İlişkide Israr Etmek Çaba mı Yoksa Taciz mi Tartışması İkiye Böldü

Gönül ilişkilerinin çok kompleks kavramlar olduğunu herkes kabul eder. Bir ilişki için doğru olan diğeri için yanlış olabilir. Bir tanıma uyan öbür tanıma uymayabilir. Ancak ilişkilerde özellikle erkek tarafının ısrarcı olması çözülemeyen bir konu. Erkeğin reddedilse de çaba göstermesi gerektiğini söyleyen de var bunun taciz olduğunu savunan da... Ülkemizde yaşanan tatsız olaylar da hesaba katıldığında atılan bir mesaj timeline'ı ikiye böldü.