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İlk Dinleyişte Aşk: Dinler Dinlemez Kalbinizi Bırakacağınız 12 Broods Şarkısı

etiket İlk Dinleyişte Aşk: Dinler Dinlemez Kalbinizi Bırakacağınız 12 Broods Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 18:01

Yeni Zelandalı bu tatlı grubu dinlediğiniz anda onlara aşık olacağınıza eminiz! Hem enerjileri, hem müzikleri hem de parçaları ile kalbinizi çalacaklar biz uyaralım!

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1. Taking You There

2. Forever

3. Coattails

4. Peach

5. L.A.F

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6. Birdges

7. Mother & Father

8. Heartlines

9. Sleep Baby Sleep

10. Free

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11. Sucker

12. Goodbye World, Hello Space Island

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