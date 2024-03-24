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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
24.03.2024 - 14:31

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Ayna mı lastik mi anlamadım."

2. "Ayna mı lastik mi anlamadım."

3. "Hangi kafa hangi köpgeye ait?"

3. "Hangi kafa hangi köpgeye ait?"

4. "Aklım çıktı."

4. "Aklım çıktı."

5. "Hemen ellerine bakın."😂

5. "Hemen ellerine bakın."😂
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6. "Yorganın altına baktığımda gördüğüm şeye bakın."

6. "Yorganın altına baktığımda gördüğüm şeye bakın."

7. "Bir anlığına örümcek sandım."

7. "Bir anlığına örümcek sandım."

8. "İlk baktığımda bir canlının ezildiğini düşündüm ama şükürler olsun ki poşetmiş."

8. "İlk baktığımda bir canlının ezildiğini düşündüm ama şükürler olsun ki poşetmiş."

9. 😱 😱 😱

9. 😱 😱 😱

10. Makas Eller?

10. Makas Eller?
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11. "Bu nerenin modası? Biri açıklasın lütfen."

11. "Bu nerenin modası? Biri açıklasın lütfen."

12. Kedilerin sıvı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

12. Kedilerin sıvı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

13. Haftaya görüşmek üzere.👋

13. Haftaya görüşmek üzere.👋

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