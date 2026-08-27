İlk Buluşma İçin Kombin Önerileri

Gideceğiniz mekanı buluşma saatinden önce mutlaka öğrenin, gerekirse karşı tarafa açık açık sorun ki son dakika şoku yaşamayın. Çok şık, mum ışıklı lüks bir restorana altınızda en sevdiğiniz yırtık jean ve spor ayakkabıyla gitmek sizi ne kadar tuhaf hissettirirse, salaş bir mahalle kafesine aşırı abiye bir elbiseyle gitmek de o kadar büyük bir hata olur. Mekanın ruhu, tarzı ve hatta ışıklandırması bile kıyafetinizin rengini ve tarzını belirleyen en önemli kılavuzdur; bu yüzden mekana ayak uydurarak ortamın enerjisini yakalayın.