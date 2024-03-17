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İlk Başta Çok Anlamsız Gibi Görünse de Elmas Değerinde 15 Tavsiye

İlk Başta Çok Anlamsız Gibi Görünse de Elmas Değerinde 15 Tavsiye

Duru
Duru - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 13:01

Hayat her gün bizlere yeni bir şeyler öğretiyor. Bu bilgilerden bazıları bizim için oldukça faydalı olabiliyor. Gelin insanların öğrendiği bazı faydalı bilgilere bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Okçulukla uğraşan bir kız tanıyorum.''

1. ''Okçulukla uğraşan bir kız tanıyorum.''

''Pratikleri sırasında her zaman sorun yaşıyordu ve oku isabet ettirmekte zorlanıyordu. Hocası Hedefe çok fazla ‘odaklandığın için hareketlerine dikkat etmiyorsun. Bu yüzden başarısız oluyorsun' deyince en sonunda silkelenip kendisine geldi.''

2. ''Babam tüm zorluklara karşı her zaman ‘Gerçekten çok kolay olsaydı herkes yapardı. derdi.''

2. ''Babam tüm zorluklara karşı her zaman ‘Gerçekten çok kolay olsaydı herkes yapardı. derdi.''

3. ''Kendi kendimizi sabote etmeyi bırakmalıyız.''

3. ''Kendi kendimizi sabote etmeyi bırakmalıyız.''

''Genelde yapmak istediğimiz şeylerin gerçekleşmesini kendi kendimize engelliyoruz.''

4. ''Önemli olan mükemmelik değil, gelişmek.''

4. ''Önemli olan mükemmelik değil, gelişmek.''

5. ''Herkes zorlu zamanlardan geçer, yaşar ya da bitirmeye yakın bir süreçtedir.''

''Bu bir insanın yaşadığını gösteren şeylerden bir tanesidir.''

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6. ''Günün sonunda sizi kötü bir insan gibi gösterecek olsa bile istemediğiniz bir etkinliğe kendinizi zorlayıp katılmamalısınız.''

6. ''Günün sonunda sizi kötü bir insan gibi gösterecek olsa bile istemediğiniz bir etkinliğe kendinizi zorlayıp katılmamalısınız.''

''Bu hem sizin, hem de diğer insanların modunu etkileyebilir.''

7. ''Taşındığınız zaman ilk önce yatak odanızdaki eşyaları yerleştirin ki yatacak yeriniz hazır olsun.''

8. ''Bir defasında işten kovulmuştum ve patronum etkili çalıştığımı bildiğimi ama bunu eylemlerime dökemediğimi söylemişti. ''

8. ''Bir defasında işten kovulmuştum ve patronum etkili çalıştığımı bildiğimi ama bunu eylemlerime dökemediğimi söylemişti. ''

9. ''Sevgilimin beni bir başkası için terk ettiğini söylediğimde dedem “Bas ona tekmeyi!” demişti. ''

9. ''Sevgilimin beni bir başkası için terk ettiğini söylediğimde dedem “Bas ona tekmeyi!” demişti. ''

''Birkaç ay sonra benimle barışmaya çalışınca dedemi dinledim ve tekmeyi bastım.''

10. ''Biri size sözlü saldırıda bulunuyorsa sessiz bir şekilde uzun süre gözlerinin içini bakmayı deneyin.''

10. ''Biri size sözlü saldırıda bulunuyorsa sessiz bir şekilde uzun süre gözlerinin içini bakmayı deneyin.''

''Ben bunu ilk duyduğumda çok aptalca bulmuştum ama iş yerinde zorbalık yapan birinin üzerinde gerçekten işe yaradı.''

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11. ''Eski eşim Parfümü sadece parfüm üreten bir yerden al. derdi.

''Kıyafet markaları ve ünlüler kendi parfümlerini üretebilirler ama bu onların uzmanlık alanı değil. Markanın ünlü olması bu işlerde de başarılı olacağı anlamına gelmiyor.''

12. ''F2'ye basarsanız dosya ismini değiştirebilirsiniz.''

12. ''F2'ye basarsanız dosya ismini değiştirebilirsiniz.''

''Önceden böyle bir şey olduğuna dair bir fikrim yoktu.''

13. ''Elinden gelenin en iyisini yaptığında bile başarısız olabilirsin.''

''Ama bu senin yeteneksiz biri olduğun anlamına gelmiyor.''

14. ''Farklı yerlerde hep aynı problemle karşılaşıyorsan problem sende olabiliyormuş.''

''Bu yüzden bu problemi nasıl yenebileceğin üstüne çalışmak gerek.''

15. ''Herkesi mutlu etmek mümkün değil.''

15. ''Herkesi mutlu etmek mümkün değil.''

''Ve bunu yapmaya zorunlu hissetmek zorunda da değiliz.''

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