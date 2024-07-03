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İlişkine Göre Size Romantik Anlar Yaşatacak Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket İlişkine Göre Size Romantik Anlar Yaşatacak Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 19:31

Bize ilişkinizi anlat, size romantik anlar yaşatacak bir şarkı önerelim!

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1. Öncelikle ne kadar zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim!

2. İkinize ait bir şarkı var mı? Varsa bu şarkıyı dinlediğinde ne hissediyorsun?

3. İlişkiniz bir renk olsa hangisi olurdu?

4. İlişkinizi tek bir kelimeyle tanımlayacak olsan hangi kelimeyle tanımlardın?

5. Yalnızca ikinizin anladığı, kendinize ait şakalar var mı?

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6. İlişkide hanginiz daha romantik?

7. Sevgililer gününde mutlaka özel bir şey yapar mısınız?

8. Birlikte yemeyi en sevdiğiniz şey ne?

Gökhan Türkmen - İhtimaller Perisi

Seve Seve

Yalın - Meleklerin Sözü Var #EllerineSağlık

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