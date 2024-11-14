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İlk Saniyesinde Sizi Etkisi Altına Alacak 10 Güçlü Girişe Sahip Şarkı!

etiket İlk Saniyesinde Sizi Etkisi Altına Alacak 10 Güçlü Girişe Sahip Şarkı!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 13:16

Bazı şarkılar var ki daha ilk saniyesinde kalbinizi yakalar, siz fark etmeden içine çeker. İlk notadan itibaren sizi kendine bağlayan bu güçlü girişlere sahip şarkılar, bazen geçmişi hatırlatır, bazen dans ettirir, bazen de en derin hislerinizi ortaya çıkarır. İşte, dinlerken “Bir dakika bile beklemem, bu şarkı tam benlik!” diyeceğiniz, her biri ilk saniyesiyle vurucu 10 şarkı! Hazırsanız, listemize başlayalım!

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1. Queen – Bohemian Rhapsody

2. Michael Jackson - Billie Jean

3. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

4. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

5. Sezen Aksu – Gidemem

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6. Led Zeppelin - Immigrant Song

7. Barış Manço – Dönence

8. Athena - Kafama Göre

9. Metallica - Enter Sandman

10. The Beatles - Come Together

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