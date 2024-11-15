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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 23:54

Bazen algılarımız biraz yavaş çalışabiliyor. Özellikle de kafamızı karıştıracak bir detay varsa ortada. Örneğin birazdan göreceğiniz görsellerde, neyin ne olduğunu anlamak için biraz çaba sarf etmeniz gerekli. Bazı görsellerde ise görür görmez yüzünüzde bir gülümseme oluşacak. Aman uyarmadı demeyin, bazı görseller sinirinizi bozabilir.

Haydi, başlayalım!

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Yazın sahip olmak istediğimiz ortamlar.

Yazın sahip olmak istediğimiz ortamlar.

Aslında burada bir göl yokmuş, inanırsanız.

Aslında burada bir göl yokmuş, inanırsanız.

Spaydi-dog

Spaydi-dog

Ne kafasız insanlar var!

Ne kafasız insanlar var!

Bu da uçan bir köpek kafası.

Bu da uçan bir köpek kafası.
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Hmm...

Hmm...

Alın size yine bir kafasız şarkıcı.

Alın size yine bir kafasız şarkıcı.

Havada duruyor, şahidi de benim.

Havada duruyor, şahidi de benim.

Üç kolu olduğuna yemin edebilirim.

Üç kolu olduğuna yemin edebilirim.

Şapkanız güzelmiş bayım.

Şapkanız güzelmiş bayım.
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Omzunda bir papağan var sanki!

Omzunda bir papağan var sanki!

Sana da selam heykelcik.

Sana da selam heykelcik.

Ne ara büyüdün sen böyle? 🥹

Ne ara büyüdün sen böyle? 🥹

Abi kafanda kurbağa var!

Abi kafanda kurbağa var!

Kendilerine araba seçiyorlar.

Kendilerine araba seçiyorlar.
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Cuk oturmuş!

Cuk oturmuş!
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