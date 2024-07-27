İlişkilerdeki Hassas Noktalarına Göre Duygularına Tercüman Olacak Bir Şarkı Öneriyoruz!
İlişkilerdeki Hassas Noktalarına Göre Duygularına Tercüman Olacak Bir Şarkı Öneriyoruz!
Herkesin ilişkiyi yaşama şekli birbirinden fakrlıdır...
Peki ya senin ilişkideki hassas noktalarına göre hangi şarkı seni anlatıyor? Söylüyoruz!
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1. İdeal bir ilişkide senin için en önemli olan değer hangisi?
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2. Geçmiş ilişkilerinden bir ders çıkarsaydın bu ders ne olurdu?
3. Bir ilişkide hangisinin yaşanması seni daha fazla rahatsız eder?
4. Diyelim ki zor bir durumla karşı karşıya kaldın. Nasıl tepki verirsin?
5. Nasıl bir iletişim kurmak senin ilk tercihin olur?
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