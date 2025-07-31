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İlk Notasında Tanınan İkonik Dizi Giriş Müzikleri

etiket İlk Notasında Tanınan İkonik Dizi Giriş Müzikleri

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 23:14

Bazı diziler vardır, hikayelerini unutsak da jenerik müzikleri aklımızda çalmaya devam eder. Daha ilk notadan tanınan, bizi koltuğa mıhlayan, kimini televizyondan kimini internetten izlediğimiz o efsane dizilerin müzikleri artık birer pop kültür sembolü oldu! Haydi onlara birlikte bakalım!

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1. Friends - The Rembrandts - I'll Be There for You

2. The Simpsons - Danny Elfman

3. True Blood - Jace Everett - Bad Things

4. Orange Is the New Black - Regina Spektor - You've Got Time

5. Game of Thrones - Ramin Djawadi

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6. Sons of Anarchy - Curtis Stigers & The Forest Rangers – This Life

7. Dexter - Rolfe Kent

8. True Detective - The Handsome Family - Far From Any Road

9. Succession - Nicholas Britell

10. Narcos - Rodrigo Amarante - Tuyo

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11. The X-Files - Mark Snow

12. Peaky Blinders - Nick Cave & The Bad Seeds - Red Right Hand

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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