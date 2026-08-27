İlk Buluşma İçin Kombin Önerileri
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İlk buluşmada ne giyeceğini düşünmek bazen tatlı bir telaşa dönüşebilir. Hem kendini rahat hissedeceğin hem de tarzını yansıtacağın kombinlerle doğal ve şık bir görünüm yakalayabilirsin. Küçük dokunuşlarla ilk izlenimini güçlendirecek önerilere birlikte bakalım!
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Rahatlık ilk kural!
Mekana uygun giyinin.
Doğal tonları seçin.
Yeni kıyafet giymeyin.
Aksesuarda azı seçin.
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Kadınlar için zamansız şıklığın formülü çok basit: Yüksek bel, koyu renk, düz bir jean pantolonun üzerine hafif oversize kesim bir ceket giymek!
Erkekler için ilk buluşmada "ne giyeceğim" stresi, chino pantolonlar sayesinde tamamen ortadan kalkıyor.
Saten eteği dengeleyin.
Süet ceketi unutmayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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