İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Ayna mı lastik mi anlamadım."
3. "Hangi kafa hangi köpgeye ait?"
4. "Aklım çıktı."
5. "Hemen ellerine bakın."😂
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6. "Yorganın altına baktığımda gördüğüm şeye bakın."
7. "Bir anlığına örümcek sandım."
8. "İlk baktığımda bir canlının ezildiğini düşündüm ama şükürler olsun ki poşetmiş."
9. 😱 😱 😱
10. Makas Eller?
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11. "Bu nerenin modası? Biri açıklasın lütfen."
12. Kedilerin sıvı olduğu bir kez daha kanıtlandı.
13. Haftaya görüşmek üzere.👋
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