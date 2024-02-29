İlk Dinleyişte Aşk: Dinler Dinlemez Kalbinizi Bırakacağınız 12 Broods Şarkısı
İlk Dinleyişte Aşk: Dinler Dinlemez Kalbinizi Bırakacağınız 12 Broods Şarkısı
Yeni Zelandalı bu tatlı grubu dinlediğiniz anda onlara aşık olacağınıza eminiz! Hem enerjileri, hem müzikleri hem de parçaları ile kalbinizi çalacaklar biz uyaralım!
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1. Taking You There
2. Forever
3. Coattails
4. Peach
5. L.A.F
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6. Birdges
7. Mother & Father
8. Heartlines
9. Sleep Baby Sleep
10. Free
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11. Sucker
12. Goodbye World, Hello Space Island
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