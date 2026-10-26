İlk Turu Kaybetmişti, Sandıktan Zaferle Çıktı: Lula da Silva 81 Yaşında 4. Kez Devlet Başkanı Seçildi

Zafer konuşmasında 'Kimse seçilmiş başkanı sevmek zorunda değil ama başkan herkes için yönetmek zorunda' diyen Lula, tüm Brezilyalılar için çalışacağını söyledi. Sonucu rakip kampa yönelik 'inkârın ve yalanların yenilgisi' olarak yorumlayan Lula, Brezilya'nın 'kimsenin arka bahçesi' olmayacağını da vurguladı. Kampanya boyunca Trump yönetiminin ticari ve diplomatik baskılarına karşı ulusal egemenlik vurgusu öne çıkmıştı.

Rakibi Flávio Bolsonaro ise sonucu tanımadı. 45 yaşındaki senatör, hukuk ekibini devreye sokarak seçimin iptalini talep edeceklerini duyurdu. Tartışmanın merkezinde, bazı oy merkezlerinde yaşanan aksaklıklar sonrası oy verme süresinin ülke genelinde iki saat uzatılması kararı var.

Lula, otobüs seferlerinin durması nedeniyle bazı seçmenlerin sandığa ulaşamadığını öne sürerek süre uzatımı istemişti. Flávio Bolsonaro da yağışlar gerekçesiyle benzer bir talepte bulunmuş, ancak alınan kararı 'kirli bir oyun' olarak nitelendirdi. Süreyi uzatan Yüksek Mahkeme yargıcı Cristiano Zanin'in geçmişte Lula'nın avukatlığını yapmış olmasını da hatırlattı.

Babası Jair Bolsonaro, 2022 seçiminde Lula'ya kaybettikten sonra darbe girişimi suçlamasıyla 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Lula'nın zaferi, Arjantin, Şili, Kolombiya ve Peru'da sağ adayların üst üste kazandığı bir dönemin ardından Latin Amerika'da dengeleri yeniden tartışmaya açtı.