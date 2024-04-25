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İlişkilerin Sallantıda Olup Olmadığına Film İzleme Oranına Göre Karar Veren Kişi Sizi Düşündürecek

İlişkilerin Sallantıda Olup Olmadığına Film İzleme Oranına Göre Karar Veren Kişi Sizi Düşündürecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 13:59

Bir ilişkinin sallantıda olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Elbette her ilişkinin kendine has bir dinamiği var. Fakat bazı ortak özellikler var ki sizin ilişkinize dair de bir ipucu veriyor olabilir!

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Her ilişkinin dinamiği farklıdır.

Her ilişkinin dinamiği farklıdır.

Kimi ilişkiler arkadaşlık üzerine kurulur, kimi ilişkiler tutkulu bir aşkla başlar. Kimisi yıllarca sürerken kimisi de aylar içerisinde bireyler yıprattığıyla kalır. 

Peki bir ilişkinin bu raddeye gelmesini önlemek için, ilişkinin sallantıda olduğunu nasıl fark edebiliriz?

Eğer bir çift sık sık AVM'ye veya sinemaya gidiyorsa...

Eğer bir çift sık sık AVM'ye veya sinemaya gidiyorsa...

Durun hemen sinirlenmeyin! Biz demiyoruz, bir sosyal medya kullanıcısı diyor bunu. AVM'ye ve sinemaya giden çiftlerin ilişkilerinde o kadar az cinsellik olduğunu savunuyor.

Peki bu paylaşıma ekleyebileceğimiz başka durumlar var mı? 👇🏻

Peki bu paylaşıma ekleyebileceğimiz başka durumlar var mı? 👇🏻
twitter.com

Olmaz olur mu?

Olmaz olur mu?
twitter.com

Sinemada değil de evde de sürekli dizi film izleyen kişilerin ilişkilerinin sallantıda olduğu söyleniyor. Boşluk o kadar büyüyor ki, içine bir şeyler koymak zorunda kalıyorsun...

Aynı durum birbirlerine tahammül edemeyen çiftler için de ortaya çıkıyor;

Aynı durum birbirlerine tahammül edemeyen çiftler için de ortaya çıkıyor;
twitter.com
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Ayrıca ortak arkadaşlarınızla sık sık görüşüyorsanız size kötü bir haberimiz var.

Ayrıca ortak arkadaşlarınızla sık sık görüşüyorsanız size kötü bir haberimiz var.
twitter.com

Tabii aynı durum aileler için de geçerli;

Tabii aynı durum aileler için de geçerli;
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Tabii herkes aynı görüşte değil. Dizi film izlemenin çift olarak bir şeyler paylaşmak olduğunu düşünenler de var.

Tabii herkes aynı görüşte değil. Dizi film izlemenin çift olarak bir şeyler paylaşmak olduğunu düşünenler de var.
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Bir de tam tersini iddia edenler var!

Bir de tam tersini iddia edenler var!
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Bu konunun sizi düşündüreceğini söylemiştik...

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