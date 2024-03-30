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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.03.2024 - 19:31

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlıyoruz...

1. Hazırsanız başlıyoruz...

2. Hakem, sporcunun saçını kesiyormuş gibi...

2. Hakem, sporcunun saçını kesiyormuş gibi...

3. Görünce kafamız karıştı.

3. Görünce kafamız karıştı.

4. "Aslında kanepede iki köpek var."

4. "Aslında kanepede iki köpek var."

5. "Bahçeye bakınca inek var sandım."

5. "Bahçeye bakınca inek var sandım."
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6. Kimin dili anlayamadık.😂

6. Kimin dili anlayamadık.😂

7. "Köpeğimin kafası nerede?"

7. "Köpeğimin kafası nerede?"

8. 😱 😱 😱

8. 😱 😱 😱

9. Tek vücut olmuşlar.😍

9. Tek vücut olmuşlar.😍

10. "Köpgemin gövdesi nerede?"

10. "Köpgemin gövdesi nerede?"
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11. Fotoğraftan çok kedinin ifadesine odaklandım.

11. Fotoğraftan çok kedinin ifadesine odaklandım.

12. "Kedim havadaymış gibi duruyor."

12. "Kedim havadaymış gibi duruyor."

13. Ruj sürmüş gibi...😍

13. Ruj sürmüş gibi...😍

14. Haftaya görüşmek üzere.👋

14. Haftaya görüşmek üzere.👋

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