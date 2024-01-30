İlişki Uzmanları Tarafından Bilime Göre Çoğu Zaman Etkili Olan Flört Teknikleri Belirlendi

'İnsanlar mizahın ya da başka bir kişiyi güldürebilmenin en çok uzun vadeli bir ilişki arayan erkekler için etkili olduğunu düşünüyor. Tek gecelik ilişki arayan kadınlar için ise en az etkili oluyor. Ancak karşınızdaki kişinin esprilerine gülmek ya da kıkırdamak her iki cinsiyet için de etkili bir flört taktiğidir' diyor Kennair. Bu durum, araştırmaya katılan ABD'li ve Norveçli katılımcılar arasında da geçerliydi.