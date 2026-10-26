article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İlk Turu Kaybetmişti, Sandıktan Zaferle Çıktı: Lula da Silva 81 Yaşında 4. Kez Devlet Başkanı Seçildi

İlk Turu Kaybetmişti, Sandıktan Zaferle Çıktı: Lula da Silva 81 Yaşında 4. Kez Devlet Başkanı Seçildi

Seçim Haberleri seçim
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 09:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya'da 25 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu Luiz Inácio Lula da Silva kazandı. 81 yaşındaki lider, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flávio Bolsonaro'yu 4 milyonu aşkın oy farkıyla geride bıraktı. Lula böylece ülke tarihinde dördüncü kez devlet başkanı seçilen ilk isim oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lula, ilk turu ikinci bitirdikten sonra seçimi kazanan ilk aday oldu.

Lula, ilk turu ikinci bitirdikten sonra seçimi kazanan ilk aday oldu.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) açıkladığı sonuçlara göre, sandıkların neredeyse tamamı sayıldığında Lula geçerli oyların yüzde 51,76'sını aldı. Flávio Bolsonaro ise yüzde 48,24'te kaldı. İki aday arasındaki fark 4 milyon oyu geçti.

Sonucu tarihi kılan ayrıntı ilk turdaydı. 4 Ekim'deki oylamada Flávio Bolsonaro yüzde 47,03 ile önde bitirmiş, Lula yüzde 45,16'da kalmıştı. Ülkede 1989'da doğrudan seçime geçildiğinden bu yana ilk turu ikinci sırada tamamlayan hiçbir aday ikinci turda koltuğa oturamamıştı. Lula bu tabloyu tersine çeviren ilk isim oldu.

Sandığa ilgi de ikinci turda arttı. Seçime katılmayanların oranı ilk turdaki yüzde 21'den yaklaşık yüzde 19'a geriledi. Sonuçların netleşmesinin ardından Rio de Janeiro'da havai fişekler patlatıldı, São Paulo'da ise kırmızılar giymiş binlerce Lula destekçisi sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Daha önce 2003, 2006 ve 2022 seçimlerini kazanan Lula, dördüncü dönemine 5 Ocak 2027'de başlayacak. Görev süresi sona erdiğinde 85 yaşında olacak.

Flávio Bolsonaro yenilgiyi kabul etmedi, seçimin iptali için yargıya gideceğini açıkladı.

Flávio Bolsonaro yenilgiyi kabul etmedi, seçimin iptali için yargıya gideceğini açıkladı.

Zafer konuşmasında 'Kimse seçilmiş başkanı sevmek zorunda değil ama başkan herkes için yönetmek zorunda' diyen Lula, tüm Brezilyalılar için çalışacağını söyledi. Sonucu rakip kampa yönelik 'inkârın ve yalanların yenilgisi' olarak yorumlayan Lula, Brezilya'nın 'kimsenin arka bahçesi' olmayacağını da vurguladı. Kampanya boyunca Trump yönetiminin ticari ve diplomatik baskılarına karşı ulusal egemenlik vurgusu öne çıkmıştı.

Rakibi Flávio Bolsonaro ise sonucu tanımadı. 45 yaşındaki senatör, hukuk ekibini devreye sokarak seçimin iptalini talep edeceklerini duyurdu. Tartışmanın merkezinde, bazı oy merkezlerinde yaşanan aksaklıklar sonrası oy verme süresinin ülke genelinde iki saat uzatılması kararı var.

Lula, otobüs seferlerinin durması nedeniyle bazı seçmenlerin sandığa ulaşamadığını öne sürerek süre uzatımı istemişti. Flávio Bolsonaro da yağışlar gerekçesiyle benzer bir talepte bulunmuş, ancak alınan kararı 'kirli bir oyun' olarak nitelendirdi. Süreyi uzatan Yüksek Mahkeme yargıcı Cristiano Zanin'in geçmişte Lula'nın avukatlığını yapmış olmasını da hatırlattı.

Babası Jair Bolsonaro, 2022 seçiminde Lula'ya kaybettikten sonra darbe girişimi suçlamasıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Lula'nın zaferi, Arjantin, Şili, Kolombiya ve Peru'da sağ adayların üst üste kazandığı bir dönemin ardından Latin Amerika'da dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın