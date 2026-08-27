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İlk Buluşma İçin Kombin Önerileri

etiket İlk Buluşma İçin Kombin Önerileri

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 16:01
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İlk buluşmada ne giyeceğini düşünmek bazen tatlı bir telaşa dönüşebilir. Hem kendini rahat hissedeceğin hem de tarzını yansıtacağın kombinlerle doğal ve şık bir görünüm yakalayabilirsin. Küçük dokunuşlarla ilk izlenimini güçlendirecek önerilere birlikte bakalım!

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Rahatlık ilk kural!

Kıyafetinizin içinde ne kadar özgür ve rahat hareket edebiliyorsanız, o buluşma o kadar güzel geçer. Sürekli sizi sıkan, otururken göbeğinizi saklamak zorunda kaldığınız ya da potluk yapan elbiseler, anlık özgüveninizi ve enerjinizi doğrudan aşağı çeker. İlk buluşmada karşınızdaki insanın dikkatini çekecek en büyük kozunuz, tamamen kendiniz olmanız ve rahat davranmanızdır.

Mekana uygun giyinin.

Gideceğiniz mekanı buluşma saatinden önce mutlaka öğrenin, gerekirse karşı tarafa açık açık sorun ki son dakika şoku yaşamayın. Çok şık, mum ışıklı lüks bir restorana altınızda en sevdiğiniz yırtık jean ve spor ayakkabıyla gitmek sizi ne kadar tuhaf hissettirirse, salaş bir mahalle kafesine aşırı abiye bir elbiseyle gitmek de o kadar büyük bir hata olur. Mekanın ruhu, tarzı ve hatta ışıklandırması bile kıyafetinizin rengini ve tarzını belirleyen en önemli kılavuzdur; bu yüzden mekana ayak uydurarak ortamın enerjisini yakalayın.

Doğal tonları seçin.

İlk buluşmada odak noktası sizin gözleriniz, gülüşünüz ve kurduğunuz tatlı sohbet olmalı; üzerinizdeki fosforlu tişört değil! Neon renkler veya çok karmaşık, göz yoran devasa desenler karşınızdaki insanın dikkatini fazlasıyla dağıtır ve bir süre sonra gözünü yorar. Bunun yerine bej, ekru, camel, haki veya pastel tonları tercih ederseniz hem karşı tarafa bir sakinlik ve güven duygusu verirsiniz hem de asil durursunuz.

Yeni kıyafet giymeyin.

Alışveriş merkezinden heyecanla aldığınız ve etiketini buluşmadan tam beş dakika önce kestiğiniz o kıyafetleri lütfen yavaşça gardıroba geri koyun. Hayatınızda daha önce hiç yürümediğiniz, tabanını test etmediğiniz yeni ayakkabılar buluşmanın ortasında ayaklarınızı vurarak o güzel geceyi bir kabusa çevirebilir. İlk randevuda gereksiz riskler almamak, buluşmadan alacağınız keyfi ve gecenin kalitesini doğrudan en üst seviyeye çıkarır. Gardırobunuzda daha önce giydiğiniz, üzerinizde nasıl durduğunu çok iyi bildiğiniz ve size kendinizi şanslı hissettiren o eski dost parçalara yönelin.

Aksesuarda azı seçin.

Takı kullanmayı çok seviyor olabilirsiniz, ancak ilk buluşmada abartılı, kocaman ve siz her hareket ettiğinizde 'şangır şungır' ses çıkaran sallantılı takılardan uzak durun. Karşınızdaki insan sizin sesinizi duymaya çalışırken bir yandan da küpelerinizin ritmine ayak uydurmak zorunda kalmasın. Güzel, kaliteli bir kol saati, ince zincirli minimalist bir kolye veya zarif bir yüzük fazlasıyla yeterli ve çok daha havalı bir tercih olacaktır.

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Kadınlar için zamansız şıklığın formülü çok basit: Yüksek bel, koyu renk, düz bir jean pantolonun üzerine hafif oversize kesim bir ceket giymek!

Kadınlar için zamansız şıklığın formülü çok basit: Yüksek bel, koyu renk, düz bir jean pantolonun üzerine hafif oversize kesim bir ceket giymek!

Bu kombin, resmiyetin o sıkıcı havasından çok uzak; ama aynı zamanda 'Ben buraya özenerek geldim.' dedirtecek kadar da şık ve modern bir duruş sergiler. İçine giyeceğiniz düz beyaz, basic bir tişört veya şık bir atlet ile o aradığımız çabasız şıklığı anında yakalayabilirsiniz. Altına giyeceğiniz temiz bir beyaz sneaker, kombini sporlaştırırken; hafif topuklu bir bot ise bir anda akşam yemeği havasına sokar.

Erkekler için ilk buluşmada "ne giyeceğim" stresi, chino pantolonlar sayesinde tamamen ortadan kalkıyor.

Erkekler için ilk buluşmada "ne giyeceğim" stresi, chino pantolonlar sayesinde tamamen ortadan kalkıyor.

Kot pantolon kadar salaş olmayan ama takım elbise kumaşı kadar da ciddi durmayan bu pantolon modelini tercih edebilirsiniz. Üzerine seçeceğiniz pastel tonlarda, üzerinize tam oturan pamuklu bir gömlek veya kaliteli bir polo yaka tişört harika duracaktır.

Saten eteği dengeleyin.

Saten eteği dengeleyin.

Şık bir restorana ya da loş ışıklı popüler bir mekana gidiyorsanız, feminen zarafeti modern bir sokak modasıyla birleştirmeye ne dersiniz? Midi boy, dökümlü ve parıldayan bir saten eteğin o ağır havasını ayağınıza giyeceğiniz spor postallarla veya şık sneakerlarla harika bir şekilde kırabilirsiniz. Üzerine alacağınız siyah bir deri ceket ise kombine asi, özgür ruhlu ve son derece cool bir hava katacaktır. Bu ters köşe kombin sayesinde hem çok zarif görüneceksiniz hem de aşırı süslenmiş görünme riskinden tamamen kurtulacaksınız.

Süet ceketi unutmayın!

Süet ceketi unutmayın!

Erkeklerde dokuların gücü her zaman fark yaratır ve süet ceketler bu konuda tam bir gizli silahtır. Üzerinde hiçbir yırtık, yama veya abartılı logo bulunmayan düz, koyu yıkama bir kot pantolonun içine sade bir beyaz tişört giyin. Bu aşırı sade görünümün üzerine taba, acı kahve veya haki tonlarında şık bir süet ceket attığınız an, kombinin kalitesi ve yaydığı vizyon bir anda zirveye oynar.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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