İlişki Uzmanları Tarafından Bilime Göre Çoğu Zaman Etkili Olan Flört Teknikleri Belirlendi
İlişki Uzmanları Tarafından Bilime Göre Çoğu Zaman Etkili Olan Flört Teknikleri Belirlendi
Kaynak: https://www.iflscience.com/theres-a-f...
Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi psikologları tarafından yapılan bir araştırma, erkekler ve kadınlar için en etkili flört tekniklerini bulduklarını iddia ediyor.
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Araştırmacılar, ABD ve Norveç'teki üniversite öğrencilerini inceledi. Gönüllü katılımcılara, kısa ya da uzun vadeli bir ilişki ararken ve flört edenin kadın ya da erkek olmasına göre 40 farklı flört türünün ne kadar etkili olduğunu derecelendirmelerini isteyen anketler gönderildi.
Kısa süreli ilişki arayan kadınlar için - örneğin bir kaçamak ya da tek gecelik bir ilişki - en etkili teknik oldukça şaşırtıcı değildi.
Kennair, "İnsanlar, kısa süreli bir ilişki arayan kadınlar için en etkili olanın cinsel olarak müsait olduğunuza dair sinyaller olduğunu düşünüyor" dedi.
Kısa süreli kaçamaklar arayan erkekler ise sadece tek bir tekniğe güvenemekten kaçınıyordu.Araştırmada ekip, "Kadınlar için tek gecelik bir ilişki için en etkili olarak değerlendirilen taktikler yalnızca cinsel ya da fizikseldi" diye yazdı.
Ekip, uzun vadeli ilişki arayan erkekler için "cömertlik işaretleri ve bağlılık isteğinin en iyi sonucu verdiğini" tespit etti. Bununla birlikte, flört konusunda daha genel bir tavsiye arıyorsanız, evrensel olarak etkili olduğu görülen bir tür vardı.
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