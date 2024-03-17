İlk Başta Çok Anlamsız Gibi Görünse de Elmas Değerinde 15 Tavsiye
İlk Başta Çok Anlamsız Gibi Görünse de Elmas Değerinde 15 Tavsiye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayat her gün bizlere yeni bir şeyler öğretiyor. Bu bilgilerden bazıları bizim için oldukça faydalı olabiliyor. Gelin insanların öğrendiği bazı faydalı bilgilere bakalım!
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1. ''Okçulukla uğraşan bir kız tanıyorum.''
2. ''Babam tüm zorluklara karşı her zaman ‘Gerçekten çok kolay olsaydı herkes yapardı. derdi.''
3. ''Kendi kendimizi sabote etmeyi bırakmalıyız.''
4. ''Önemli olan mükemmelik değil, gelişmek.''
5. ''Herkes zorlu zamanlardan geçer, yaşar ya da bitirmeye yakın bir süreçtedir.''
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6. ''Günün sonunda sizi kötü bir insan gibi gösterecek olsa bile istemediğiniz bir etkinliğe kendinizi zorlayıp katılmamalısınız.''
7. ''Taşındığınız zaman ilk önce yatak odanızdaki eşyaları yerleştirin ki yatacak yeriniz hazır olsun.''
8. ''Bir defasında işten kovulmuştum ve patronum etkili çalıştığımı bildiğimi ama bunu eylemlerime dökemediğimi söylemişti. ''
9. ''Sevgilimin beni bir başkası için terk ettiğini söylediğimde dedem “Bas ona tekmeyi!” demişti. ''
10. ''Biri size sözlü saldırıda bulunuyorsa sessiz bir şekilde uzun süre gözlerinin içini bakmayı deneyin.''
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11. ''Eski eşim Parfümü sadece parfüm üreten bir yerden al. derdi.
12. ''F2'ye basarsanız dosya ismini değiştirebilirsiniz.''
13. ''Elinden gelenin en iyisini yaptığında bile başarısız olabilirsin.''
14. ''Farklı yerlerde hep aynı problemle karşılaşıyorsan problem sende olabiliyormuş.''
15. ''Herkesi mutlu etmek mümkün değil.''
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