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İlişkilerdeki Hassas Noktalarına Göre Duygularına Tercüman Olacak Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket İlişkilerdeki Hassas Noktalarına Göre Duygularına Tercüman Olacak Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 21:36

Herkesin ilişkiyi yaşama şekli birbirinden fakrlıdır...

Peki ya senin ilişkideki hassas noktalarına göre hangi şarkı seni anlatıyor? Söylüyoruz!

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1. İdeal bir ilişkide senin için en önemli olan değer hangisi?

2. Geçmiş ilişkilerinden bir ders çıkarsaydın bu ders ne olurdu?

3. Bir ilişkide hangisinin yaşanması seni daha fazla rahatsız eder?

4. Diyelim ki zor bir durumla karşı karşıya kaldın. Nasıl tepki verirsin?

5. Nasıl bir iletişim kurmak senin ilk tercihin olur?

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6. Birisinin senin için doğru kişi olduğunu nasıl anlarsın?

7. İlişkinde anlaşmazlıklar yaşadığında çözüm bulmak için nasıl bir strateji tercih edersin?

8. Son soru! Sana göre sen nasıl bir aşıksın?

Emre Fel - Sana El Pençe Durmam (Official Video)

Mela Bedel - Ben Sana Gelemem

Canozan - Ağlama ben ağlarım

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