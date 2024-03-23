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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
23.03.2024 - 19:31

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Şaka mı bu?

2. Şaka mı bu?
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3. 'Çıkmam' demenin gerçek anlamda söylenmediğini bilmeniz gerekiyor.

3. 'Çıkmam' demenin gerçek anlamda söylenmediğini bilmeniz gerekiyor.
twitter.com

4. İsteyen yazıyor. 😉

4. İsteyen yazıyor. 😉
twitter.com

5. Bu ihtimali de göz önünde bulundurmak gerekiyormuş.😂

5. Bu ihtimali de göz önünde bulundurmak gerekiyormuş.😂
twitter.com
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6. Ben de istiyorum.🥲

7. Bu nasıl bir iletişimsizliktir?

7. Bu nasıl bir iletişimsizliktir?
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8. O rahatlık bir yerden sonra ızdıraba dönüşüyor maalesef.

9. Hep de benzer olaylar yaşanıyor...

9. Hep de benzer olaylar yaşanıyor...
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10. Her gün manitayla ben:

10. Her gün manitayla ben:
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11. Kraliçenin bakışı çok şey anlatıyor.

12. 🥲 🥲 🥲

12. 🥲 🥲 🥲
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13. Asla şaşmaz.

14. Haftaya görüşmek üzere.👋

14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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