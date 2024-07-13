İlk Gözüne Çarpan Renge Göre İçindeki Karmaşıklığı Giderecek Şarkıyı Söylüyoruz!
İlk Gözüne Çarpan Renge Göre İçindeki Karmaşıklığı Giderecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Hayat bazen karmaşık ve yoğun olabilir. Ancak müzik her zaman ruhumuzu dinlendirip rahatlatabilir. İşte bu test ile sana, günün karmaşıklığını hafifletecek bir şarkı öneriyoruz. İlk gözüne çarpan rengi seç, ardından senin için özel seçtiğimiz şarkıyı keşfet!
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Hangisi renk ilk gözüne çarptı?
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