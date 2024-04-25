İlişkilerin Sallantıda Olup Olmadığına Film İzleme Oranına Göre Karar Veren Kişi Sizi Düşündürecek
İlişkilerin Sallantıda Olup Olmadığına Film İzleme Oranına Göre Karar Veren Kişi Sizi Düşündürecek
Bir ilişkinin sallantıda olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Elbette her ilişkinin kendine has bir dinamiği var. Fakat bazı ortak özellikler var ki sizin ilişkinize dair de bir ipucu veriyor olabilir!
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Her ilişkinin dinamiği farklıdır.
Eğer bir çift sık sık AVM'ye veya sinemaya gidiyorsa...
Peki bu paylaşıma ekleyebileceğimiz başka durumlar var mı? 👇🏻
Olmaz olur mu?
Aynı durum birbirlerine tahammül edemeyen çiftler için de ortaya çıkıyor;
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Ayrıca ortak arkadaşlarınızla sık sık görüşüyorsanız size kötü bir haberimiz var.
Tabii aynı durum aileler için de geçerli;
Tabii herkes aynı görüşte değil. Dizi film izlemenin çift olarak bir şeyler paylaşmak olduğunu düşünenler de var.
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Bir de tam tersini iddia edenler var!
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