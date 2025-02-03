onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkide Israr Etmek Çaba mı Yoksa Taciz mi Tartışması İkiye Böldü

İlişkide Israr Etmek Çaba mı Yoksa Taciz mi Tartışması İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.02.2025 - 14:42

Gönül ilişkilerinin çok kompleks kavramlar olduğunu herkes kabul eder. Bir ilişki için doğru olan diğeri için yanlış olabilir. Bir tanıma uyan öbür tanıma uymayabilir. Ancak ilişkilerde özellikle erkek tarafının ısrarcı olması çözülemeyen bir konu. Erkeğin reddedilse de çaba göstermesi gerektiğini söyleyen de var bunun taciz olduğunu savunan da... Ülkemizde yaşanan tatsız olaylar da hesaba katıldığında atılan bir mesaj timeline'ı ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mesaj şu şekilde. "Bana yazma dedin, çiçek yollama demedin ki."

Mesaj şu şekilde. "Bana yazma dedin, çiçek yollama demedin ki."
twitter.com

Mesajı beğenenler de oldu.

Mesajı beğenenler de oldu.
twitter.com

Sahip çıkan erkek vurgusu yapıldı.

Sahip çıkan erkek vurgusu yapıldı.
twitter.com

Kendi hayatına girenlere sitemde bulunanlar oldu...

Kendi hayatına girenlere sitemde bulunanlar oldu...
twitter.com

Ancak... Bu mesajın aslında bir taciz olduğunu söyleyenler de var.

Ancak... Bu mesajın aslında bir taciz olduğunu söyleyenler de var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşanan olaylar hatırlatıldı.

Yaşanan olaylar hatırlatıldı.
twitter.com

Bunun bir sorun olduğuna değinildi.

Bunun bir sorun olduğuna değinildi.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın