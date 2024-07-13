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İlk Gözüne Çarpan Renge Göre İçindeki Karmaşıklığı Giderecek Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket İlk Gözüne Çarpan Renge Göre İçindeki Karmaşıklığı Giderecek Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 20:25

Hayat bazen karmaşık ve yoğun olabilir. Ancak müzik her zaman ruhumuzu dinlendirip rahatlatabilir. İşte bu test ile sana, günün karmaşıklığını hafifletecek bir şarkı öneriyoruz. İlk gözüne çarpan rengi seç, ardından senin için özel seçtiğimiz şarkıyı keşfet!

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Hangisi renk ilk gözüne çarptı?

Hangisi renk ilk gözüne çarptı?

Nothing On The Dry Land Official Video

The Frames - Seven day mile

Pinhâni - Dünyadan Uzak

Pinhani - Sakinleştim

Marble Sounds - Sky High

Barbara Pravi - Voilà (Türkçe Çeviri)

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