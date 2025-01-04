İlişkilerindeki En Büyük Korkun Ne?
İlişkilerindeki En Büyük Korkun Ne?
Bir ilişkiye adım attığımızda, içimizde birçok duygu ve düşünce uyanır. Heyecan, mutluluk, aşk... Ancak bu güzel duyguların yanı sıra, bazen korkularımız da baş gösterir. Bir ilişkide en çok neyden korkarız? Belki de sevdiğimiz kişinin bizi bir gün terk etmesinden... Ya da belki de birlikte olduğumuz kişiye tamamen açılmaktan, tüm sırlarımızı, korkularımızı, hatalarımızı onunla paylaşmaktan... Belki de en büyük korkumuz, sevdiğimiz kişiye gerçekten güvenip güvenemeyeceğimizdir.
İlişkilerindeki En Büyük Korkun Ne?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Birine duygusal olarak yakınlaşırken, genellikle nasıl hissedersin?
4. Sevgilin bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
5. Birine olan duygusal bağlılığını nasıl tanımlarsın?
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6. Bir ilişkinin başladığı ilk aşamalarında nasıl hissedersin?
7. Bir ilişkinin bitmesi senin için nasıl bir deneyim olur?
8. Son olarak sence ilişkilerdeki tartışmalar daha mutlu bir ilişkiye mi yol açar?
Sevilmeme Korkusu
Bağlanma Korkusu
Terk Edilme Korkusu
Güvensizlik Korkusu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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