İlk Turu Kaybetmişti, Sandıktan Zaferle Çıktı: Lula da Silva 81 Yaşında 4. Kez Devlet Başkanı Seçildi
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Brezilya'da 25 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu Luiz Inácio Lula da Silva kazandı. 81 yaşındaki lider, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flávio Bolsonaro'yu 4 milyonu aşkın oy farkıyla geride bıraktı. Lula böylece ülke tarihinde dördüncü kez devlet başkanı seçilen ilk isim oldu.
Lula, ilk turu ikinci bitirdikten sonra seçimi kazanan ilk aday oldu.
Flávio Bolsonaro yenilgiyi kabul etmedi, seçimin iptali için yargıya gideceğini açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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