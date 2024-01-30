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İlişki Uzmanları Tarafından Bilime Göre Çoğu Zaman Etkili Olan Flört Teknikleri Belirlendi

İlişki Uzmanları Tarafından Bilime Göre Çoğu Zaman Etkili Olan Flört Teknikleri Belirlendi

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 11:46

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi psikologları tarafından yapılan bir araştırma, erkekler ve kadınlar için en etkili flört tekniklerini bulduklarını iddia ediyor.

Kaynak: https://www.iflscience.com/theres-a-f...
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Araştırmacılar, ABD ve Norveç'teki üniversite öğrencilerini inceledi. Gönüllü katılımcılara, kısa ya da uzun vadeli bir ilişki ararken ve flört edenin kadın ya da erkek olmasına göre 40 farklı flört türünün ne kadar etkili olduğunu derecelendirmelerini isteyen anketler gönderildi.

Araştırmacılar, ABD ve Norveç'teki üniversite öğrencilerini inceledi. Gönüllü katılımcılara, kısa ya da uzun vadeli bir ilişki ararken ve flört edenin kadın ya da erkek olmasına göre 40 farklı flört türünün ne kadar etkili olduğunu derecelendirmelerini isteyen anketler gönderildi.

Araştırmacılar ayrıca katılımcıların kendi dışa dönüklük seviyelerine, yaşlarına, ne kadar dindar olduklarına, bir ilişkide bulunmaya ne kadar istekli olduklarına ve flört piyasasında ne kadar çekici olduklarına da baktılar.

Kısa süreli ilişki arayan kadınlar için - örneğin bir kaçamak ya da tek gecelik bir ilişki - en etkili teknik oldukça şaşırtıcı değildi.

Kısa süreli ilişki arayan kadınlar için - örneğin bir kaçamak ya da tek gecelik bir ilişki - en etkili teknik oldukça şaşırtıcı değildi.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Leif Edward Ottesen Kennair bir basın açıklamasında 'Neyin en etkili olduğu cinsiyetinize ve flörtün amacının uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli bir ilişki mi olduğuna bağlıdır' dedi.

Kennair, "İnsanlar, kısa süreli bir ilişki arayan kadınlar için en etkili olanın cinsel olarak müsait olduğunuza dair sinyaller olduğunu düşünüyor" dedi.

Kennair, "İnsanlar, kısa süreli bir ilişki arayan kadınlar için en etkili olanın cinsel olarak müsait olduğunuza dair sinyaller olduğunu düşünüyor" dedi.

Sarılmak ya da yanağa dostça bir öpücük kondurmak gibi dostça temaslar bu tür durumlarda yeterli değildir ve bu nedenle hızlı bir kaçamak yapmak isteyen kadınlar, potansiyel partnerlere sürtünmek, yaklaşmak ve vücut teması kurmak gibi cinsel uygunluğu vurgulayan ipuçları kullanmakta daha iyidir.

Kısa süreli kaçamaklar arayan erkekler ise sadece tek bir tekniğe güvenemekten kaçınıyordu.Araştırmada ekip, "Kadınlar için tek gecelik bir ilişki için en etkili olarak değerlendirilen taktikler yalnızca cinsel ya da fizikseldi" diye yazdı.

Kısa süreli kaçamaklar arayan erkekler ise sadece tek bir tekniğe güvenemekten kaçınıyordu.Araştırmada ekip, "Kadınlar için tek gecelik bir ilişki için en etkili olarak değerlendirilen taktikler yalnızca cinsel ya da fizikseldi" diye yazdı.

'Buna karşılık, erkekler fiziksel ve cinsel taktiklere ek olarak gülümsediklerinde, konuşmalara ilgi gösterdiklerinde, iltifat ettiklerinde ve onu güldürdüklerinde daha etkili olarak değerlendirildiler.'

Ekip, uzun vadeli ilişki arayan erkekler için "cömertlik işaretleri ve bağlılık isteğinin en iyi sonucu verdiğini" tespit etti. Bununla birlikte, flört konusunda daha genel bir tavsiye arıyorsanız, evrensel olarak etkili olduğu görülen bir tür vardı.

Ekip, uzun vadeli ilişki arayan erkekler için "cömertlik işaretleri ve bağlılık isteğinin en iyi sonucu verdiğini" tespit etti. Bununla birlikte, flört konusunda daha genel bir tavsiye arıyorsanız, evrensel olarak etkili olduğu görülen bir tür vardı.

'İnsanlar mizahın ya da başka bir kişiyi güldürebilmenin en çok uzun vadeli bir ilişki arayan erkekler için etkili olduğunu düşünüyor. Tek gecelik ilişki arayan kadınlar için ise en az etkili oluyor. Ancak karşınızdaki kişinin esprilerine gülmek ya da kıkırdamak her iki cinsiyet için de etkili bir flört taktiğidir' diyor Kennair. Bu durum, araştırmaya katılan ABD'li ve Norveçli katılımcılar arasında da geçerliydi.

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