İlk Notasında Tanınan İkonik Dizi Giriş Müzikleri
Bazı diziler vardır, hikayelerini unutsak da jenerik müzikleri aklımızda çalmaya devam eder. Daha ilk notadan tanınan, bizi koltuğa mıhlayan, kimini televizyondan kimini internetten izlediğimiz o efsane dizilerin müzikleri artık birer pop kültür sembolü oldu! Haydi onlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Friends - The Rembrandts - I'll Be There for You
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Simpsons - Danny Elfman
3. True Blood - Jace Everett - Bad Things
4. Orange Is the New Black - Regina Spektor - You've Got Time
5. Game of Thrones - Ramin Djawadi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sons of Anarchy - Curtis Stigers & The Forest Rangers – This Life
7. Dexter - Rolfe Kent
8. True Detective - The Handsome Family - Far From Any Road
9. Succession - Nicholas Britell
10. Narcos - Rodrigo Amarante - Tuyo
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. The X-Files - Mark Snow
12. Peaky Blinders - Nick Cave & The Bad Seeds - Red Right Hand
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın