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İlk Dinlediğin An Diline Dolanmayı Başaracak 12 Twenty One Pilots Şarkısı

etiket İlk Dinlediğin An Diline Dolanmayı Başaracak 12 Twenty One Pilots Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 23:44

Bazı şarkılar vardır ki ilk duyduğun andan itibaren diline dolanır, içini derinden etkiler. İşte Twenty One Pilots'ın bu etkiyi veren 12 şarkısı👇

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1. Ride

2. Stressed Out

3. Heathens

4. Tear In My Heart

5. Chlorine

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6. House of Gold

7. Shy Away

8. My Blood

9. The Outside

10. Jumpsuit

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11. Car Radio

12. Migraine

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