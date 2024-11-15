Barış Alper Yılmaz Soğuktan Korunmak İçin Yaptığı Kombinle Goygoyculardan Nasibini Aldı

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı tanımayan yoktur. Kendisi özellikle Euro 2024'te gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti. Sosyal medyanın gündeminden eksik olmayan yıldız, sempatik tavırları, başarısı ve karizmasıyla manşetlerden de düşmedi. Fakat bu kez goygoy malzemesi olmaktan da kaçamadı!

Soğuktan korunmak isteyen Barış Alper Yılmaz, pek bi' korunaklı kombin yapınca mizahşörlerden nasibini aldı.