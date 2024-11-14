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İlk Kimin Telefonunu Açarsın?

İlk Kimin Telefonunu Açarsın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
14.11.2024 - 10:26

Bugün sizlerle birlikle, biraz gülümseten, biraz düşündüren, biraz da merak uyandıran bir anketle karşınızdayız. İşte karşınızda, 'Kimin Telefonunu İlk Açarsın?' anketi! Bir düşünün, telefonunuz çalıyor ve ekranda birbirinden ünlü isimler beliriyor. Kimi zaman hayranı olduğunuz bir sanatçı, kimi zaman favori sporcularınız, belki de bir dizi karakteri... Ve tabii ki, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz... Peki, sizin tercihiniz kim olurdu? Kimin telefonunu hemen açmak için can atardınız?

Zorlu bir anket ile karşındayız Ünlü isimlerden, ailemize kadar bu isimlerden ilk olarak kimin telefonunu açarsın?

Buyurun ankete;👇

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1. Kimin telefonunu açarsın?

2. Kimin telefonunu açarsın?

3. Kimin telefonunu açarsın?

4. Kimin telefonunu açarsın?

5. Kimin telefonunu açarsın?

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6. Kimin telefonunu açarsın?

7. Kimin telefonunu açarsın?

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