik Denizi'nde iki göçmen kampı açacak. Geçen kasım ayında duyurulan anlaşmaya göre göçmen kampları önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek.
Aşırı sağcı söylemleriyle sürekli gündeme gelen İtalya Başbakanı Georgia Meloni yaptığı açıklamada,
Göçmen kamplarının inşa edilmesi için gereken masrafı AB ülkesi İtalya üstlenirken, AB üyesi olmayan Arnavutluk da güvenlik personeli ve polis sağlayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda