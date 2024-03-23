İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Şaka mı bu?
3. 'Çıkmam' demenin gerçek anlamda söylenmediğini bilmeniz gerekiyor.
4. İsteyen yazıyor. 😉
5. Bu ihtimali de göz önünde bulundurmak gerekiyormuş.😂
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6. Ben de istiyorum.🥲
7. Bu nasıl bir iletişimsizliktir?
8. O rahatlık bir yerden sonra ızdıraba dönüşüyor maalesef.
9. Hep de benzer olaylar yaşanıyor...
10. Her gün manitayla ben:
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11. Kraliçenin bakışı çok şey anlatıyor.
12. 🥲 🥲 🥲
13. Asla şaşmaz.
14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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