İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Bazen algılarımız biraz yavaş çalışabiliyor. Özellikle de kafamızı karıştıracak bir detay varsa ortada. Örneğin birazdan göreceğiniz görsellerde, neyin ne olduğunu anlamak için biraz çaba sarf etmeniz gerekli. Bazı görsellerde ise görür görmez yüzünüzde bir gülümseme oluşacak. Aman uyarmadı demeyin, bazı görseller sinirinizi bozabilir.
Haydi, başlayalım!
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Yazın sahip olmak istediğimiz ortamlar.
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Aslında burada bir göl yokmuş, inanırsanız.
Spaydi-dog
Ne kafasız insanlar var!
Bu da uçan bir köpek kafası.
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Hmm...
Alın size yine bir kafasız şarkıcı.
Havada duruyor, şahidi de benim.
Üç kolu olduğuna yemin edebilirim.
Şapkanız güzelmiş bayım.
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Omzunda bir papağan var sanki!
Sana da selam heykelcik.
Ne ara büyüdün sen böyle? 🥹
Abi kafanda kurbağa var!
Kendilerine araba seçiyorlar.
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Cuk oturmuş!
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