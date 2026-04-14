article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İlk Notada Gözyaşını Pıt Diye Düşüren O Meşhur Şarkı Girişleri

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.04.2026 - 19:01

Hani o ilk saniyede 'Eyvah, yine başlıyoruz' dedirten, insanı hayali bir yağmurlu cam kenarına ya da eski bir hatıranın tam ortasına fırlatan melodiler... İşte duyduğun an gardını düşüren, kalbi un ufak eden o efsane girişler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sezen Aksu - Geri Dön

Sanki birisi gelip kalbinin orta yerine bağdaş kurmuş da gitmiyormuş gibi. Sezen ablamız daha 'Alışırım' demeden, o ilk iki nota 'Yalan söylüyorsun, asla alışamazsın' diyor resmen.

2. Adele - Someone Like You

Piyanonun o meşhur, hüzünlü döngüsü başladığı an dünya 3 saniyeliğine duruyor. Daha Adele 'I heard...' demeden sen 'Ben de duydum ablam, hepimiz bittik' moduna giriyorsun. Eski sevgilinin düğün davetiyesini almışsın gibi bir ağırlık çöküyor omuzlara.

3. Müslüm Gürses - Nilüfer

Müslüm Baba nefes almadan biz nefesimizi veririz. Öyle bir 'ah' ettirir ki, derdi olmayan adamı bile borca sokar, dert sahibi yapar.

4. Toygar Işıklı - Ezel

Kemanlar yükselmeye başladığı an, hepimiz birer Ömer, hepimiz birer Eyşan oluyoruz. İhanetin, özlemin ve 'Neden be?' demenin notaya dökülmüş hali. İlk saniyede ciğerimiz sol tarafını terk ediyor.

5. Ahmet Kaya - Arka Mahalle

Bir gariplik, bir yalnızlık çöker insanın omuzlarına. Daha şarkı başlamadan 'başım belada' dedirtir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Halil Sezai - İsyan

O ilk akor geldiğinde biliyorsun ki birazdan biri senin yerine dünyaya haykıracak.

7. Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım

Sanat Güneşi’mizin o görkemli kemanları... O yaylılar ağlamaya başladığında, gitmekte olan birinin arkasından bakmayan bizden değil.

8. Pink Floyd - Wish You Were Here

O uzaktan gelen, radyo cızırtısı tadındaki akustik gitar... Sadece bir şarkı girişi değil, bir özlemin fiziksel formudur bu.

9. Nilüfer - Caddelerde Rüzgar

O meşhur giriş melodisi başladığı an, hepimiz o boş caddelerde rüzgara karşı tek başımıza kalıyoruz.

10. Ferdi Tayfur - Huzurum Kalmadı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Şebnem Ferah - Hoşçakal

Bir veda ancak bu kadar gürültülü ve bu kadar acı olabilir.

12. Barış Manço - Gülpembe

Barış abimiz 'Gülpembe' diye seslenmeden önce, o müzik seni çocukluğuna, kaybettiğin o en saf sevgilere götürüp bırakıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın