İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlıyoruz...
2. Hakem, sporcunun saçını kesiyormuş gibi...
3. Görünce kafamız karıştı.
4. "Aslında kanepede iki köpek var."
5. "Bahçeye bakınca inek var sandım."
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6. Kimin dili anlayamadık.😂
7. "Köpeğimin kafası nerede?"
8. 😱 😱 😱
9. Tek vücut olmuşlar.😍
10. "Köpgemin gövdesi nerede?"
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11. Fotoğraftan çok kedinin ifadesine odaklandım.
12. "Kedim havadaymış gibi duruyor."
13. Ruj sürmüş gibi...😍
14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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