İlk Dinlediğin An Diline Dolanmayı Başaracak 12 Twenty One Pilots Şarkısı
İlk Dinlediğin An Diline Dolanmayı Başaracak 12 Twenty One Pilots Şarkısı
Bazı şarkılar vardır ki ilk duyduğun andan itibaren diline dolanır, içini derinden etkiler. İşte Twenty One Pilots'ın bu etkiyi veren 12 şarkısı👇
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1. Ride
2. Stressed Out
3. Heathens
4. Tear In My Heart
5. Chlorine
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6. House of Gold
7. Shy Away
8. My Blood
9. The Outside
10. Jumpsuit
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11. Car Radio
12. Migraine
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