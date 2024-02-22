Meclisten Geçti: İtalya ile Arnavutluk, Adriyatik'te Göçmen Kampı Kurulması İçin Anlaşmaya Vardı

'Kampların ilkbaharda açılmasını umuyoruz. Adriyatik Denizi'ndeki kamplarda her yıl yaklaşık 36 bin kadar göçmen barınacak. Bu merkezlerde İtalyan botları tarafından boğulmaktan kurtulan göçmenler kalacak. Çocuklar, hamile kadınlar ve savunmasız insanlar İtalya'ya taşınacak' dedi.