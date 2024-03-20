Ortamda Telefonundan Kopamayanlar İçin Kullanılan "Cellfish" Kelimesine Harika Türkçe Öneriler Geldi

İşte tam da onları tanımlamak için kullanılan ve sözlüklere dahi girmiş bir kelime var, cellfish! Tureng'e göre 'çevredeki insanların rahatsız olmasına rağmen sürekli cep telefonu ile konuşan kişi' ve 'ortamdakilere aldırmadan devamlı telefonuyla konuşan kaba ve görgüsüz kimse' olarak tanımlanan cellfish'lerden biri de belki sizsinizdir, kim bilir!