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Ortamda Telefonundan Kopamayanlar İçin Kullanılan "Cellfish" Kelimesine Harika Türkçe Öneriler Geldi

Ortamda Telefonundan Kopamayanlar İçin Kullanılan "Cellfish" Kelimesine Harika Türkçe Öneriler Geldi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 23:26

Çevredekilerin tüm rahatsızlıklarına karşın telefonu elinden düşürmeyen kişileri tanımlamak için ecnebilerin bulduğu 'cellfish' kelimesinin Türkçe karşılığının ne olabileceğine dair kullanıcılardan birbirinden harika öneriler geldi!

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Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, cep telefonları artık pek çoğumuzun uzvu gibi.

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, cep telefonları artık pek çoğumuzun uzvu gibi.

Tüm iletişimimizi, sosyalleşme ihtiyacımızı, hatta işimizi, hesaplamalarımızı ve çok ama çok daha fazlasını yapmamıza olanak sağlayan cep telefonları günümüzde neredeyse temel ihtiyaç seviyesinde.

Hepimizin çevresinde "hmm anlat kanka benim kulağım sende" derken bir yandan da cep telefonuna bakmaya devam eden birileri var değil mi?

Hepimizin çevresinde "hmm anlat kanka benim kulağım sende" derken bir yandan da cep telefonuna bakmaya devam eden birileri var değil mi?

İşte tam da onları tanımlamak için kullanılan ve sözlüklere dahi girmiş bir kelime var, cellfish! Tureng'e göre 'çevredeki insanların rahatsız olmasına rağmen sürekli cep telefonu ile konuşan kişi' ve 'ortamdakilere aldırmadan devamlı telefonuyla konuşan kaba ve görgüsüz kimse' olarak tanımlanan cellfish'lerden biri de belki sizsinizdir, kim bilir!

Hal böyleyken ve cellfish sözcüğü sözlüklere dahi girmişken kelimenin Türkçe karşılığının ne olabileceği de tartışma konusu oldu.

Hal böyleyken ve cellfish sözcüğü sözlüklere dahi girmişken kelimenin Türkçe karşılığının ne olabileceği de tartışma konusu oldu.
twitter.com

Kaynak

Ardından ise insanlar harıl harıl cellfish'i Türkçeleştirme çalışmalarına başladılar!

Ardından ise insanlar harıl harıl cellfish'i Türkçeleştirme çalışmalarına başladılar!
twitter.com

Ortaya ise birbirinden harika öneriler çıktı.

Ortaya ise birbirinden harika öneriler çıktı.
twitter.com
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👇

👇
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Lütfen teletabi olsun ya. 😂

Lütfen teletabi olsun ya. 😂
twitter.com

Bazıları biraz agresif olsa da...

Bazıları biraz agresif olsa da...
twitter.com

Kimileri ise epey doğrudandı. 😅

Kimileri ise epey doğrudandı. 😅
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Aslında bu önerilerle TDK'nın kapısını bi' çalmak lazım. 😂

Aslında bu önerilerle TDK'nın kapısını bi' çalmak lazım. 😂
twitter.com
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Zira nokta kimi öneriler hakikaten nokta atışı.

Zira nokta kimi öneriler hakikaten nokta atışı.
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Öyleyse bir de size soralım.

Öyleyse bir de size soralım.
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Sizin bu gibi kişileri tanımlamak için kullanılacak Türkçe sözcük öneriniz ne?

Sizin bu gibi kişileri tanımlamak için kullanılacak Türkçe sözcük öneriniz ne?
twitter.com

Buyurun!

Buyurun!
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Yorumlarda bu mevzuyu biraz didikleyelim.

Yorumlarda bu mevzuyu biraz didikleyelim.
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