Ortamda Telefonundan Kopamayanlar İçin Kullanılan "Cellfish" Kelimesine Harika Türkçe Öneriler Geldi
Ortamda Telefonundan Kopamayanlar İçin Kullanılan "Cellfish" Kelimesine Harika Türkçe Öneriler Geldi
Çevredekilerin tüm rahatsızlıklarına karşın telefonu elinden düşürmeyen kişileri tanımlamak için ecnebilerin bulduğu 'cellfish' kelimesinin Türkçe karşılığının ne olabileceğine dair kullanıcılardan birbirinden harika öneriler geldi!
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Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, cep telefonları artık pek çoğumuzun uzvu gibi.
Hepimizin çevresinde "hmm anlat kanka benim kulağım sende" derken bir yandan da cep telefonuna bakmaya devam eden birileri var değil mi?
Hal böyleyken ve cellfish sözcüğü sözlüklere dahi girmişken kelimenin Türkçe karşılığının ne olabileceği de tartışma konusu oldu.
Ardından ise insanlar harıl harıl cellfish'i Türkçeleştirme çalışmalarına başladılar!
Ortaya ise birbirinden harika öneriler çıktı.
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Lütfen teletabi olsun ya. 😂
Bazıları biraz agresif olsa da...
Kimileri ise epey doğrudandı. 😅
Aslında bu önerilerle TDK'nın kapısını bi' çalmak lazım. 😂
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Zira nokta kimi öneriler hakikaten nokta atışı.
Öyleyse bir de size soralım.
Sizin bu gibi kişileri tanımlamak için kullanılacak Türkçe sözcük öneriniz ne?
Buyurun!
Yorumlarda bu mevzuyu biraz didikleyelim.
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