İlişkide Israr Etmek Çaba mı Yoksa Taciz mi Tartışması İkiye Böldü
İlişkide Israr Etmek Çaba mı Yoksa Taciz mi Tartışması İkiye Böldü
Gönül ilişkilerinin çok kompleks kavramlar olduğunu herkes kabul eder. Bir ilişki için doğru olan diğeri için yanlış olabilir. Bir tanıma uyan öbür tanıma uymayabilir. Ancak ilişkilerde özellikle erkek tarafının ısrarcı olması çözülemeyen bir konu. Erkeğin reddedilse de çaba göstermesi gerektiğini söyleyen de var bunun taciz olduğunu savunan da... Ülkemizde yaşanan tatsız olaylar da hesaba katıldığında atılan bir mesaj timeline'ı ikiye böldü.
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Mesaj şu şekilde. "Bana yazma dedin, çiçek yollama demedin ki."
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Mesajı beğenenler de oldu.
Sahip çıkan erkek vurgusu yapıldı.
Kendi hayatına girenlere sitemde bulunanlar oldu...
Ancak... Bu mesajın aslında bir taciz olduğunu söyleyenler de var.
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Yaşanan olaylar hatırlatıldı.
Bunun bir sorun olduğuna değinildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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