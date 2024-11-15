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Barış Alper Yılmaz Soğuktan Korunmak İçin Yaptığı Kombinle Goygoyculardan Nasibini Aldı

Barış Alper Yılmaz Soğuktan Korunmak İçin Yaptığı Kombinle Goygoyculardan Nasibini Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 22:52

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı tanımayan yoktur. Kendisi özellikle Euro 2024'te gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti. Sosyal medyanın gündeminden eksik olmayan yıldız, sempatik tavırları, başarısı ve karizmasıyla manşetlerden de düşmedi. Fakat bu kez goygoy malzemesi olmaktan da kaçamadı!

Soğuktan korunmak isteyen Barış Alper Yılmaz, pek bi' korunaklı kombin yapınca mizahşörlerden nasibini aldı.

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Barış Alper Yılmaz, son zamanların en dikkat çekici ismi.

Barış Alper Yılmaz, son zamanların en dikkat çekici ismi.

Genç yıldız, özellikle Euro 2024'te sergilediği başarıyla herkesin dikkatini çekti. Daha sonra sempatik tavırları ve karizmasıyla da gündemdeki yerini korudu. Sosyal medyada her gün en az bir tane Barış Alper Yılmaz editine denk gelirsiniz büyük bir ihtimalle.

Söz konusu kombin bu şekildeydi;

Söz konusu kombin bu şekildeydi;
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Biraz abartmış olduğunu görüyorsunuz, değil mi? :)

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