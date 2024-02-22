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Meclisten Geçti: İtalya ile Arnavutluk, Adriyatik'te Göçmen Kampı Kurulması İçin Anlaşmaya Vardı

Meclisten Geçti: İtalya ile Arnavutluk, Adriyatik'te Göçmen Kampı Kurulması İçin Anlaşmaya Vardı

İtalya Avrupa Birliği Göçmen
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 14:25

Arnavutluk ile İtalya'nın arasında imzalanan göçmen kampı kurma anlaşması Arnavut meclisinden geçti. Peki kamp ile ilgili detaylar ne? Gelin onlara bir bakalım.

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Avrupa Birliği, ortak bir göç politikası için çalışmalarını sürdürürken üye devletler düzensiz göçmen meselelerinde kendi farklı politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle AB'ye üye olan ülkelerin aşırı sağcı hükümetleri göç konusunda daha sert adımlar atabiliyor.

Avrupa Birliği, ortak bir göç politikası için çalışmalarını sürdürürken üye devletler düzensiz göçmen meselelerinde kendi farklı politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle AB'ye üye olan ülkelerin aşırı sağcı hükümetleri göç konusunda daha sert adımlar atabiliyor.

Sıradaki haberimiz Balkan ülkesi Arnavutluk'tan. Arnavutluk, ülkede göç merkezlerinin kurulması için İtalya ile bir göç anlaşması imzaladı. Anlaşma, Arnavutluk parlamentosu tarafından onaylandı.

Sıradaki haberimiz Balkan ülkesi Arnavutluk'tan. Arnavutluk, ülkede göç merkezlerinin kurulması için İtalya ile bir göç anlaşması imzaladı. Anlaşma, Arnavutluk parlamentosu tarafından onaylandı.

NTV'nin aktardığı habere göre İtalya, Adriyatik Denizi'nde iki göçmen kampı açacak. Geçen kasım ayında duyurulan anlaşmaya göre göçmen kampları önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek.

NTV'nin aktardığı habere göre İtalya, Adriyatik Denizi'nde iki göçmen kampı açacak. Geçen kasım ayında duyurulan anlaşmaya göre göçmen kampları önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek.

Aşırı sağcı söylemleriyle sürekli gündeme gelen İtalya Başbakanı Georgia Meloni yaptığı açıklamada,

Aşırı sağcı söylemleriyle sürekli gündeme gelen İtalya Başbakanı Georgia Meloni yaptığı açıklamada,

'Kampların ilkbaharda açılmasını umuyoruz. Adriyatik Denizi'ndeki kamplarda her yıl yaklaşık 36 bin kadar göçmen barınacak. Bu merkezlerde İtalyan botları tarafından boğulmaktan kurtulan göçmenler kalacak. Çocuklar, hamile kadınlar ve savunmasız insanlar İtalya'ya taşınacak' dedi.

Göçmen kamplarının inşa edilmesi için gereken masrafı AB ülkesi İtalya üstlenirken, AB üyesi olmayan Arnavutluk da güvenlik personeli ve polis sağlayacak.

Göçmen kamplarının inşa edilmesi için gereken masrafı AB ülkesi İtalya üstlenirken, AB üyesi olmayan Arnavutluk da güvenlik personeli ve polis sağlayacak.

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